他分享了自己对科技、投资和区域扩张计划的看法

华侨银行集团首席执行官 Tan Teck Long 表示，银行近期的举措反映了其在深刻理解相关风险的基础上，做出审慎决策的能力。 图片来源：海峡时报

【新加坡】在上任华侨银行 (OCBC) 集团首席执行官近一年后，Tan Teck Long 仍认为自己是一位“保守的”银行家。

在接受《商业时报》采访时，他多次使用这个词，来阐述他自一月份上任以来，在科技、投资和区域扩张计划方面的策略。

然而，这一描述似乎与这家新加坡第二大银行在他领导下的变革步伐并不相符。

在过去的11个月里，华侨银行收购了汇丰银行在印尼的零售和财富管理业务；将其财富管理业务的领导者整合到一个委员会中；并推出了一个其称为“虚拟形象银行”的人工智能驱动的银行应用程序。

但 Tan Teck Long 否认了这些举措标志着银行风险偏好转变的说法。他认为，这些举措反而反映了银行在深刻理解相关风险的基础上，做出审慎决策的能力。

他表示：“我们所展现的是，我们很灵活，并且有能力在必要时采取重大行动。”他补充道：“对我们来说，我们依然保守，因为我们清楚自己在做什么。”

对 Tan Teck Long 而言，保护客户存款和维护品牌信任度优先于追求利润最大化，尤其是在不确定的环境中。但这并不意味着要回避机遇。

他说：“这就像走钢丝，因为对风险管理而言，拒绝一切非常容易，但那并非其目的。”

在地缘政治不确定和市场波动的背景下，华侨银行启动了其“新前沿”（Next Frontier）战略——这是其近年来最雄心勃勃的扩张计划之一，旨在顺应即将到来的大趋势，并提高其股本回报率 (ROE)。

该战略已初见成效。尤其是在财富管理方面的侧重，使得财富管理费在2026年前九个月增长了25%。

Tan Teck Long 认为，鉴于在香港、马来西亚和印尼等其他核心市场扩展银行能力的机会，其财富管理业务的双位数增长应可持续。

拥抱碎片化

长期以来，亚洲市场的碎片化一直对寻求区域扩张的银行构成挑战。

虽然新加坡和香港作为区域财富中心，但华侨银行在马来西亚和印尼的业务更侧重于国内财富的积累。

但 Tan Teck Long 认为，这些差异可以转化为华侨银行的优势，使银行能够根据每个市场的特点量身定制战略执行方案，而不是采取“一刀切”的方式。

虽然银行制定了集团层面的风险和技术政策，但其各国的管理团队可以与集团管理层合作，根据当地市场情况进行调整。

Tan Teck Long 将自己的领导风格描述为“情境式”。 图片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》

Tan Teck Long 开玩笑说，由于需要适应四个截然不同的市场，华侨银行的高管们必须比外资银行的同行付出四倍的努力。

他表示：“这是一个巨大的竞争优势，因为那些（在更多地区运营的）外资银行将无法以这种方式做出反应。”

Tan Teck Long 解释说，仅有四个核心市场，该银行的规模也“恰到好处”，便于调整策略。这使得资源分配更为高效，因为解决方案更能满足单个市场的需求，而非全盘采纳统一政策。

华侨银行的扩张计划也反映了这些差异。

在其新加坡-香港双枢纽，该银行旨在提供一体化的银行、财富管理和保险服务，包括满足老龄化人口需求的服务。在香港，它还计划扩大其富裕客户群体和全球市场业务。

在马来西亚，该银行计划通过大东方马来西亚 (Great Eastern Malaysia) 的生态系统扩大其富裕客户基础，抓住入境投资流，并寻求柔佛-新加坡经济特区等举措带来的机遇。

与此同时，在印尼，该银行旨在发展其私人银行业务。

Tan Teck Long 预计，尽管不同市场的特点需要采取不同的方法，但这些举措将共同发力，使华侨银行能够在其四个核心市场加速增长。

华侨银行的各国管理团队可以与集团管理层合作，根据当地市场情况调整风险和技术政策。 图片来源：CMG

这种灵活性也延伸到了他的领导风格上，他将其描述为“情境式”。当他认为员工有能力独立解决问题时，他更倾向于给予他们自主权。

他表示：“当你给予（团队）足够的空间和自由度去解决问题时，他们就会开始提出一些我没有想到的事情。”

平衡增长与风险

技术是支撑 Tan Teck Long 战略的另一个重要领域。

他希望银行首先重新设计工作流程，而不是为了采用人工智能而采用人工智能，只有当技术能够改进流程并最终提升收入和股本回报率时，才部署该技术。

他说：“一些分析师问我从人工智能中获得了多少收益。但当我应该通过更优化的流程获得端到端的规模化效益时，我为什么要去计算人工智能的收益呢？而这个更优化的流程实际上使我能够引入最合适的最新人工智能工具。”

华侨银行已推出一款由人工智能驱动的虚拟形象银行应用程序，以提供财富建议。 图片来源：华侨银行

Tan Teck Long 也不愿仅仅为了量化人工智能的独立贡献而产生额外成本，尤其是在改进源于流程再造、数字化和人工智能三者结合的情况下。

他表示：“通过不屈服于去衡量它的压力，我现在实际上有更多的资金来做正确的事情。”

相反，华侨银行正在推行他所说的“专业知识主导”方法，将银行、技术和数据专家聚集在一起，重新设计工作流程，并确定人工智能可以在哪些方面创造商业价值。

该银行仍在内部跟踪其人工智能解决方案的使用情况，同时也关注更广泛的业务成果。

“我们所展现的是，我们很灵活，并且有能力在必要时采取重大行动。对我们来说，我们依然保守，因为我们清楚自己在做什么。” Tan Teck Long，华侨银行集团首席执行官

其技术雄心的一个例子是虚拟形象银行，即通过一款由人工智能驱动的虚拟形象银行应用程序来提供财富建议。

Tan Teck Long 表示，华侨银行是东南亚唯一一家提供此类人工智能原生银行渠道的银行，该平台目前正处于测试阶段，银行正在不断完善其功能。

在产品改进方面，该银行采取了更为审慎的方法，力求最大限度地降低人工智能“幻觉”的风险，并确保向客户提供的信息是恰当的。

展望未来，他认为华侨银行仍处于其战略转型的早期阶段。他希望银行能更快地取得进展，但他也指出，需要在收入增长和服务改进之间取得平衡。

鉴于技术变革的步伐，他还将网络安全风险列为他最大的担忧之一。

最终，Tan Teck Long 面临的挑战将是在不损害其保守风险管理方法的前提下，平衡华侨银行的增长与转型。他认为这种保守方法是银行的根本。

“我们如何走好钢丝？我们（必须）建立我们的能力和理解，然后才能走好这根钢丝。”