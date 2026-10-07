“二战以来最大的范式转移”：全球CEO论坛探讨人工智能新世界秩序与机遇

与会者称未来充满变数；机遇在于韧性、全球化及人工智能的广泛应用。

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【新加坡】周三（10月7日），在新加坡香格里拉大酒店举行的福布斯全球CEO大会上，与会者在“勇敢冒险新世界”（A Brave New Risky World）的环节中表示，世界秩序正在重塑，每个人都需要做好准备。

悦榕集团 (Banyan Group) 创始人兼执行主席Ho Kwon Ping表示：“我们可能正在见证自第二次世界大战结束以来全球最大的范式转移。我认为，有三个因素的汇合正在加速这一巨大的范式转变。”

他指出了三个因素：文明重置、气候变化和人工智能，并补充说，世界将在未来25年经历其最剧烈的变化。

Ho指出，当基于规则的秩序从过去100年来的西方文明主导格局中转变时，世界上较小的国家可能会从中受益。

Biocon公司创始人兼主席Kiran Mazumdar-Shaw表示，印度是另一个正在将自己定位为世界新兴技术伙伴的国家，并正在积极加强与主要伙伴的双边联盟。

与此同时，Gateway Partners的联合创始人兼首席执行官V Shankar表示，尽管过去几个月因战争带来了不确定性，但中东地区正在复苏。

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他指出：“如果你看8月份的入境旅客人数，已经几乎达到战前水平的85%到90%。”他补充说，外籍人士仍留在该地区。

他说，该地区仍然是世界资本的一大来源，全球十大主权财富基金中有三到四个设在那里。他指出，这得益于庞大的战后基础设施建设和高素质的领导力，这种领导力正在与世界各国建立伙伴关系。

对人工智能的怀疑态度

PwC今年的人工智能调查发现，56%的公司没有从人工智能中获得任何财务回报或成本效益。

PwC全球主席Mohamed Kande表示，大多数高管认为人工智能的财务回报甚微，因为他们将其视为一个技术项目或技术转型，而非业务转型。

这导致大多数用例都集中在生产力方面，而这些效益被组织内部消化了。

他说：“我们发现，许多公司根本没有准备好从人工智能中获益，因为这些公司的业务和技术基础设施治理有限，没有数字系统或企业资源规划（ERP）系统来承载数据。”

Kande补充说，人工智能生态系统在实体层面带来的拉动效应也十分巨大。

然而，Ho指出，数据中心等基础设施主要是由资本驱动的。

他解释说：“亚洲各地正在建立的大多数数据中心，实际上是由大型基金设立的，许多人投资了这些私募股权公司……而它们只与人工智能公司签订销售合同，这些合同又相对容易被终止。”“我正拭目以待，当这股数据中心热潮最终消退时，哪个国家会留下最多的搁浅资产。”

Ho表示，人工智能的好处是毋庸置疑的，但人们必须对当前的热潮保持谨慎，因为它将导致实体和投资领域的泡沫破裂。

不过，他指出，这项技术的其余部分将继续造福世界，并称这是“两个独立的问题”。

展望未来

与会嘉宾们认为未来将充满变数，但在韧性、不断演变的全球化以及人工智能的广泛应用中看到了机遇。

Kande表示，企业间的资本流动依然强劲，各大公司在供应链问题上保持着韧性并不断适应。

FedEx国际业务首席运营官兼航空公司首席执行官Richard Smith对此观点表示赞同，他指出，公司业务多年来经历了许多变化。随机应变和适应能力是企业成功的关键。

Mazumdar-Shaw表示，生物技术和生物学是另一个将被人工智能改变的领域，并将受益于加速的药物创新。然而，它也可能带来风险，因为它可能被用来设计新的病毒或病原体，从而对人类构成生存威胁。

与会嘉宾们普遍认为，护栏和法规已成为确保人工智能得到善用的关键。

Shankar指出：“尽管我们今天看到了种种动荡和颠覆，但我看到了一个巨大的、能给世界带来变革的新机遇。我认为地缘政治和平能够以一种截然不同的方式实现。”