宝狮龙新加坡子公司与澳大利亚政府续签6000万新元合同

此举预计将对公司在截至2027年3月31日的财年中的盈利能力和每股收益产生积极的重大影响

宝狮龙表示，这是其地理空间部门迄今为止获得的最大一份企业协议合同。 照片来源：BOUSTEAD SINGAPORE

【新加坡】 宝狮龙新加坡（Boustead Singapore） 的子公司 Esri Australia 与澳大利亚联邦政府续签了一份地理信息系统（GIS）平台合同，价值约6000万新元。

这家工程与技术集团在周二（6月16日）通过交易所公告表示，这是其地理空间部门迄今为止获得的最大一份企业协议合同。该合同上一次续约是在2023年7月。

该合同预计将对宝狮龙集团在截至2027年3月31日的当前财年中的盈利能力和每股收益产生积极的重大影响。

公司在公告中表示，然而，该合同预计不会对每股有形资产净值产生重大影响。

宝狮龙的地理空间部门是该GIS平台在新加坡、马来西亚、孟加拉国、文莱、印度尼西亚、澳大利亚、巴布亚新几内亚和东帝汶的独家分销商。在这些市场中，有超过8000家机构使用该平台。

该平台名为ArcGIS，允许用户创建、管理、分析和分享地理数据，以更好地理解空间模式和关系。

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地理空间部门董事总经理 Brett Bundock 表示，此次续签的企业协议反映了双方重大的共同投资以及对才艺拓展的长期承诺。

“地理信息系统（GIS）的应用持续加速，像ArcGIS这样的平台正成为现代企业能力的核心组成部分。”

他补充道：“通过将地理空间和位置智能嵌入决策过程，ArcGIS正在帮助企业做出更明智的决策，并提高运营效率。

“这一转变反映了地理空间智能在构建持久能力方面日益增长的战略重要性。”

在周二该消息公布前，宝狮龙新加坡的股价收于2.05新元，下跌了1%或0.02新元。