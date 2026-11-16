布伦特原油从115-116美元水平急剧回调，可能预示着短期上涨空间已耗尽。然而，这并不一定意味着地缘政治风险溢价会完全消失。 图片来源：EPA

布伦特原油从近期高点大幅回落，这越来越像是一场技术性逆转，而非常规回调。在多次难以维持每桶115-116美元附近的涨势后，该基准油价的表现表明，由中东供应担忧所驱动的涨势可能正在失去动力。

此次回调来得非常迅速。在截至11月6日的一周内，布伦特原油价格暴跌约16%，创下自疫情以来最大的单周跌幅，随后在11月9日当周进一步下跌至92-93美元。这一走势反映出，尽管美伊冲突的持久解决方案仍遥不可及，但市场越来越愿意将地缘政治紧张局势的缓解计入价格。

美国总统Donald Trump最近表示不太可能对伊朗采取进一步的军事打击，这也鼓励了交易员们将此前因担心供应长期中断而建立的头寸进行平仓。对重启外交接触的预期，加上中东地区原油出口的持续，降低了持有昂贵地缘政治对冲头寸的紧迫性。

基本面也开始对看涨的观点构成挑战。据报道，JPMorgan估计，10月份全球石油供应过剩约140万桶/日，这表明在不断变化的地缘政治预期之外，需求疲软和供应改善也可能对油价构成压力。

从技术层面来看，布伦特原油多次未能突破115-116美元附近的阻力位，这很能说明问题。其后价格跌破50日和100日移动平均线，表明短期势头正在减弱，并将市场的注意力转移到作为下一个重要支撑位的200日移动平均线。

从7月的低点到近期113-116美元左右的高点绘制的斐波那契回撤线显示，布伦特原油的价格回调可能还有进一步的下跌空间。38.2%的回撤位与92美元附近的200日移动平均线非常接近，这使其成为一个技术上重要的支撑区域，也是一个可能的下行目标。

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中东地区任何有意义的外交突破都可能加速地缘政治风险溢价的回落，或将油价进一步推低至每桶80美元左右的23.6%回撤位。尽管这些水平表明油价存在深度回调的空间，但悬而未决的冲突和持续的供应中断可能会限制下行空间，并使波动性保持在高位。

然而，不应将油价下跌误解为市场恢复正常。霍尔木兹海峡对全球能源安全仍然至关重要。冲突发生前，每天约有2000万桶原油和石油产品通过该水道，约占全球石油消费量的五分之一。虽然通过沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的替代管道提供了一些缓冲，但其每日350万至550万桶的估计可用运力远不足以替代通过该海峡的正常流量。

即使外交努力取得成功，将石油贸易恢复到战前水平也可能需要相当长的时间。受损的基础设施、中断的船运时间表、更高的运费以及高昂的战争风险保险保费都不太可能立即消失。

船东和保险公司需要看到比令人安心的政治声明更多的东西，才会再次将该地区视为正常的运营环境。这就在交易员近期愿意支付的地缘政治风险溢价与可能在未来数月甚至更长时间内持续内含在油价中的结构性成本之间，划出了一道重要区别。目前，布伦特原油面临着艰难的平衡。

外交前景的改善和供应过剩的迹象有利于油价进一步盘整，而悬而未决的军事紧张局势和脆弱的航运安排则限制了市场对价格持续下跌的信心。

从115-116美元水平的急剧回调可能是一个警告，表明短期上涨空间已耗尽。然而，这并不一定意味着地缘政治风险溢价会完全消失。在冲突得到解决之前，市场的波动性和保持谨慎的必要性都不会消失。

作者是Phillip Nova的市场洞察部主管