《商业时报》记者在Sias财经新闻奖上荣获双料冠军

该奖项的获得正值《商业时报》庆祝其50周年之际

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【新加坡】《商业时报》（The Business Times）的两名记者在由新加坡证券投资者协会（Securities Investors Association (Singapore)，简称Sias）举办的2026年投资者选择奖（Investors’ Choice Awards）中，凭借其在财经新闻领域的出色工作荣获奖项。

46岁的高级记者 Stanislaus Jude Chan 被评为年度财经记者，26岁的记者 Young Zhan Heng 则在周三（10月21日）于乌节酒店（Orchard Hotel）举行的颁奖典礼上荣获年度最具潜质记者奖。

这一双重胜利正值《商业时报》今年庆祝其成立50周年。

Sias创始人、总裁兼首席执行官 David Gerald 表示：“投资者选择奖旨在表彰那些在良好治理、透明度以及维护股东利益方面表现出坚定承诺的公司和个人。”

Chan 因其对新加坡企业和资本市场领域的报道所展现的深刻见解和严谨态度而受到认可。

Gerald 指出，Chan 的工作能够穿透企业新闻稿的表面，提出对小股东至关重要的尖锐问题。

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他补充道：“您致力于倡导透明度、追究管理团队责任，这为您的新闻报道增添了真正的深度，帮助投资者在日益复杂的市场中指引方向。”

与此同时，Young 因其在科技商业影响方面的报道而获得认可，其报道范围涵盖了新加坡的人工智能雄心、电信行业面临的挑战以及数据中心的发展。

Gerald 表示，Young 的作品展示了他对技术复杂性和商业叙事能力的强大驾驭能力，反映出其强大的信息来源和在财经新闻领域持续发展的坚实基础。

《商业时报》编辑 Chen Huifen 表示：“我们为 Jude 和 Zhan Heng 取得的这次双重胜利感到无比自豪——这一里程碑恰逢《商业时报》的金禧庆典之年，因此更显特别。”

“我们希望他们的成就能够激励更多记者去追求更深入、更具原创性的报道，从而提升整个行业的专业水平。”

在谈到获奖时，Chan 指出新加坡的投资者都很有辨别力。他说：“我的角色只是为了拨开数据周围的迷雾，并提出那些略显尴尬的问题。”

“我非常感谢 Sias 和商界对我工作的认可，也感谢那些企业领袖信任我，与我坦诚交流，而没有将我拒之门外。”

Young 指出，人工智能的发展依然迅速且不可预测。

他说：“作为一名报道该领域的记者，能够深入一线，与从数据中心运营商到软件开发商等众多参与者交流，以了解这项技术正将我们引向何方，这是一种荣幸。”

投资素养

国家发展部长 Chee Hong Tat 在颁奖典礼上致辞时表示，为了在当前增长势头下维持投资者信心，新加坡市场需要三要素：治理良好的公司、信息充足的投资者，以及在两者之间建立起促进建设性沟通的强大桥梁。

兼任新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）副主席的 Chee 表示：“建立一个充满活力的股票市场是一项长期努力，非政府能独立完成。”

Gerald 指出，为新加坡的未来所做的最佳投资之一，是在金融素养的基础上，进一步推广投资素养。

他说：“如果我们能帮助年轻的新加坡人从小就熟悉储蓄和投资，我们或许能够培养出不仅具备金融素养，而且在财务上充满自信并拥有自主能力的一代人。”

家长可以从为子女的中央公积金（Central Provident Fund）账户进行自愿填补开始，或者定期将一小笔资金投入如交易所交易基金（exchange-traded funds）这类风险较低的投资中。

Gerald 举例指出，海峡时报指数（Straits Times Index）在过去10年的年化总回报率为11.3%。

他表示，若为每个新生儿投资1万新元（由父母和政府均等出资），到孩子18岁时，这笔钱可能增至6万8690新元——足以支付大学教育费用，甚至是一套公寓的首付款。

他指出，这有助于培养孩子的习惯，并教导他们关于所有权、纪律、风险和长期财富创造的知识。

他说：“虽然不能保证投资价值总会上涨，但理解风险本身就是金融素养的重要组成部分。”

此外，在评论烟霾情况时，Gerald 表示 Sias 将继续提高人们对ESG（环境、社会和治理）风险的认识，并鼓励投资者在投资前审查公司的可持续发展实践。

他说：“Sias 呼吁所有投资者认真考虑他们的资金投向，并坚决避开那些环境记录不佳的公司。”

“为这类公司提供资金的投资者，即便只是间接的，也对这些后果负有部分责任。”

横跨七大类别的45位获奖者

总共有45名获奖者在企业治理、可持续性、透明度和股东沟通等七个类别中因其卓越表现而获得表彰。

财经新闻奖项的其他获奖者包括《联合早报》（Lianhe Zaobao）的商业记者 Siow Zhi Hui，他荣获年度投资者教育记者奖。

新传媒 (Mediacorp)《财经追击》（Money Mind）新闻与时事组的制作人 Daphne Koh 荣获年度财经新闻奖；亚洲新闻台 (CNA) 获得特别奖；The Fifth Person 荣获年度投资博客奖。

“新加坡企业治理奖”的获奖者包括：怡和东南亚 (Jardine Matheson Southeast Asia)、新翔集团 (Sats)、QAF、维康 (Vicom)、赫锋 (Hafary)、新控股 (Sing Holdings)、凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust)、Stoneweg Europe Stapled Trust、吉宝 (Keppel) 以及新加坡交易所 (SGX)。

“投资者选择杰出总裁奖”的得主是德加拉公司 (Thakral Corporation) 的 Inderbethal Singh Thakral、新加坡交易所的 Loh Boon Chye 以及吉宝的 Loh Chin Hua。

“最具透明度公司奖”的获奖者是：新加坡航空公司 (Singapore Airlines)、泰国酿酒 (Thai Beverage)、悦榕控股 (Banyan Tree)、新联金融 (Sing Investments & Finance)、金山工业 (GP Industries)、JB Foods、新加坡航运 (Singapore Shipping Corporation) 和凯德印度信托 (CapitaLand India Trust)。

“新加坡企业可持续发展奖”的获奖者包括：城市发展 (City Developments Ltd)、新加坡置地集团 (Singapore Land Group)、远东乌节 (Far East Orchard)、和合 (OKP)、大家金殿 (Taka Jewellery)、昂国企业 (EnGro Corporation)、网联宽频信托 (NetLink NBN Trust) 和吉宝基础设施信托 (Keppel Infrastructure Trust)。

荣获“股东通信卓越奖”的公司有：大华银行 (UOB)、康福德高 (ComfortDelGro)、新加坡邮政 (Singapore Post)、Civmec、仟湖渔业 (Qian Hu Corporation)、The Trendlines Group、星狮地产信托 (Starhill Global Reit) 和城市发展酒店信托 (CDL Hospitality Trusts)。

老虎证券 (新加坡) (Tiger Brokers (Singapore)) 和辉立证券 (Phillip Securities) 荣获“最佳零售经纪商奖”。