人工智能预测、消费股投资：分析师为2026年世界杯提供新交所投资攻略

分析师的推荐不再局限于传统的运动服装和啤酒等受益股，而是聚焦于一些较不为人知的潜在赢家

在世界杯举办年份，海峡时报指数的历史表现通常优于美国和全球股市。 图片来源：路透社

【新加坡】随着2026年国际足联世界杯在北美拉开帷幕，市场分析师指出，一批出人意料的新加坡股票组合将从中受益。

尽管全球消费巨头是显而易见的赢家，但马来亚银行证券新加坡和华侨银行集团研究部的最新报告，为寻求在新加坡交易所（简称新交所）投资的投资者，发现了一些非常具体且非传统的投资角度。

报告中推荐的投资攻略远远超出了传统的运动服装和啤酒等受益股的范畴。

其投资视角包括：为睡眠不足的球迷提供治疗的诊所、受益于美国酒店需求的新加坡上市信托，以及一个预测比赛结果的专有人工智能模型——该模型的预测可能推动海峡时报指数（简称海指）大幅上涨。

海指在世界杯期间的表现

从历史上看，在世界杯举办年份，海指的表现优于美国和全球股市。

在过去六届男足世界杯的举办年份中，新加坡的基准股指有四次取得了正回报，平均总回报率为3%。

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马来亚银行分析师 Thilan Wickramasinghe 在周二（6月9日）的报告中指出，同期标准普尔500指数和MSCI全球指数则分别平均下跌1.9%和3.4%。

有趣的是，赢得冠军奖杯的球队所在地区似乎会影响新加坡股市的具体表现。

当欧洲球队夺冠时，海指的回报最为可观，平均回报率达9%。相比之下，当拉丁美洲球队获胜时，海指则下跌8%。

马来亚银行的专有人工智能因子模型预测西班牙将最终捧杯。该模型根据人均国内生产总值、经济增长、通货膨胀、与比赛场地的气候相似度以及国际足联世界排名等多项指标对参赛国进行评分。

独特的本地投资机会

由于比赛在美国、加拿大和墨西哥举行，时差在新加坡催生了独特的本地消费模式。

马来亚银行指出， Raffles Medical 是一个较不明显的受益者，预计在球迷因熬夜观赛而生病请假后，其全科医生门诊服务的需求将会增加。

Wickramasinghe补充说，本地电信公司 Singtel 和 StarHub 的宽带订阅和电视收入预计将出现“温和”增长。

与此同时， DBS 和 UOB 等银行，则有望从赛事期间与食品、饮料和周边商品相关的更高信用卡消费中获益。

Wickramasinghe还认为，此次赛事对 ThaiBev 而言是一个“积极的消费催化剂”。这家啤酒制造商正计划推出世界杯相关促销活动，以维持其销量增长势头。在2022年世界杯期间，该公司的啤酒销量曾实现14%的同比增长。

在本国市场把握旅游业浪潮

投资者无需离开本地交易所，即可把握北美旅游业激增带来的投资机会。旅游业分析公司Tourism Economics预测，将有超过120万国际游客为观看本届赛事而到访美国。

预计这股客流将为美国各地市场的酒店业带来9亿美元的收入，其经济影响约等于在六周内举办10场“超级碗”（Super Bowl）。

马来亚银行指出，这一繁荣景象将直接惠及在美拥有房地产业务的新交所上市公司。

例如，得益于世界杯等全城性活动的支持， CapitaLand Ascott Trust 旗下美国酒店的第二季度前景乐观。

与此同时， City Developments Ltd 约12%的收入来自其美国酒店资产组合，美国酒店占其总资产的7%，这使该公司有望在赛事期间实现收入增长。

Wickramasinghe表示， Acrophyte Hospitality Trust 的投资组合在美国16个州拥有31家高档精选服务酒店，客房总数超过4000间。因此，该房地产投资信托（Reit）可能因每间可用客房收入的提高而受益。

传统投资选择

旅游主题也延伸至航空等传统行业的股票。

马来亚银行指出， Singapore Airlines 将从更高的长途旅行需求和更强的载客率中获益。

这家新加坡国家航空公司最近与美国Southwest Airlines建立的合伙业务，进一步巩固了其市场地位。该合伙业务将国际旅客连接到近120个美国机场。

该券商补充说，凭借其全球货运和门户网络， Sats 也将成为主要受益者之一。

对于那些将目光投向新交所以外的投资者，华侨银行指出了那些将推动并受益于本届赛事巨大规模的国际巨头。

Mastercard和Visa等数字支付服务商的交易量预计将激增，而科技巨头Alphabet和Meta Platforms则可能从流量和广告支出的增加中获益。

消费巨头McDonald’s、PepsiCo和Nike也位列预期赢家名单的前茅。

马来亚银行还预计，总部位于新加坡、在纽约上市的Sea公司，将通过其巴西的Shopee业务而受益。

Wickramasinghe表示，当地消费者可能会大量购买电子产品、电视、智能手机和足球相关商品。

在6月3日的一份类似报告中，DBS的分析师建议投资者增持可能推动7月市场反弹的蓝筹股，以及 CapitaLand Integrated Commercial Trust 、 CapitaLand Ascendas Reit 和 Mapletree Logistics Trust 等大型新加坡房地产投资信托。