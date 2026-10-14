星展银行下调新交所评级至“持有”，目标价降至20新元

股票和衍生品增长势头放缓，导致该股估值显得“过高”

根据新交所10月12日收盘价20.73新元计算，修订后的目标价意味着约3.5%的下行空间。 照片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】星展集团研究部已将 新加坡交易所（SGX） 的评级从“买入”下调至“持有”，并将其12个月目标价从26.40新元下调至20新元。

分析师 Lim Rui Wen 在周二（10月13日）表示，此次评级下调反映了在连续两年创纪录表现后，股票和衍生品业务的增长势头有所放缓，这使得在新交所公布上半年业绩前，其估值显得“过高”。该交易所运营商的2027财年于7月1日开始。

根据新交所周一收盘价20.73新元计算，修订后的目标价意味着约3.5%的下行空间。

星展银行将其至2028财年的每股收益预测下调了4%至5%，使其预测比市场共识低约4%。

新目标价基于2028财年预测市盈率的25倍，这比新交所的历史远期市盈率高出一个标准差。

Lim 指出，尽管证券交易活动与历史水平相比保持稳健，但环比增长势头已开始趋于平缓。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

在2027财年第一季度，证券日均成交额同比增长33%至20亿新元，但较2026财年第四季度的22亿新元环比下降了8%。

自5月份以来，月度成交额出现波动。6月份从24亿新元降至21亿新元，7月份降至20亿新元，8月份回升至22亿新元，之后在9月份再次下降至19亿新元。

该券商还对股票成交额的质量和可持续性表示担忧，理由是市场上涨的范围日益收窄。

截至2026年9月，基准的海峡时报指数（STI）同比增长了32%。其表现优于下跌4%的富时海峡时报中型股指数和上涨9%的小型股指数。

交易日益集中于大盘金融股。银行股指数上涨了58%，而新加坡三大本地银行在9月份占市场总成交额的约33%，高于一年前的26%。

9月份，海指成分股占总交易量的80%，高于去年同期的77%。

Lim 表示，如果没有中小型股板块更广泛的市场参与，证券成交额的进一步增长可能难以维持。

增长放缓显现

在连续两年实现双位数增长后，新交所的衍生品业务增长已经放缓。

2027财年第一季度，衍生品日均成交量（DDAV）同比增长5%，增速低于2025财年的17%和2026财年的14%。

环比来看，衍生品日均成交量下降11%至140万份合约。9月份，尽管环比增长7%，但日均成交量同比基本持平，为140万份合约。

各衍生品资产类别的表现好坏参半。2027财年第一季度，外汇（FX）期货的成交量同比增长了51%，而股指期货仅增长1%，金属和干散货商品合约的成交量则下降了29%。

从绝对值来看，外汇期货增加的920万份合约，超过了新交所整个衍生品投资组合净增长的350万份合约。

Lim 表示，由于新交所的成本结构相对固定，交易量的任何持续减速都可能限制经营杠杆，并对盈利造成压力。

来自市场数据和连接服务的经常性收入，以及不断扩大的外汇业务，将提供一定的基础支撑。

可能重振该股的潜在评级上调催化剂包括进一步的资本管理举措，以及有关公积金局计划于2028年推出的新投资计划的更多细节。

反之，各资产类别低于预期的成交额和交易量仍是主要的下行风险。