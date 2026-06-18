通胀、能源与市场：美伊和平协议签订后的前景展望

分析师表示，尽管该谅解备忘录包含一项3000亿美元的基金，但未来仍充满不确定性

Goldman Sachs 预计，通过霍尔木兹海峡的石油流量将恢复到战前水平的70%左右。 图片来源：路透社

[新加坡讯] 美伊两国周四（6月18日）表示，在始于2月下旬的长达数月的冲突之后，双方已达成一项临时和平协议。

据《纽约时报》援引一份谅解备忘录（MOU）的内容报道，双方同意“立即永久停止”在所有战线上的军事行动。

美伊两国表示，将致力于在60天内谈判并达成最终协议，但美国官员承认这一时间框架颇具挑战性。然而，这可能使最终协议在美国中期选举前敲定。

据《纽约时报》报道，该协议称：“本谅解备忘录签署后，美利坚合众国将立即开始解除对伊朗伊斯兰共和国的海上封锁及任何干扰或阻碍，并将在30天内完全结束海上封锁。”

“在此期间，船只的通行量将与伊朗伊斯兰共和国恢复的战前水平相称。美利坚合众国还承诺，在最终协议达成后30天内，将其部队撤离伊朗伊斯兰共和国附近地区。”

分析师表示，尽管该协议包括一项3000亿美元的基金，但未来仍充满不确定性。在战争推高能源价格和通胀、并扰乱多种商品供应链之后，以下是关键问题可能出现的后续发展。

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霍尔木兹海峡

一个紧迫的问题是霍尔木兹海峡的未来走向。这条主要水道因冲突而被封锁，在正常时期，其石油运输量约占全球供应的五分之一。受此影响，油价已飙升至高位。

临时协议包括全面恢复霍尔木兹海峡的“免费”海上交通。受其重新开放前景的提振，油价应声下跌。

William Blair Investment Management 的 Olga Bitel 和 Alexa Davis 周四表示，他们的“基本情景”与市场预期一致，即该海峡的交通可能很快恢复，从而为重建全球油气库存提供所需的60天时间。

但 Goldman Sachs 在周三的一份报告中表示，预计霍尔木兹海峡的石油流量将恢复到战前水平的70%左右。

能源与通胀

Schroders 周四表示，协议达成后油价大幅下跌，使得与能源相关的通胀风险有所消退，但这并不会“自动带来明确的通胀放缓背景”。

这家资产和财富管理公司补充说，由于能源流动、航运保险、库存、炼油物流和地缘政治风险溢价预计需要时间才能恢复正常，通胀压力可能会持续存在。

William Blair 的分析师指出，广泛的通胀压力也将在供应链中持续存在，这可能会影响企业的利润率和收入。虽然这些压力不如2022年和2023年的峰值严重，但也不可忽视。

分析师称，不仅如此，随着美国政府为其经济政策工具寻求更稳固的法律基础，关税公告可能会卷土重来。

他们表示：“我们预计，与2026年初几个月相比，通胀将更高，而增长将放缓。”

然而，Bitel 和 Davis 指出，这种结构性通胀可能被科技行业部分抵消。在科技领域，顶尖人工智能模型提供商之间的激进降价预计将降低企业运营成本。

在新加坡，能源市场管理局在协议宣布后的周四表示，从第三季度开始，大多数家庭的电费仍将面临显著上涨。

尽管如此，持续走低的油价可能有助于对美国消费者价格指数产生负贡献，从而使其联邦储备系统（美联储）有灵活性来维持利率不变——尽管降息可能为时过早。此外，随着欧洲央行和日本央行加息，全球通胀可能受到抑制。

Schroders 表示：“能够保持观望而非加息的美联储，将对利率和风险资产构成支撑。然而，通胀放缓的道路仍可能崎岖不平，我们预计国债利率将大致保持区间波动。”

William Blair 预测了其中一种情景：若能在初秋前达成真正的协议，油气价格可能会跌至战前水平甚至更低。

报告称：“未来几个月，海湾地区的供应商可能会争相运输尽可能多的产品。”

市场

Schroders 指出，即使在协议达成之前，投资者的风险偏好也一直“异常强劲”。SpaceX 的首次公开募股是市场对人工智能和前沿科技热情的有力迹象之一，其股价自6月12日上市以来已飙升19.2%。

William Blair 的分析师指出，如果美伊协议失败，投资者可能会触发“避险潮”，导致美元升值。这将导致回报低迷、波动性加剧，并使市场考验新任美联储主席的利率计划。

但如果协议得以维持，美元可能会贬值，这或将有利于美国以外的股票回报。

地缘政治风险

William Blair 的分析师表示，即使伊朗冲突的风险和影响有所缓解，市场可能仍在低估其他的地缘政治风险。他们指出，这包括格陵兰岛和古巴问题。

美国总统 Donald Trump 曾有争议地表示希望从丹麦购买格陵兰岛，导致局势高度紧张。他还加剧了与古巴的紧张关系，封锁了运往该国的石油和燃料，并收紧了制裁。

“中期选举后的 Trump 可能会更具干预主义色彩，” Amundi Investment Institute 地缘政治主管 Anna Rosenberg 表示。她是在6月11日和12日举行的 Amundi 世界投资论坛期间向记者发表上述讲话的。

她表示：“我认为他将更关注西半球，不过我认为拉丁美洲也是他为削弱中国在该地区影响力而优先考虑的地方。”她补充说，中东的紧张局势仍将持续。

“我认为古巴将是首要议题。格陵兰岛对他来说也仍将是重中之重。”