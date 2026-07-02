Maybank下调2026年海指目标至5500点，称IPO首秀疲软或将拖累市场

BROKERS’ TAKE

尽管如此，该行研究主管坚称，新加坡股市的核心估值重估论点依然成立

Maybank指出，过去一年在新加坡交易所上市的IPO中，约有60%目前股价低于其首日开盘价。 图片来源：商业时报资料照片

【新加坡】Maybank已将其2026年底的海峡时报指数（STI）目标从之前的大约5600点小幅下调至5500点。

该行在周二（6月30日）的报告中表示，此次调整是对市场普遍下调每股收益预期的直接回应。由于美伊战争加剧了能源成本上升的环境，每股收益预期被下调了2%。

尽管如此，Maybank证券研究主管Thilan Wickramasinghe认为，市场仍有估值重估的空间。

但他警告称，过去一年糟糕的首次公开募股（IPO）首秀可能会对未来的上市活动产生负面影响，进而波及整个大盘。

“IPO污染”威胁

Wickramasinghe表示，今年市场的估值重估将受到更广泛的市场流动性、企业加速采用人工智能以及股权市场发展计划（EQDP）中约40亿新元资金分配的推动。

但他观察到，疲软的上市后表现一直困扰着市场。

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该券商指出，过去一年在新加坡交易所上市的IPO中，约有60%目前股价低于其首日开盘价。

这种持续的上市后市场疲软为未来的上市活动带来了“污染风险”。尽管市场对不断扩大的30宗待定新股上市计划持乐观态度，但当前环境可能会迫使潜在的IPO候选人推迟上市，或将上市地点转移至其他区域竞争对手的交易所。

Maybank表示，如果这一问题得不到解决，这种污染效应可能会因限制上市公司的多样性而扼杀二级市场的活力。该行补充说，如果高增长行业未能在国内上市，可能会永久性地压低新加坡市场相对于全球同行的内在估值倍数。

值得关注的板块

展望2026年下半年，Maybank最看好的是那些盈利前景明朗、且与核心宏观经济及改革催化剂相符的板块。

这包括科技制造业产业群，该行表示，该板块可直接受益于全球人工智能驱动的资本支出和生产力提升。

与此同时，工业板块受到国防开支、城市解决方案和持续多年的建筑业繁荣所带来的强劲内需支撑。

同时，非银行金融机构有望从更高的市场流转速度、避险资金流入以及EQDP资金的最终部署中获益。

Maybank表示，银行、互联网和种植园股票也有望提供稳定性、价值释放潜力和稳健增长的组合。

该行还指出，新加坡银行业的盈利结构正在转型。由于基准利率下降导致平均净利息收入（NII）同比下降约5%，净利息收入已不再是决定银行股估值的主要驱动力。

然而，非利息收入的加速增长抵消了这一下降，同比增长约7%。这一增长势头受到强劲的财富管理资金流、活跃的资本市场活动以及区域贸易增长的推动，主要银行的财富管理费收入也因此大幅飙升。

整个行业的资产质量也保持高度良好，不良贷款率平均仅为1.1%。尽管地缘政治不确定性加剧可能限制拨备回拨，但各银行仍持有雄厚的资本缓冲。

这使它们能够很好地维持股息派发轨迹。Maybank将 OCBC 和 DBS 列为首选，理由是它们强大的跨平台协同效应和清晰的资本回报前景。