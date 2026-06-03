渣打银行：在金融效率有待提高的地区（包括亚细安），非美元稳定币可蓬勃发展

该银行的数字资产高管认为，加速汇款通道的结算是其主要应用场景之一

像Tether这样与美元挂钩的稳定币，目前约占全球稳定币市场的98%。 照片：路透社

【新加坡】尽管美元在全球稳定币市场占据主导地位，但在未来几年，与当地货币挂钩的稳定币的使用可能会进一步加速，其中就包括东南亚地区。

该地区正通过汇款通道和企业财资管理，涌现出显著的应用场景。

渣打银行数字资产部门和机构加密货币交易所Zodia Markets的高管在周二（6月2日）向媒体表示，在那些能够利用稳定币解决跨境支付、汇款和贸易结算效率低下问题的市场，非美元稳定币的需求可能会增长。

稳定币是一种旨在保持价值稳定的加密货币。最可靠的实现方式是由发行方持有等值的现金或现金等价物作为储备资产。

目前，约98%的稳定币市场由与美元挂钩的加密资产构成。

渣打银行数字资产全球主管Rene Michau说：“我们正处在一个转折点，稳定币不再仅仅用于结算加密货币交易，它们在很大程度上已成为现实世界跨境交易的一部分，包括零售和商业支付。”

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

该银行于4月下旬就此主题发布了一份报告，报告总结称，全球新兴市场（尤其是在亚洲和非洲）日益增长的贸易和资本流动，可能会在金融基础设施仍然匮乏的地区催生对当地货币挂钩稳定币的需求。

渣打银行数字资产研究全球主管Geoffrey Kendrick说：“传统逻辑会认为，继美元之后，下一步将是流动性强的G10货币（如欧元、法郎或日元）。”

但他认为，在本地金融基础设施可能较弱或效率较低的地区，与当地货币挂钩的稳定币的需求反而可能会激增。

Zodia Markets的临时首席执行官Nick Philpott透露，去年该平台上以稳定币形式交易的货币中，交易量仅次于美元的是土耳其里拉，而非任何G10货币。

Philpott说，土耳其的客户发现，使用与里拉挂钩的稳定币比传统的代理行业务更快、更便宜、更可靠。Zodia Markets是渣打银行控股的数字资产平台。

汇款是显著应用场景

在东南亚内部，这种需求的迹象已开始显现。

凭借庞大的汇款流量，菲律宾正成为非美元稳定币应用的潜在热点地区。

渣打银行表示，已观察到汇款公司对稳定币支付渠道的兴趣，这些公司希望利用加密资产更快的结算时间来跨境转移外籍劳工的资金。

Philpott表示，与在相似时区国家之间的资金流动相比，向菲律宾等市场转账通常面临更大的结算阻力。

这使得市场对发行与当地货币挂钩的稳定币的兴趣日益浓厚，以便为常见的汇款通道提供便利，例如从香港和中东向菲律宾的转账。

与当地货币挂钩的稳定币可提供全天候结算服务，让交易能够即时进行而无需依赖清算系统，同时还可以在不同货币之间直接兑换，无需美元等中介货币。

他补充说：“就向菲律宾的汇款而言，起始货币通常是迪拉姆等海湾地区货币——我们已经开始看到许多围绕迪拉姆支持的稳定币的举措。我们认为这可以为人们的交易方式带来实质性的改进。”

该国中央银行——菲律宾央行（Bangko Sentral ng Pilipinas, 简称BSP）也承认了这类结算渠道的潜在效用。

4月下旬，菲律宾央行行长Eli Remolona告诉《银行家》杂志（The Banker），该行正处于开发央行发行稳定币的试点阶段，特别是一种可以支持汇款流动的、与比索挂钩的稳定币。

但Philpott承认，为这些稳定币交易对提供充足的外汇流动性仍是一个重大挑战。

除了汇款业务，渣打银行新兴支付主管Mark Willis表示，该行看到跨国公司、大宗商品交易商和出口商的兴趣日益增长。这些企业大多在亚洲、中东和非洲运营，而这些地区的支付阻力往往最大。

Willis补充说，代理式人工智能商业这一新兴的“大趋势”将越来越需要使用可编程货币（如稳定币），以当地货币代表企业执行交易。

他说：“由机器发起的支付量将是巨大的。”

Philpott指出，与此同时，一些东南亚公司已对用于企业财资管理的当地货币挂钩稳定币产生了兴趣。

他解释说，在全球各地运营的跨国公司可能会发现，使用与当地货币挂钩的代币来跨境转移财资资金具有实用价值——尤其是在美元稳定币交易价格相对于法定存款存在保费的司法管辖区。

在2025年12月，该银行与马来西亚航空公司亚航（AirAsia）的母公司Capital A设立了一个监管沙盒，以开发一种与林吉特挂钩的稳定币，供批发数字资产使用。

Willis指出：“那里有一个非常明显的应用场景。财资部门有几条业务线希望使用与林吉特挂钩的稳定币。”

Michau指出，该银行继续看到整个地区对采用稳定币的兴趣日益增长，客户范围涵盖企业以及财富和零售银行业务。他说：“整个东南亚肯定都在进行相关讨论。”

“我们看到各个市场都有需求，但供应是否跟得上——监管环境可能会让这变得具有挑战性。”