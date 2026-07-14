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尽管市场因通胀担忧重燃而作出反应，但对特朗普提出的20%霍尔木兹海峡收费仍持怀疑态度

一位分析师称，该拟议收费是“对全球贸易征税”

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Tue, Jul 14, 2026 · 06:59 PM
    • 如果美国政府能够实施这项收费，一艘价值1.5亿至1.7亿美元的满载油轮，每运输一批货物将面临约3000万至3400万美元的通行费。
    • 如果美国政府能够实施这项收费，一艘价值1.5亿至1.7亿美元的满载油轮，每运输一批货物将面临约3000万至3400万美元的通行费。 图片来源：路透社

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】在美国宣布对霍尔木兹海峡的伊朗船只实施海上封锁，并提议对所有过境该航道的商船征收备受争议的20%通行费后，全球市场于周二（7月14日）普遍下跌。

    这些举措一度推动原油价格上涨高达9%，并因通胀担忧再起而导致主权债券收益率飙升，同时引发了亚洲和欧洲范围内由科技股引领的大规模股票抛售

    但总体而言，亚太市场扭转了早前的跌势，最终收高。

    然而，市场观察人士也对这些举措持怀疑态度，称其不合法，或者认为美国总统 Donald Trump 可能将此作为谈判的筹码。

    在新加坡，基准的海峡时报指数在早盘交易中一度下跌1%，随后部分收复失地，最终收盘上涨0.5%

    新加坡的能源股也起到了缓冲作用，其中 RH Petrogas Rex International Oiltek 收盘时分别上涨了7.2%、6.1%和11.9%。

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    Swissquote 的高级分析师 Ipek Ozkardeskaya 指出，如果美国能够实施其20%的收费，一艘价值1.5亿至1.7亿美元的满载油轮每批货物将面临3000万至3400万美元的通行费

    这与周二一份 Bloomberg 报道中给出的估算相符。

    澳新银行研究部（ANZ Research）表示，市场对这项拟议收费“抱有相当程度的怀疑”，并指出美国政府没有法律依据来强制征收此类通行费。

    Ozkardeskaya 表示，这一事态发展已将全球市场重新牢牢地推入“压力区”，但她也指出，有报道称此举可能违反国际法。

    Julius Baer 的经济学与新一代研究主管 Norbert Rucker 表示，这项备受争议的通行费提议可能只是一个地缘政治的谈判筹码。

    他补充道：“以去年的关税争端为鉴，美国对霍尔木兹海峡过境费的要求，实际上可能表明其有达成协议的意愿。”他还指出，其公司的基本观点是，冲突仍处于谈判阶段。

    他还表示，近几个月建立起来的务实态度“不太可能出现持久的逆转”。

    油价飙升及其对企业的影响

    尽管如此，能源行业首当其冲，承受了最初的冲击。随着敌对行动加剧，美国西德克萨斯中质原油（WTI）价格在本周初上涨了9%，飙升至每桶85美元。

    Ozkardeskaya 指出，自7月2日油价跌破每桶70美元以来，总体已上涨20%。现货价格的上涨速度超过期货价格，这种被称为现货溢价（backwardation）的市场结构，表明市场对近期供应存在强烈的焦虑症。

    华侨银行 (OCBC) 股票研究主管 Carmen Lee 表示：“霍尔木兹海峡的封锁和特朗普提议的20%过境通行费对全球股市普遍利空，因为它们相当于对全球贸易征税，并增加了能源驱动的通胀冲击风险。”

    她补充道：“全球约20%的石油和液化天然气（LNG）流经霍尔木兹海峡，布伦特原油价格飙升至每桶85美元以上，加剧了人们对燃料、运输和制造业产业群成本上升的担忧，这可能导致降息延迟，甚至促使美联储（US Federal Reserve）进一步收紧政策。”

    Lee 认为，总体而言，市场资金可能会从航空、化工、非必需消费品和利率敏感型成长股等板块流出，转向能源、国防和商品生产商等板块。

    亚洲进口国、欧洲和新兴市场也将是受影响最严重的。

    澳新银行研究部（ANZ Research）的分析师 Brian Martin 和 Daniel Hynes 指出，在最近的局势升级之前，由于新的袭击事件加剧了安全方面的担忧，霍尔木兹海峡的船只交通量已在下降。

    与此同时，乌克兰持续使用无人机袭击俄罗斯炼油基础设施，加剧了全球能源紧张局势。此举导致俄罗斯6月份的原油产量降至预计的每日893万桶，为两年半以来的最低水平。

    尽管存在这些干扰，Julius Baer 的 Rucker 仍对油价持谨慎态度，他认为，过去几周大量“石油和其他货物”涌入霍尔木兹海峡，可以缓冲长期中断带来的影响。

    此外，他指出，油价需要大幅飙升至三位数才能显著减缓全球经济，因此目前的价格水平不太可能造成重大的宏观经济损害。

    这场危机也正在蔓延至天然气市场。在一艘液化天然气油轮遇袭后，卡塔尔出于安全考虑，暂停了恢复生产的努力。

    澳新银行补充道，由于目前欧洲天然气库存仅为52%，该地区在确保充足的冬季供应方面面临严峻挑战。

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