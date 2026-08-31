值得关注的股票：康福德高、ESR-Reit、星狮地产、胜捷企业、富裕集团

[新加坡] 以下公司出现新动态，或将影响其证券在周一（8月31日）的交易：

康福德高 (ComfortDelGro) ：由康福德高 (CDG) 与法国运输公司RATP Dev组成的财团，将从2027年9月起运营和维护哥本哈根地铁系统的全部四条线路。CDG周五表示，这份合同价值170亿丹麦克朗（约合27亿美元），为期12年，并可选择续约三年。康福德高的股价周五收盘报1.29新元，无变动。

易商房地产投资信托 (ESR-Reit) ：根据周五发布的交易所公告，该房地产投资信托（Reit）管理公司的总裁兼执行董事Adrian Chui即将卸任。这位50岁的管理者目前将继续履行其职责，并与董事会及ESR集团的代表密切合作，以确保其职责“有序且无缝地交接”。公司表示，已开始寻找其继任者。在消息公布前，ESR-Reit的单位价格周五收盘报2.30新元，无变动。

星狮地产 (Frasers Property) ：该公司邀请部分票据持有人出售其持有的任何或全部未偿还的现有票据，以换取现金或新票据。该献议适用于价值3.98亿新元的4.15%票据、价值5200万新元的4.15%票据以及价值5000万新元的4.15%票据。这些票据均在50亿新元的多币种债务发行计划下发行，并于2027年2月23日到期。星狮地产股价下跌1%，收报1.01新元，跌0.01新元。

胜捷企业 (Centurion Corporation) ：这家住宿领域的公司周一表示，已赢得一项价值2.217亿新元的竞标，将在洛阳道（Lok Yang Way）发展一座专用客工宿舍设施。该地块占地约28,441平方米，总容积率为2.5，可发展成一个拥有5,000个床位的项目。胜捷企业表示，计划通过一家合资企业来发展该资产，它将在该合资企业中持有90%的股份，另有一名合作伙伴。胜捷企业股价周五下跌1.3%，收报1.56新元，跌0.02新元。

富裕集团 (Fuyu Corporation) ：该公司宣布，已向新加坡交易所申请将其上市地位从主板转移至凯利板（Catalist）。在过去的三个财年中，其市值总体呈下降趋势，从截至2023年12月31日的约1.188亿新元，降至截至2025年12月31日的约7470万新元。截至周五，富裕集团的市值约为7090万新元。在消息公布前，该股收盘下跌1.1%或0.001新元，报0.093新元。