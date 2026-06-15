美伊达成和平协议：新加坡房地产投资信托、航空股和发展商或成潜在赢家

基准海峡时报指数午盘上涨1%或50.82点，报5076.62点

分析师认为，最初的石油供应冲击已被包括新加坡市场在内的投资者消化。 照片：YEN MENG JIIN, BT

[新加坡] 在美伊宣布达成和平协议后，新加坡房地产投资信托（S-Reits）、航空股和房地产发展商预计将在周一（6月15日）领涨本地股市。不过，有分析师指出，地缘政治风险缓解所带来的大部分利好已提前被市场消化。

截至午盘，基准海峡时报指数（STI）上涨1%，即50.82点，报5076.62点，较早盘触及的5085.19点日内高点略有回落。

纵观整个市场，上涨股以367只领先下跌股的183只，共有8亿6260万只证券易手，成交额达9亿6740万新元。

截至下午2点11分，海指成份股中涨幅最大的三只股票分别是： Jardine Matheson ，在其投资者日来临前上涨5.7%； Yangzijiang Shipbuilding ，上涨4.6%；以及 Singapore Exchange （SGX），攀升3.3%。

与此同时，新加坡房地产投资信托则是该蓝筹股指数中跌幅最大的板块。 Frasers Logistics and Commercial Trust 下跌1.5%， Keppel DC Reit 下滑0.9%， Mapletree Industrial Trust 则下跌0.5%。

本地股市的上涨，是由于有消息证实美国和伊朗将于周五在瑞士签署正式和平条约，此举将有效结束军事行动，并重新开放被封锁的霍尔木兹海峡。

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这股乐观情绪也蔓延至整个区域市场。

截至午盘，日本日经225指数飙升5%，韩国综合股价指数（Kospi）大涨5.6%，澳大利亚ASX 200指数上涨1.3%，富时马来西亚吉隆坡综合指数（FTSE Bursa Malaysia KLCI）微升0.6%。

分析师认为，最初的石油供应冲击已被包括新加坡市场在内的投资者消化。

辉立证券研究部研究经理Glenn Thum表示：“停火对（新加坡）市场总体上是利好消息，但已在很大程度上被市场消化。”他指出，油价已从峰值下跌约20%，而海指早前也已创下历史新高。

随着油价和航运中断问题开始得到修正，分析师们正在评估，在紧张局势降温的背景下，新加坡不同行业板块的表现将会如何。

航空业将高飞

燃料成本的大幅下降，将为航空股带来立竿见影的提振。

截至午盘，布伦特原油期货价格下跌4.1%至每桶83.75美元，美国西德克萨斯中质原油价格下跌4.7%至每桶80.87美元。

Thum称 Singapore Airlines （SIA）是此次和平协议的“明显赢家”，而兴业银行（RHB）新加坡股票研究主管Shekhar Jaiswal则表示，航空领域的 Sats 等相关公司也将从空域的重新开放中受益。

截至下午2点15分，新航股价上涨2.1%至7.15新元，Sats股价上涨1%至3.98新元。

新加坡房地产投资信托与房地产

对收益率敏感的新加坡房地产投资信托，也在此次地缘政治风险化解中脱颖而出，成为受益者。

麦格理资本（Macquarie Capital）<亚细安>股票研究主管Jayden Vantarakis告诉《商业时报》，它们可能是停火的间接受益者，“因为较低的远期通胀可能会缓和市场的加息预期”。

预计房地产发展商也将从较低的利率预期和持续的避险资金流入中获益。

Jaiswal指出，新加坡作为金融中心的结构性吸引力在这次危机中得到了巩固，而不仅仅是暂时受益，这意味着这些避险资金的流入可能会持续。

岸外与海事、国防领域涨势将放缓

相反，那些受益于战争“紧急保费”的行业，其增长势头预计将放缓。紧急保费（Urgency premium）指的是勘探和生产公司为确保新供应而迅速部署资本所面临的压力。

兴业银行表示，随着“油价下跌导致勘探和生产支出的紧急保费效应减弱”，岸外与海事股的前景将更趋疲软。

同样，Thum表示，“像Seatrium这样与石油挂钩的公司，将回吐由战争驱动的保费”。

Jaiswal指出：“这应会促使资本支出变得更有纪律、更注重成本效益，并受到更多限制。”

截至下午2点15分， Seatrium 的股价报1.99新元，上涨2.6%。

其他航运股也走高。 Nam Cheong 上涨9.4%， Samudera Shipping 上涨2.6%， Marco Polo Marine 上涨2.8%。

兴业银行表示，同样地，尽管国防采购额将维持高位，但其紧迫性可能会有所缓和。

截至下午2点18分， ST Engineering 的股价为10.69新元，上涨1.1%。

Jaiswal对这两个板块均给予“减持”评级。

银行股前景中性

新加坡三大银行股高开后，午盘表现转为平稳。 DBS 微升0.2%至63.34新元， UOB 上涨0.9%至38.50新元， OCBC 则上涨1.1%至23.75新元。

Jaiswal表示，银行的净息差（net interest margin）走势可能会面临轻微不利影响。

但他指出，财富管理业务的利好是结构性的，而非周期性的。这意味着，像OCBC和DBS这样在财富管理领域有大量业务的银行，可能会继续获得强有力的支撑。

他对该行业给予“持有”评级。

区域市场情绪乐观，但仍需保持谨慎

尽管市场情绪乐观，但分析师警告说，在周五停火协议签署之前的这段时期仍然至关重要。能源市场要完全恢复正常，仍有几个实际障碍需要克服。

Jaiswal表示，即使达成协议，要恢复石油流通仍有大量工作要做。

这包括清除霍尔木兹海峡的水雷、重启闲置的产油区以及修复在冲突中受损的能源设施。

他说：“在协议正式签署之前……仍有必要保持一定程度的谨慎。”