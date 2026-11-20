“静观其变”：全球人工智能股抛售潮下，海指跌破5000点，投资者态度谨慎
Anthropic纳斯达克上市后引发抛售潮，亚洲市场同样大幅下挫
- 消息人士称，在持续的抛售背景下，多家金融机构的强制平仓和追加保证金通知有所增加。 照片：CMG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】在全球抛售潮的背景下，新加坡海峡时报指数（STI）于周五（11月20日）跌破5000点大关，市场参与者正采取谨慎态度，不过也有人希望该指数能在近期企稳。
海指在本周末录得2.1%的跌幅，与此同时，亚洲市场也遭遇了七个月来最严重的抛售而暴跌。
台湾加权指数（Taiex）和韩国综合股价指数（Kospi）受创最重，分别暴跌6.2%和5.2%。日本日经225指数下跌5.1%，香港恒生指数下跌3.7%，富时马来西亚吉隆坡综合指数（FTSE Bursa Malaysia KLCI）下跌0.6%。
自10月初以来，海指的跌幅已超过10%。当时，三家本地银行的股价从历史高点回落，而随着市场对人工智能交易的信心崩溃，芯片股也失去了支撑。
moomoo Singapore的数据显示，新加坡基准指数在过去两周已下跌约4%，并在周五录得2%的单日最大跌幅。
UOB Kay Hian私人财富管理总监Kenneth Goh表示：“很难在新加坡判断海指是否已见底，因为这轮抛售并非始于此地。”
他指出，指数在过去九个交易日中有八日下跌，这是由于“始于美国的人工智能股平仓潮”所致。
他说：“心态放松的投资者会注意到差距。本周海指下跌约5%，而台湾加权指数跌幅超过17%，且海指几乎没有直接的人工智能风险敞口。”
“而感到担忧的投资者则指出，海外的强制平仓显然尚未结束。”
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Goh说：“在对海指下结论之前，我希望看到台湾和韩国市场稳定下来。”
消息人士告诉《商业时报》，在持续抛售的背景下，本周多家金融机构（从私人银行到券商）出现了更多的强制平仓和追加保证金通知。
交易平台moomoo Singapore的一位公司发言人证实，由于市场波动，过去几周的追加保证金通知有所增加。
人工智能巨头Anthropic于周四在纳斯达克上市后，股票被广泛抛售。其首日收盘上涨17.1%，但市场认为这一表现未达预期。
标普500指数和纳斯达克指数分别下跌了2%和2.3%。
Saxo首席投资策略师Charu Chanana表示：“Anthropic的IPO是一次成功的融资，表明投资者仍然热衷于投资人工智能领域。但它对于解决融资、高企的债券收益率、估值以及巨额人工智能支出能否转化为可持续利润等更大的担忧，却收效甚微。”
她补充说，这些悬而未决的问题让更广泛的人工智能相关交易“承受压力”。
鉴于亚洲市场在半导体和基础设施供应链方面的风险敞口很大，因此显得尤为脆弱——其中台湾和韩国市场尤其集中了大量芯片制造商股票。
但Syfe董事总经理兼投资与咨询部集团主管Ritesh Ganeriwal认为，这次放缓是“一次重置，而非撤退”。
他说：“投资者仍然看好人工智能。他们（只是）在选择投资哪些企业以及以什么价格投资方面变得更加挑剔。”
海指在周五午盘触及4968.35点的盘中低点，最终收于4975.17点，当日下跌2.1%，并创下五个月来的最低收盘水平。
PhillipCapital的交易代表Dan Chang表示：“目前我仍将此视为一次回调，但我会谨慎判断这是否是底部。”
他补充说，5000点这一水平“至关重要”：如果海指能在未来几天反弹，“那么从技术上讲，支撑位依然有效”。
Chang指出，虽然许多本地股目前正“试图重新站稳脚跟”，但这次下跌并非定局。
他解释说：“我认为这更多是关乎市场情绪。隔夜华尔街已经为此定下基调，而新加坡市场本已处于守势。三家银行均承受压力，但更广泛的担忧是，抛售潮已蔓延至这些银行之外。”
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