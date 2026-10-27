凯德雅诗阁信托第三季度同店经营业绩增长4%

尽管进行了投资组合重组，若不计The Cavendish London酒店，利润仍保持相对稳定

2026年第三季度，CLAS投资组合的每间可售客房收入 (RevPAU) 按同店计算同比增长4%。 照片：《商业时报》资料照片

【新加坡】 凯德雅诗阁信托 (CapitaLand Ascott Trust, 简称CLAS) 公布，在截至9月30日的第三季度，其同店经营业绩同比增长4%。该数据不包括收购、资产出售以及The Cavendish London酒店因翻新而关闭的影响。

这家住宿信托在周二（10月27日）发布的业务更新中表示，第三季度的利润受到了投资组合重组带来的过渡性影响。该信托旗下总资产达87亿新元，在16个国家拥有106处物业。

虽然2025年下半年和2026年的新收购项目贡献了收入，但这部分收入被The Cavendish London酒店因翻新关闭、以及正在进行的资产提升计划 (AEI) 和资产出售所造成的收入中断所抵消。

该信托的管理人指出，若不计The Cavendish London酒店，第三季度利润保持相对稳定。

2026年第三季度，该投资组合的每间可售客房收入 (RevPAU) 为164新元，平均入住率为84%。按同店计算，并且不计The Cavendish London酒店、收购和资产出售项目，投资组合的每间可售客房收入同比增长了4%。

该信托的美国酒店投资组合引领了每间可售客房收入的增长，第三季度同比增长12%至289美元。这得益于Fifa世界杯、美国网球公开赛和时装周等活动的推动，以及纽约翠贝卡喜来登酒店在翻新后表现更为强劲。

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美国学生公寓的收入也增长了2%至1320万美元，2026-2027学年的入住率达到约98%。

在日本，酒店和服务公寓的每间可售客房收入下降1%至11205日元（71美元），主要原因是2025年10月出售了东京馨乐庭中央新宿区酒店。然而，按同店计算，每间可售客房收入增长了11%，这得益于东京和金泽物业的强劲表现。

新加坡的每间可售客房收入持平于197新元，但按同店计算则下降了4%，这受到了新加坡纬壹科技城lyf酒店重新定位为长住物业的影响。实际的每间可售客房收入也受到了2026年7月出售The Crest Collection旗下的The Robertson House的影响。

在英国，同店每间可售客房收入微跌1%至188英镑（251美元），而实际每间可售客房收入则因The Cavendish London酒店的关闭而下降4%。在澳大利亚，每间可售客房收入下滑1%至165澳元（116美元），这是由于一年前英国和爱尔兰雄狮橄榄球队巡回赛带来的高基数效应。

在本季度，CLAS于9月完成了对新加坡Coliwoo Midtown的收购，收购价为1.34亿新元，资金来源于出售The Robertson House所得的3.6亿新元。

截至9月30日，CLAS的杠杆率为37.1%，低于上一季度的37.7%，这是由于使用资产出售所得偿还了债务。年化有效借贷成本为2.9%，约80%的总债务为固定利率。每单位合订证券的净资产值为1.14新元。

CLAS的合订证券周一收盘报0.825新元，上涨0.005新元，涨幅为0.6%。