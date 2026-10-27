新加坡董事会迎来一系列新规提案，主席角色备受关注

当局提出新规，旨在加强董事会独立性、董事问责制及资本管理信息披露

2025年，在615家上市公司中，有70家（占11.4%）尽管主席并非独立董事，但并未任命首席独立董事。 照片：BT资料图

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[新加坡] 随着一系列旨在加强董事会独立性的新规提案出炉，董事会主席的角色和影响力在新加坡正受到密切审视，那些由非独立主席领导的公司尤其成为关注焦点。

监管机构旨在加强董事会的监督和问责，因此，新加坡上市公司将面临更严格的董事会领导层要求。首先，一项拟议规定要求，若公司主席非独立人士，则必须任命一名首席独立董事。

如果提案获得通过，公司还必须确保其关键的董事委员会由独立主席领导，并且独立董事占多数席位。

此外，为确保董事会的质量和效率，新规将限制每位董事最多只能担任五个董事职位。

这些规则变动，尤其是与主席相关的部分，可能会在新加坡企业界引起巨大反响。

2025年，在615家上市公司中，有70家（占11.4%）尽管主席并非独立董事，但并未任命首席独立董事。

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2024年，有25名董事在新加坡交易所（SGX）上市公司担任超过五个董事席位。在604家公司中，有49家（占8.1%）公司的董事会中，有董事在新交所上市公司担任超过五个董事席位。

这些提案是公司治理咨询委员会（CGAC）和新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）于周二（10月27日）提出的一项广泛审查的一部分。

这些措施旨在加强公司治理，支持长期价值创造，并维持投资者信心。它们是对股票市场检讨小组为加强新加坡股市而提出的举措的补充。

新交所监管公司首席执行官 Tan Boon Gin 表示：“拟议的规则修订将为董事会思考领导力和问责制提供更清晰的框架，从而培养一种强有力的董事会治理文化。”

在新加坡的监管框架下，遵守新交所上市规则是强制性的，而《企业管治守则》则遵循“不遵守就解释”的原则。

最佳实践要求主席和首席执行官的角色应分开，并且主席应为独立人士。

如果主席与公司高管层、大股东或商业交易有关联，与首席执行官或关键高管有亲属关系，或在董事会任职时间过长，则被视为非独立人士。

公司治理咨询委员会在审查中观察到，一些司法管辖区对董事会的独立领导抱有很高期望。根据英国和澳大利亚的公司治理准则，主席应为独立人士。

如果情况并非如此，公司则应做出额外的独立领导安排，包括任命一名高级或首席独立董事。

公司治理咨询委员会表示，考虑到新加坡的市场环境，已决定不建议强制所有上市公司都必须任命独立主席。

取而代之的是，该委员会建议将《企业管治守则》中一项现有条文——即在主席非独立时任命首席独立董事——正式纳入新交所上市规则。

若主席兼任首席执行官，一项新的守则条文将要求公司解释其如何有效履行主席职责，并披露已采取的保障措施。

这些措施可包括分开两个角色的职责，以及将主席排除在有关其自身业绩或薪酬的决策之外。

有关董事会独立性的改革也延伸至关键委员会。根据拟议的变动，上市公司的审计、提名和薪酬委员会都必须由一名独立董事担任主席，且独立董事须占多数。

守则另外建议，提名委员会的所有成员应为非执行董事，而审计和薪酬委员会则建议完全由非执行董事组成。

董事职位“五席”上限

公司治理咨询委员会还提议，任何时候每位董事在上市公司担任的董事职位不得超过五个，这包括该董事目前任职的公司。

拟议的上限将包括在新交所或海外交易所上市的公司中的董事职位，以及在上市房地产投资信托或商业信托管理公司的董事会职位。

新交所上市规则的拟议变动 1. 在上市公司兼任的董事职位上限为五个。 发行人不得委任或重新委任在新交所或任何其他海外证券交易所的所有上市公司中，担任超过五个董事职位的董事；

董事应确保在任何时候都不会超过此上限；以及

如果多重董事职位的上限规定仅在《企业管治守则》中得到支持，而未纳入上市规则，则该要求将遵循“不遵守就解释”的原则。 2. 若董事会主席非独立人士，公司必须任命一名首席独立董事。 3. 关键的董事委员会必须由独立主席领导，且独立董事占多数。这适用于公司的审计委员会、提名委员会和薪酬委员会。 4. 对每位董事任命的甄选标准、理由、董事会多元化考量以及搜寻和提名过程进行更明确的披露。还必须说明提名委员会是否支持拟议的任命或重新任命；如果不支持，则需提供理由。 5. 发行人应在年度报告中说明董事是否在财政年度内参加了与其董事会职责相关的专业提升活动，并提供这些活动的描述。 6. 发行人应制定并维持一项资本管理政策（股息政策是其中的一部分），并在年度报告中描述该资本管理政策。与解释其建议或宣布的股息为何偏离股息政策一样，发行人也必须解释任何偏离其资本管理政策的情况。 Expand

然而，委员会正在就此上限应作为强制性的上市规则，还是通过守则中“不遵守就解释”的条文来引入，征求各方意见。

公司治理咨询委员会表示，董事现有的职责要求他们为自己的角色投入足够的时间和精力，提名委员会在评估其能力时，应考虑他们的其他董事会任命和主要职责。

为确保董事会质量，提案还要求公司对每次任命的甄选标准、理由、董事会多元化考量以及提名过程提供更明确的披露。

公司应说明提名委员会是否支持拟议的任命或重新任命，如果不支持，则需解释原因。

公司还必须在年度报告中说明董事是否在财政年度内参加了与其董事会职责相关的专业提升活动，并描述这些活动。

更注重资本管理

公司治理咨询委员会进一步建议，上市公司应在现有股息政策披露的基础上，维持并披露一项资本管理政策。这可以涵盖资本配置的优先顺序、股东回报、资本结构和资产负债表管理。

新交所监管公司已于9月推出新规，要求发行人制定股息政策，并在2027年1月1日或之后开始的财政年度的年报中予以说明。

更广泛的资本管理政策将把股息决策置于公司其他资本用途的背景下进行考量，包括业务再投资、收购、减少债务和保持财务灵活性。此举旨在让投资者更清楚地了解公司如何权衡各种相互竞争的资本用途。

该委员会也在征求意见，探讨此项规定应作为“不遵守就解释”的守则条文，还是作为强制性的上市规则。

公司治理咨询委员会于2025年开始的这项审查，是加强新加坡资本市场的更广泛努力的一部分。委员会表示，在制定建议时，已收集了来自上市公司董事、首席执行官、首席财务官以及散户和机构投资者的反馈。

讨论重点强调了需要为守则的实施提供更明确的指导，提高董事会质量，并就公司的长期规划与投资者进行更有意义的互动。

公司治理咨询委员会提出的其他拟议变动包括：

风险披露 ：引入一项守则条文，要求公司披露董事会对主要和新兴风险的评估，以及如何管理或减轻这些风险。《实践指南》将得到加强，以涵盖风险识别和披露，包括与人工智能和可持续性相关的新兴风险。

：引入一项守则条文，要求公司披露董事会对主要和新兴风险的评估，以及如何管理或减轻这些风险。《实践指南》将得到加强，以涵盖风险识别和披露，包括与人工智能和可持续性相关的新兴风险。 长期价值创造 ：明确董事会负责制定战略方向和监督长期价值创造。

：明确董事会负责制定战略方向和监督长期价值创造。 投资者沟通： 强调与投资者就公司战略和计划进行积极、定期的沟通，并鼓励公司向投资界提供关于其业绩、财务状况和前景的及时且易于获取的评估。

强调与投资者就公司战略和计划进行积极、定期的沟通，并鼓励公司向投资界提供关于其业绩、财务状况和前景的及时且易于获取的评估。 加强公司信息披露：引入一项新的守则条文，要求公司在其网站上发布最新的财务和公司治理信息。

总而言之，这些提案旨在让投资者更好地了解公司面临的风险以及董事会如何监督这些风险，同时改善投资者获取公司战略、业绩和前景信息的渠道。

此次咨询将开放至2027年1月27日，以征求公众反馈。