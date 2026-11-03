ChatGPT开发者OpenAI未能成功阻止新加坡初创公司注册GemGPT商标

使用人工智能评估宝石的Porolis Technologies公司可继续使用该名称

GPT是“生成式预训练转换器”（Generative Pre-trained Transformer）的缩写，指一种人工智能模型。Porolis表示，选择“GPT”是为了描述其对生成式人工智能模型的使用。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】ChatGPT的开发商OpenAI未能成功阻止一家新加坡初创公司注册“GemGPT”这一名称。此前，一个知识产权法庭裁定，仅仅共享“GPT”这三个字母不足以支持其主张。

在新加坡知识产权局（IPOS）于10月28日作出裁决后，使用人工智能评估宝石的Porolis Technologies公司可继续进行该商标的注册。

这家隶属于BP de Silva集团的初创公司还获判1万新元的费用赔偿，包括各类支出。OpenAI对该商标申请提出的五项反对意见均被驳回。

这场争议的核心在于，新加坡公众是会将“GPT”视为OpenAI产品和服务的一部分，还是仅仅看作一种人工智能技术。

Porolis公司申请注册GemGPT商标，用于其基于人工智能的宝石认证及相关软件服务。

首席助理主簿 Gabriel Ong 裁定，截至2023年5月22日 Porolis 公司申请注册 GemGPT 时，OpenAI 尚未能证明仅凭这三个字母就能代表其业务。

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该评估的关键在于当时（即2022年11月30日ChatGPT发布后不到六个月）的公众认知。

Porolis 公司成立于2022年，致力于开发利用图像和光学数据来确定宝石等级、真伪和处理方式的技术。其母集团的核心业务是宝石和珠宝。

根据裁决书，Porolis表示，其选择“Gem”指代宝石，选择“GPT”则为了描述其对生成式人工智能模型的使用。GPT是“生成式预训练转换器”（Generative Pre-trained Transformer）的缩写，指一种人工智能模型。

该公司的服务既非基于也非由OpenAI的模型驱动。Porolis表示，其系统是使用自有或授权的数据开发的，其中包括由宝石学家标记的样本。

OpenAI为何在GemGPT商标案中败诉

OpenAI辩称，GemGPT与其早前注册的商标存在冲突，包括ChatGPT以及“GPT-3”和“GPT-4”等带编号的GPT标志。

其反对理由包括可能引起公众混淆、损害其驰名商标，以及指控Porolis公司恶意申请该名称。

但 Ong 认为，ChatGPT和GemGPT必须被视为完整的名称来考量，而不应过分强调它们共有的字母。

尽管两家公司的部分服务存在重叠，但这并不足以抵消其他指向不存在混淆可能性的因素。

他表示：“‘GemGPT’给人的最终印象是，它涉及一种用于宝石的不相关的人工智能或技术产品或服务。”

他裁定，公众不太可能因为两个商标都含有“GPT”就将GemGPT误认为是OpenAI的商标，或者认为它们来自同一家或相关联的企业。

OpenAI也未能证明GemGPT会通过让消费者将两者联系起来，从而削弱ChatGPT的独特性。

Ong 表示：“在我看来，仅仅因为两个商标都包含‘GPT’，并不会产生（商标）淡化的问题。”

与Gmail类比：“Mail”是无显著性部分

Ong 将其与Gmail进行了类比：Gmail的驰名度本身并不能阻止其他企业在电子邮件或传统邮件服务中使用“mail”这个无显著性的部分。

关于恶意申请的指控，OpenAI辩称Porolis试图搭其声誉的“便车”。OpenAI指出，该申请是在ChatGPT发布后不到六个月内提交的。

Porolis反驳称，知晓ChatGPT的存在不足以构成恶意申请，且GPT描述的是行业内其他公司也在使用的一种技术。

Ong 承认Porolis知道或理应知道OpenAI和ChatGPT。但这并不意味着其行为低于可接受的商业标准。

他表示：“在此背景下，仅仅因为申请的商标包含‘GPT’这一字母串，若无其他证据，不足以构成恶意申请的裁定。”

他还强调，此项裁决并不意味着OpenAI永远无法证明GPT具有独特性。

他表示：“在未来的某个相关日期，基于其他一些证据，这（证明其独特性）是有可能实现的。” 海峡时报