辣椒螃蟹味的Ritz饼干？人工智能如何颠覆Mondelez新加坡零食实验室

研究人员正在探索新方法，以确保产品能迎合不断变化的消费者口味

一款咖椰牛油口味的Ritz饼干已于今年5月在印度尼西亚上市。 照片：SUHAANA KHANNA, RUDI OSMAN, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡人早已习惯在超市货架上看到标志性红盒包装的Ritz饼干，以及其熟悉的芝士和淡淡的咸味。但在未来，辣椒螃蟹、沙爹和叻沙等口味可能会为这款经典零食带来独特的本地风情。

这些口味正在美国糖果制造商Mondelez International位于新加坡的技术中心进行原型开发，该中心的研究人员正在探索新方法，以确保公司产品能持续迎合不断变化的消费者口味。

该中心成立二十年后，正在将人工智能融入其研发流程，以识别新兴的食品趋势并开发新的风味组合。

尽管其中一些创新可能永远停留在实验阶段，但另一些已经成功进入区域市场。例如，一款咖椰牛油口味的Ritz饼干已于5月份在印度尼西亚上市。

在《商业时报》的媒体参观活动中，Mondelez的团队展示了用于Ritz饼干的辣椒螃蟹、沙爹、叻沙、榴莲和鸡饭口味酱料的原型。 照片：SUHAANA KHANNA, RUDI OSMAN, BT

对于这家拥有Oreo和Cadbury等全球知名品牌、并在纳斯达克上市的制造商而言，开发新产品并将其商业化是其位于裕廊（Jurong）的新加坡技术中心的核心职能。

该中心是Mondelez全球12个技术中心之一。它成立于2006年，并于2018年进行了扩建，专注于口香糖、糖果、饼干及其他烘焙产品的创新，服务于亚太、中东和非洲（Amea）市场。

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在《商业时报》对该中心的媒体参观活动中，Amea区域研发副总裁Marco Michielsen表示：“作为一个国家，新加坡在全球创新指数中排名非常高，这也是我们选择在这里设立研发中心的主要原因。”

该公司在本地的研发中心拥有61名员工。

产品创新在公司努力实现销售增长的过程中扮演着重要角色。

Mondelez报告称，其2026年第三季度的净营收为100亿美元，尽管存在宏观经济逆风，但在2.1%的有机净营收增长支持下，实现了这一业绩，这主要得益于广泛的销量增长。

其Amea业务部门在该季度的净营收增长了8.2%。

从人工智能到烤箱的流程

过去，开发新口味严重依赖人工市场调研和反复的烘焙试验。如今，Mondelez正在利用数字工具来帮助识别有前景的创意，并简化开发流程。

例如，该公司拥有一个内部研究平台，用于监控消费者行为的变化并识别新兴的本地口味。它还使用人工智能来分析产品情绪，并“做出更明智的风味选择”。

今年8月，该新加坡中心还引入了一款由人工智能驱动的Oreo专用工具，使工程师能够在生产实体样品前，设计和测试Oreo饼干的虚拟二维原型。

这款Oreo工具于2025年第四季度首次在北美推出。Mondelez补充说，自引入新加坡中心以来，该工具已帮助将设计迭代次数减少了约20%。

在设计经过评估后，Oreo饼干的原型会被烘焙出来用于测试。 照片：SUHAANA KHANNA, RUDI OSMAN, BT

然而，Michielsen强调，人工智能只是一个辅助工具，而不是最终的决策者。

“人工智能可以提供预测和模式，但目前，我们的科学家和感官专家比人工智能更了解我们产品之间的关系，”他说道。

因此，人的专业知识仍然是整个流程的核心，而数字工具则帮助研究人员发现各种可能性，以便他们进行测试和完善。

这种合作在Mondelez的内部创新厨房中表现得尤为明显，在那里，负责饼干和烘焙零食的研发烘焙师Harry Gui利用趋势数据来开发复杂的风味组合。

Mondelez的Harry Gui最新融合的风味包括（从左起顺时针方向）香橙浓缩咖啡蛋糕、咖啡抹茶奶油面包和抹茶黄油年糕。 照片：SUHAANA KHANNA, RUDI OSMAN, BT

“然后我们把（他的风味）转化到实验室，并最终进入制造业产业群，”Michielsen解释道。

消费者转变与大宗商品波动

除了开发新口味，Mondelez还在调整其Amea产品组合，以应对不断变化的健康偏好和日益分散的零售格局。

该公司旨在重新调整其零食配方，以减少钠、糖和饱和脂肪的含量，同时将藜麦和奇亚籽等全谷物和种子融入其产品中。

Michielsen告诉《商业时报》，与此同时，区域销售渠道正从传统超市转向数字商务和专业连锁店。

这些变化发生之际，该公司正努力应对供应链中断和动荡的大宗商品价格。

Mondelez 2025财年的毛利润同比下降了23.3%，主要原因是可可成本出现了前所未有的上涨。

因此，该公司的研发团队不仅要应对不断变化的消费者口味。还必须找到方法，在原料成本和供应情况波动时，调整产品和生产流程。

Michielsen指出：“我们的任务之一是为这些供应链干扰提供解决方案，为此，我们持续评估我们的配料、流程、技术和配方。

“我们的大规模生产流程需要适应——而且必须适应（这些）现实情况。”