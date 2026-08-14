芯片股：UMS第二季度利润飙升但收窄早盘涨幅，AEM逆转下跌

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UMS股价收窄8.2%的涨幅至午盘持平，而AEM则下跌4.4%。

UMS截至6月的三个月营收增长29%，至8710万新元。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

[新加坡] UMS Integration公布其第二季度净利润飙升89%后，其股价于周五（8月14日）由早盘上涨8.2%转为午盘持平。

周四，UMS公布该季度净利润为1940万新元，高于去年同期的约1030万新元。与此同时，其截至6月的三个月营收增长29%至8710万新元。

UMS首席执行官Andy Luong将业绩的大幅提升归功于“强劲的人工智能‘超级周期’和全球航空业的持续繁荣”。

周五，该股在开盘四分钟内一度上涨至2.92新元，但午盘时回吐所有涨幅，收平于2.70新元。

AEM与Frencken股价下跌

与此同时，芯片龙头股 AEM 在周五下跌。此前，该公司公布截至6月30日的上半年净利润增长10倍至3100万新元，股价在前一天上涨了14%。周五，该股开盘后一度上涨5.1%，但到午盘时已下跌4.4%至10.50新元。

为跨国公司制造高精度组件、模块和完整子系统的 Frencken 情况也不乐观。

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在周四公布上半年净利润下降3.4%后，其股价在开盘第一分钟内一度下跌7.2%（即0.20新元），至2.59新元。

其客户包括健康科技公司Philips和芯片制造设备制造商ASML。

Frencken的行政及一般费用同比增长9.9%至3260万新元，而营收则下降0.8%至4.278亿新元。

人工智能驱动的宏观经济展望上调

这些芯片股第二季度财报的发布，正值新加坡宏观经济背景向好之际。

新加坡政府于周二将其2026年经济增长预测上调至4.5%至5.5%的区间，高于此前2%至4%的预测。全球人工智能投资热潮的加速，提振了新加坡今年剩余时间的前景。

经季节性调整后，按季度计算，新加坡第二季度经济增长1.4%，主要得益于制造业产业群、批发贸易以及金融和保险业的支撑。

政府补充说，制造业产业群产出同比增长了12.5%，这主要得益于电子和精密工程产业集群。全球对人工智能相关半导体（包括网络和存储芯片）的需求，推动了新加坡生产线的增长。