因消费者支出面临压力，Citi将老铺黄金目标价下调至400港元

该目标价仍有19%的上涨空间，强大的品牌忠诚度和高复购意愿是其亮点

预计老铺黄金第三季度营收将环比增长9%至36亿元人民币（5.379亿美元），但净利润预计将下降12%至5.89亿元人民币。 照片：TAN WEIZHEN, BT

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[新加坡] 由于消费者情绪发生变化，Citi多位分析师已将老铺黄金的目标价从507港元下调至400港元，但维持该股的“买入”评级。

分析师们在其10月9日的报告中指出，这是因为该公司下调了产品价格，而当时现货金价在9月下旬也跌至4110美元水平。

分析师们表示，因此，如果消费者预期金价将继续下跌，他们就更有可能等待更优惠的价格，尤其是在产品有折扣的情况下。

因此，预计老铺黄金第三季度的销售额与7月份的疲软表现相比将“略有”改善，但降价导致毛利率收缩，经营杠杆的改善“可能不足以”抵消这一影响。

预计第三季度营收将环比增长9%至36亿元人民币（5.379亿美元），但净利润预计将下降12%至5.89亿元人民币。

然而，Citi的分析师补充说，新的定价策略可能是一把“双刃剑”。

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“更具吸引力的折扣可能有助于将客户群从一小部分对价格不敏感的购买者扩大，从而避免在短期内受到客户饱和的限制。”

Citi表示，下调后的400港元目标价仍有19%的上涨空间。

分析师们强调，尽管短期业绩波动，但强大的品牌忠诚度和高复购意愿是积极因素——不过，现货金价的较大波动可能会影响复苏的时间点。

在美国联邦储备局（美联储）9月加息以及美元走强后，金价已从今年早些时候的纪录高位回落。

State Street Investment Management的分析师表示，黄金市场仍具韧性，并且“相对平稳地”消化了政策和利率的波动。

他们在一份10月份的报告中写道：“尽管价格要高得多，但今年前八个月中国的消费黄金进口量达到了创纪录的1141吨，超过了2018年、2023年和2024年同期的季节性需求。”

因此，考虑到当前的宏观经济逆风，分析师们维持其基本情景预测，即到2027年第一季度末金价将达到每金衡盎司4750美元至5500美元，但将实现此预测的概率从70%下调至60%。