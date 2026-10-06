地缘政治风险规避推动资金流入 花旗银行瞄准新加坡具全球雄心的企业

今年首七个月，其新加坡商业银行业务收入同比增长21%。

花旗银行全球商业银行主管Tasnim Ghiawadwala说：“我们的客户正在意识到，他们不能把所有鸡蛋放在同一个篮子里。” 照片：花旗银行

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[新加坡] 鉴于地缘政治和供应链风险促使企业将业务分散到更多市场，同时将区域决策中心设在新加坡，花旗银行（Citi）正瞄准本地具有全球雄心的中型企业。

这一转变正推动更多企业资金流经新加坡，花旗银行发现，来自北亚、美国和印度的入境资金增长尤为强劲。而总部位于新加坡、并向亚洲及其他地区扩张的公司也促进了资金外流。

花旗银行全球商业银行主管Tasnim Ghiawadwala说：“我们客户所展现出的这种全球雄心，有助于巩固新加坡的枢纽地位。”