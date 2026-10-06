The Business Times
business-time-50

地缘政治风险规避推动资金流入 花旗银行瞄准新加坡具全球雄心的企业

今年首七个月，其新加坡商业银行业务收入同比增长21%。

Tan Nai Lun

Tan Nai Lun

Published Tue, Oct 6, 2026 · 07:00 AM
    • 花旗银行全球商业银行主管Tasnim Ghiawadwala说：“我们的客户正在意识到，他们不能把所有鸡蛋放在同一个篮子里。”
    • 花旗银行全球商业银行主管Tasnim Ghiawadwala说：“我们的客户正在意识到，他们不能把所有鸡蛋放在同一个篮子里。” 照片：花旗银行

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    [新加坡] 鉴于地缘政治和供应链风险促使企业将业务分散到更多市场，同时将区域决策中心设在新加坡，花旗银行（Citi）正瞄准本地具有全球雄心的中型企业。

    这一转变正推动更多企业资金流经新加坡，花旗银行发现，来自北亚、美国和印度的入境资金增长尤为强劲。而总部位于新加坡、并向亚洲及其他地区扩张的公司也促进了资金外流。

    花旗银行全球商业银行主管Tasnim Ghiawadwala说：“我们客户所展现出的这种全球雄心，有助于巩固新加坡的枢纽地位。”

    此翻译对您是否有帮助？

    CitiSMEsGeopoliticsAseanSupply chains

    TRENDING NOW

    PSD’s review followed claims in a working paper that civil servants had disproportionately bought properties near planned but unannounced MRT stations.

    8 public officers referred to police over property buys near unannounced MRT stations: Chan Chun Sing

    From shy teenager to outspoken philanthropist, Chloe Tong has come a long way.

    Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose

    Among retrenched PMETs who have found work again, about six in 10 earn more than before their retrenchment at both the 12 and 24-month marks.

    Retrenched PMETs who return on lower pay see median 25% wage cut

    Hao Mart was evicted by department store operator OG on alleged rental arrears and breaches of the lease agreement, less than two years into the lease.

    Hao Mart owner resisting OG’s mortgage foreclosure on his Tanglin GCB

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More