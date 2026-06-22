The Business Times
business-time-50

ComfortDelGro在榜鹅开启免费自动驾驶接驳服务

自动驾驶汽车服务从6月22日起向公众开放，可通过该公司的Zig应用程序或BookingSG平台预订。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Derryn Wong

Derryn Wong

Published Mon, Jun 22, 2026 · 02:00 PM
    • 自4月以来，ComfortDelGro的自动驾驶接驳车一直以仅限受邀者的方式提供服务。
    • 自4月以来，ComfortDelGro的自动驾驶接驳车一直以仅限受邀者的方式提供服务。 照片来源：COMFORTDELGRO

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    [新加坡] 交通运营商 ComfortDelGro（简称CDG） 已向公众免费开放其在榜鹅的自动驾驶汽车（AV）接驳服务。

    该公司于周一（6月22日）表示，乘客可通过其Zig应用程序或政府支持的BookingSG平台预订免费的乘车服务。

    这些车辆将沿着一条25分钟的路线行驶，途经的接送点包括榜鹅海岸购物中心、榜鹅综合社区中心/三记轻轨列车站以及北岸道第420A座。

    每日运营时间为上午9点30分至下午5点30分。

    到了7月，将推出一条更长的50分钟路线，亦将覆盖绿洲台、榜鹅广场以及Waterway Sunrise I和II住宅区。

    CDG董事总经理兼集团总裁Cheng Siak Kian表示：“我们正在整合安全、大规模部署自动驾驶服务所需的技术、基础设施和运营知识。此次服务的推出，让我们在迈向2030年目标时更具信心。”

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    榜鹅是该公司继中国广州之后推出的第二个公共自动驾驶汽车服务，广州的服务已于2025年3月开始商业运营。CDG的目标是在中国和新加坡发展其自动驾驶汽车业务，并计划到2030年，其全球点对点交通车队中有10%为自动驾驶车辆。

    在此之前，CDG从4月开始进行了仅限受邀者的测试，目前已有超过1500名乘客体验了该服务。

    该公司目前车队中拥有五辆自动驾驶汽车。

    与此同时，新加坡正在测试自动驾驶汽车，并就相关技术法规征集公众意见，旨在在未来几年内实现全面商业化运营。

    目前，有两个自动驾驶汽车项目正在榜鹅进行测试，均由新加坡公司与中国自动驾驶技术公司合作开展：分别是CDG与Pony.ai，以及电召载客公司Grab与WeRide的合作。

    付费自动驾驶接驳服务的推出时间和费用尚未确定。今年3月有报道称，该服务在推广阶段免费，预计从2026年中期开始收费，票价为4新元。

    CDG尚未透露付费接驳服务将于何时启动，也未对最终定价发表评论，但表示正就票价问题与陆路交通管理局积极商讨。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    ComfortDelGroAutonomous Vehicles

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Altitude Xperience argued that the rooftop space in contention was not considered an unused space.

    Simba ordered to pay S$700,000 in damages to indoor skydiving operator Altitude Xperience for trespass

    Lazada says it will treat impacted employees with the applicable requirements based on the market they are in.

    Lazada cuts about 5% of workforce as part of review across South-east Asia markets

    The transaction is the latest under Singtel’s capital recycling programme Singtel28, which has now unlocked S$6.8 billion.

    Singtel sells S$1 billion in Gulf Development shares

    Some industry watchers wonder if Orchard Road can hold its own next to competing retail destinations, both global and local.

    What’s wrong with Orchard Road? Experts weigh in on the street’s cachet and its future

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More