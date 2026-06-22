ComfortDelGro在榜鹅开启免费自动驾驶接驳服务

自动驾驶汽车服务从6月22日起向公众开放，可通过该公司的Zig应用程序或BookingSG平台预订。

自4月以来，ComfortDelGro的自动驾驶接驳车一直以仅限受邀者的方式提供服务。 照片来源：COMFORTDELGRO

[新加坡] 交通运营商 ComfortDelGro（简称CDG） 已向公众免费开放其在榜鹅的自动驾驶汽车（AV）接驳服务。

该公司于周一（6月22日）表示，乘客可通过其Zig应用程序或政府支持的BookingSG平台预订免费的乘车服务。

这些车辆将沿着一条25分钟的路线行驶，途经的接送点包括榜鹅海岸购物中心、榜鹅综合社区中心/三记轻轨列车站以及北岸道第420A座。

每日运营时间为上午9点30分至下午5点30分。

到了7月，将推出一条更长的50分钟路线，亦将覆盖绿洲台、榜鹅广场以及Waterway Sunrise I和II住宅区。

CDG董事总经理兼集团总裁Cheng Siak Kian表示：“我们正在整合安全、大规模部署自动驾驶服务所需的技术、基础设施和运营知识。此次服务的推出，让我们在迈向2030年目标时更具信心。”

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榜鹅是该公司继中国广州之后推出的第二个公共自动驾驶汽车服务，广州的服务已于2025年3月开始商业运营。CDG的目标是在中国和新加坡发展其自动驾驶汽车业务，并计划到2030年，其全球点对点交通车队中有10%为自动驾驶车辆。

在此之前，CDG从4月开始进行了仅限受邀者的测试，目前已有超过1500名乘客体验了该服务。

该公司目前车队中拥有五辆自动驾驶汽车。

与此同时，新加坡正在测试自动驾驶汽车，并就相关技术法规征集公众意见，旨在在未来几年内实现全面商业化运营。

目前，有两个自动驾驶汽车项目正在榜鹅进行测试，均由新加坡公司与中国自动驾驶技术公司合作开展：分别是CDG与Pony.ai，以及电召载客公司Grab与WeRide的合作。

付费自动驾驶接驳服务的推出时间和费用尚未确定。今年3月有报道称，该服务在推广阶段免费，预计从2026年中期开始收费，票价为4新元。

CDG尚未透露付费接驳服务将于何时启动，也未对最终定价发表评论，但表示正就票价问题与陆路交通管理局积极商讨。