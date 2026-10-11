遭新交所质询后，玛花广场承认四家子公司拖欠公积金的披露存在疏漏

公司将此次疏漏归咎于其内部信息整合与披露评估流程的缺陷

玛花广场控股承认，公司未能披露其五家子公司中四家所涉及的公积金欠款和法院诉讼程序。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】资金紧张的美容与保健集团玛花广场控股 (Mary Chia Holdings) 承认，尽管其总裁早已知晓法院通知，但公司仍未能披露其五家子公司中四家所涉及的公积金欠款和法院诉讼程序。

此番承认是在10月9日对新加坡交易所监管公司 (SGX RegCo) 的质询作出的回应。新交所监管公司质询为何公司在9月11日的公告中，未披露这四家子公司及其涉及的法院诉讼，并询问公司最早于何时知晓这些事宜。

玛花广场在9月11日的公告中披露了一家子公司拖欠5万零208新元的公积金缴交额，但遗漏了其他四家子公司涉及的欠款和法院诉讼。

全部五家子公司的案件已于9月10日一并审理，而公司总裁也知晓其收到的法院通知。

这家凯利板上市公司将此次疏漏归咎于其内部信息整合与披露评估流程的缺陷，并表示在准备9月11日的公告时，未能充分整合人力资源、财务和管理部门的信息。

该集团表示，其早前的披露评估主要集中在 Mary Chia Beauty & Slimming Specialist，这家子公司的公积金欠款和出庭事宜是新交所监管公司最初质询的主题。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

它表示，并未对集团内其他实体涉及的类似问题进行全面评估，导致公告中遗漏了其他四家子公司。

这四家子公司分别是 Masego、Organica International Holdings、Spa Menu 以及 Urban Homme Face & Body Studio for Men。

玛花广场还透露，截至10月9日，这五家子公司拖欠的公积金缴交额已修正为10万3727新元，低于前一天法庭听证会上所述的约15万3000新元。

修正后的数字由公积金局在核对未缴款项后提供，其中考虑了各子公司已支付的部分欠款。

总裁知晓法院通知

最新的备案文件也揭示了集团管理层和独立董事是何时了解到公积金问题的。

玛花广场表示，其总裁 Ho Yow Ping 和集团的人力资源经理在收到各自的出庭通知时便已知晓。

Ho Yow Ping 也于7月22日就五家子公司的未缴款项问题，出席了公积金局的问询。

与此同时，集团的独立董事最早是在5月25日的一次内部审计会议上，了解到集团内部存在公积金缴交额差异的问题。

在该会议上，管理层向他们通报了通过内部审查发现的差异、提交给公积金局的整改报告以及为解决欠款所做的努力。

然而，法院通知及相关诉讼程序并未提请他们注意。

玛花广场表示，其两名现任独立董事 Chay Yiowmin 和 Foo Say Tun，直到10月8日才了解到其他四家子公司涉及的未缴款项和法院诉讼，当时管理层在当天的听证会后向董事会作了汇报。

公司披露，公积金局已对这五家子公司发出了九份独立出庭通知。

尽管这些事宜最初是分开处理的，但公积金局在八月要求将法庭过堂合并进行。

随后，所有五家公司于9月10日和10月8日共同出庭，案件延期至11月12日审理。

公积金欠款下调

根据公积金局10月9日提供的最新计算，Mary Chia Beauty & Slimming Specialist 的欠款金额最大，为5万2266新元，涉及2025年11月至5月的未缴款项。

Organica International Holdings 拖欠2万5248新元，涉及2025年11月至2026年5月的缴交额；而 Masego 则有1万1341新元未缴，涉及期间为2025年11月至4月。

Urban Homme Face & Body Studio for Men 欠款9847新元，涉及2025年9月至3月的缴交额；而 Spa Menu 则有5025新元未缴，涉及2月份。

上述期间仅指公积金缴交额仍未支付的月份，而非所述日期范围内的每个月。

修正后的总金额10万3727新元不包括迟缴利息和罚款。

在10月9日的一份较早文件中，玛花广场表示，其子公司自2026年6月以来，一直按照公积金局通知的时间表进行分期付款。

该集团表示，已于10月6日和7日支付了总计约2万9734新元的款项。

公司还披露，三家子公司仍有约1万2570新元的2026年9月份公积金缴交额尚未支付，付款截止日期为10月15日。

早前的披露争议

在此最新进展之前，玛花广场控股与其证券交易所保荐人 Evolve Capital Advisory，曾就集团决定不披露 Mary Chia Beauty & Slimming Specialist 涉及的公积金法院诉讼一事存在分歧。

该子公司因10项未为10名员工支付2025年9月份公积金缴交额的指控，于9月10日出庭国家法院。

当时，法庭获悉该公司在前一天支付了1万1291新元的部分款项后，仍有5万零208新元的未缴款项。

在收到新交所监管公司的质询后，玛花广场表示，欠款是由于行政失误而非无力支付，并坚称该诉讼程序不值得提早披露。

其保荐人则不同意，认为法院诉讼代表了事件从运营合规问题上的重大升级，本应立即向投资者公告。

在其最新的备案文件中，玛花广场表示正在审查其内部报告和披露程序，特别是对整个集团的法定负债、监管事宜和法律程序的核实。

公司还表示将加强此类事宜及时上报至董事会和持续保荐人的机制。

董事会确认，据其所知所信，并在作出合理查询后，公司已披露交易所要求的所有重大信息。

财务压力加剧

玛花广场的公积金问题正值集团面临更广泛的财务和法律挑战之际。该集团与企业贷款机构 Fullink Capital 陷入纠纷，事关后者向 Organica International Holdings 提供并由该上市集团担保的一笔35万新元贷款。

9月30日，高等法庭暂停了 Fullink 提起的破产程序，等待65万1498.97新元作为担保金转入法庭。

玛花广场坚称，提供担保金不等于承认对 Fullink 存有争议的索赔负有责任。

另外，该集团于10月6日宣布，计划向包括其创始人 Mary Chia Ah Tow 在内的四名投资者发行1亿股新股，以筹集100万新元，旨在加强其财务状况并支持海外扩张。

截至3月31日，该集团的净流动负债约为1258万新元，现金和银行存款约为31万新元。

其独立审计师也对截至3月31日的年度财务报表出具了无法表示意见的声明，原因是在多个领域无法获得充分证据，包括员工成本、借款以及集团作为持续经营实体的能力。 海峡时报