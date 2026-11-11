Minmed报告网络安全事件，远程问诊和健康筛查服务受影响

该医疗保健集团表示，临床记录未受影响

Minmed表示，该事件“似乎仅限于一个为其远程问诊和健康筛查业务提供支持的特定独立系统”。 图片来源：海峡时报

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【新加坡】该医疗保健集团于周三（11月11日）表示，一个为Minmed集团的远程问诊和筛查服务提供支持的系统受到了恶意网络安全事件的影响。

Minmed在一份声明中表示：“根据我们目前的调查，该事件似乎仅限于一个为我们的远程问诊和健康筛查业务提供支持的特定独立系统。”

“临床记录未受此事件影响。”

Minmed表示，由于调查仍在进行中，目前无法提供有关该事件的更多细节。

该公司表示，在发现恶意威胁后，已“立即采取行动控制事件，并聘请了独立网络安全和取证专家公司Ensign InfoSecurity (Singapore)来支持正式调查并进一步加强我们的系统”。

它补充说，截至11月5日，该公司“已独立验证所部署的安全修复程序，并确认我们系统中已识别的漏洞已得到保护”。

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“我们已采取必要措施来解决已发现的安全漏洞，并将继续保持高度警惕，与Ensign InfoSecurity密切合作，以监控和加强我们的网络安全措施。”

该医疗保健集团补充说，已向个人数据保护委员会报告了此事件，并已报警。

Minmed于2001年在新加坡成立，在新加坡各地经营诊所，包括位于乌节路（Orchard Road）的百利宫（Paragon）、诺维娜（Novena）的联合广场（United Square）以及宏茂桥（Ang Mo Kio）的AMK Hub。

根据该集团网站信息，其服务包括健康筛查、远程问诊、疫苗注射服务和咨询服务，以及全科和牙科诊所。

该公司表示：“我们所有的医疗保健服务和诊所均照常运营，我们致力于为客户和利益相关者提供支持。”

“我们认识到客户对我们的信任，尤其是在处理个人和健康相关信息方面。保护这份信任仍然是我们的首要任务，我们对此次事件可能引起的任何担忧深表歉意。” 《海峡时报》