新加坡估值15亿美元的人工智能药物研发公司Nanyang Biologics静待纳斯达克上市

其估值得益于专有的代理式人工智能平台和一款潜在的首创癌症疗法

Nanyang Biologics创始人Roland Ong认为，公司此次上市正值投资者对生物科技行业兴趣重燃之际，而人工智能的崛起是部分原因。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

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[新加坡] 总部位于新加坡的生物科技初创公司Nanyang Biologics (NYB)正准备通过与一家特殊目的收购公司合并的方式，在纳斯达克首次亮相。

此举旨在筹集资金，将其在新加坡开发的一个人工智能驱动的药物研发平台推向全球市场。

在这家纳斯达克上市的空白支票公司的股东于8月份批准该交易后，与RF Acquisition Corp II的拟议业务合并对NYB的估值在15亿至22亿美元之间。