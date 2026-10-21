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星展银行下调怡和东南亚评级至“持有”，认为母公司怡和控股更值得买入

该行指出，怡和控股能更广泛地参与集团重组，并更具估值重估的潜力

Isabelle Chong

Published Wed, Oct 21, 2026 · 08:22 AM
    • 在新加坡交易所上市的怡和控股已宣布重组计划，其中包括在2030年前实现至少40亿美元的资本循环。
    • 在新加坡交易所上市的怡和控股已宣布重组计划，其中包括在2030年前实现至少40亿美元的资本循环。 图片来源：CMG

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 星展集团研究部选择了 怡和控股 (Jardine Matheson Holdings, 简称JMH)，而非其子公司 怡和东南亚 (Jardine Matheson Southeast Asia, 简称JMSEA)，理由是母公司能更广泛地参与集团的重组工作，并且更具估值重估的潜力。

    在周一（10月19日）和周二发布的报告中，分析师 Elizabelle Pang 维持对怡和控股的“买入”评级，但将其目标价从90美元下调至85美元；同时，她将怡和东南亚的评级从“买入”下调至“持有”，并将其目标价从35.50新元下调至25新元。

    这些不同的建议反映了该券商的观点，即怡和东南亚近期的价值释放潜力大部分已被市场消化，而怡和控股的交易价格相较于其基础资产价值仍有大幅折让。

    怡和东南亚的前身为怡和合发 (Jardine Cycle & Carriage)，其更名是为了反映公司在整个怡和集团于东南亚所扮演的角色。

    尽管集团已经为股东回报、资本循环和直至2030年的新增长机会设定了目标，但怡和控股的市场隐含控股公司折让已扩大至约37%，高于其32%的长期平均水平。

    星展银行认为，随着集团兑现其重组计划，该折让可能收窄至25%。

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    这些计划包括在2030年前完成至少40亿美元的资本循环、正在进行的5亿美元股份回购计划，以及印尼子公司 Astra International 的盈利复苏。

    Pang 表示：“我们相信投资者对怡和控股的战略重置表示欢迎，但仍在等待切实的执行成果——特别是在 Astra 的盈利复苏、I-MED 带来的盈利增长、资产处置的进展，以及有证据表明循环资本能够产生可观回报等方面。”

    怡和控股于今年早些时候以34亿澳元（合24亿美元）的价格收购了 I-MED Radiology Network。这是一家总部位于澳大利亚的诊断成像和远程放射学公司。

    Pang 还指出，进一步简化公司结构、提高资产净值（Net Asset Value, 简称NAV）的透明度以及更强劲的经营业绩，是怡和控股实现持续估值重估的优先事项。

    星展银行以 Berkshire Hathaway 和瑞典的 Investor AB 为例，指出这些投资控股公司成功克服了传统的综合企业折让问题。这两家公司都通过严格的资本配置证明了其创造价值的能力。

    怡和东南亚的投资组合

    随着怡和东南亚宣布出售其Cycle & Carriage 汽车分销业务，并将其剩余的丰田股份分配给股东，该公司的投资组合简化工作已基本完成。

    星展银行表示，该子公司目前的交易价格较其备考资产净值有约20%的溢价，这限制了其进一步的上涨空间。

    其对 Astra 的风险敞口也随之增加，这家印尼企业集团目前占怡和东南亚总资产价值的85%以上。这使得该公司更容易受到印尼宏观经济状况和货币疲软的影响。

    星展银行将其对怡和东南亚的控股公司折让假设从5%扩大至20%，并将其2026财年和2027财年的基础盈利预测分别下调了5%和10%。

    该券商指出，估值约在1亿至1.4亿美元之间的运输公司 Tunas Ridean 是一个剩余的潜在出售候选人。

    报告还指出，怡和控股在5月和9月增持了怡和东南亚的股份，这增加了进一步整合所有权的可能性，不过此类交易的时间和可能性仍不确定。

    Astra 将于11月16日举行的投资者日可能成为这两只股票的催化剂，届时若能对其战略、中期目标和潜在的股份回购计划有更清晰的阐述，将为估值重估提供空间。

    周二，怡和控股股价收盘上涨3%（或1.67美元），报57.41美元；怡和东南亚股价收盘下跌1.7%（或0.39新元），报23.20新元。

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