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DBS、OCBC收盘创历史新高，新加坡银行股领涨海指

RHB以财富管理业务的增长势头为利好因素，将新加坡银行业的评级上调至“增持”

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Therese Soh

Therese Soh

Published Tue, Jun 2, 2026 · 10:13 AM — Updated Tue, Jun 2, 2026 · 06:41 PM
    • DBS和OCBC股价均上涨2.9%，UOB则上涨2.1%。
    • DBS和OCBC股价均上涨2.9%，UOB则上涨2.1%。 照片：《商业时报》资料图

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    【新加坡】DBS和 OCBC 的股价于周二（6月2日）创下历史新高，这三家本地银行均跻身海峡时报指数（STI）的最大涨幅股之列。

    领涨新加坡蓝筹股的 DBS 股价上涨2.9%（1.83新元），收于64.67新元。OCBC股价上涨2.9%（0.68新元），收于24.08新元。与此同时， UOB 股价上涨2.1%（0.80新元），至38.40新元。

    周二上涨的其他海指成份股还包括 Sats Venture Corporation 。SATS收盘上涨2.6%（0.10新元），报3.95新元；Venture Corporation上涨2%（0.36新元），报18.36新元。

    新加坡股市的上涨反映了海外市场的涨势。在美国与伊朗和平谈判持续进行，以及美国总统Donald Trump表示将继续与伊朗对话的背景下，华尔街股市周一收高

    道琼斯工业平均指数上涨0.1%，收于51,078.88点；标准普尔500指数上涨0.3%，收于7,599.96点；纳斯达克综合指数则上涨0.4%，收于27,086.81点。

    亚洲区域市场方面，周二表现涨跌互现。

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    香港恒生指数上涨2.5%，韩国综合股价指数（Kospi）上涨0.2%。与此同时，日本日经225指数下跌0.3%。

    新加坡股市的上涨是在DBS和OCBC近期宣布计划加强其财富管理服务之后发生的。

    DBS周一宣布，计划在2027年底前于亚太区开设18个新的财富管理中心，并升级36个现有中心。与此同时，OCBC旗下的私人银行——新加坡银行（Bank of Singapore）则计划将业务重心更多地转向超高净值客户

    RHB在5月28日的一份报告中指出，本地银行财富管理业务的持续增长势头是该行业的一大利好因素。该券商将这三家新加坡银行的评级从“中性”上调至“增持”

    RHB分析师还指出，不断变化的利率预期和稳健的非利息收入增长，也重新激发了投资者对这三家银行的兴趣。

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