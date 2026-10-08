通胀与利率担忧加剧，星展、华侨、大华银行领跌，海指市值蒸发数十亿

随着债券收益率持续攀升，区域股市跟随华尔街走势亦有所回落

[新加坡] 亚洲市场周四（10月8日）下跌，跟随华尔街隔夜的暴跌，主要受利率上升环境及石油市场持续承压的影响。

截至上午9时54分，海峡时报指数 (STI) 下跌近2.2%，报5487.65点，跌幅为120.79点。至上午10时45分，海指进一步下跌2.7%或150.16点，至5458.28点。

银行股全线下跌，领跌海指。截至上午10时45分， 星展银行 (DBS) 股价下跌3.4%或2.62新元，至74.87新元； 大华银行 (UOB) 下跌4.7%或1.98新元，至40.46新元； 华侨银行 (OCBC) 下滑4.4%或1.32新元，至28.98新元。

区域指数普遍下跌。大约在同一时间，吉隆坡综合指数 (KLCI) 下跌0.6%，香港恒生指数回落0.2%。日本日经225指数下跌1%，而范围更广的东证指数 (Topix) 下跌1.5%。韩国综合股价指数 (Kospi) 也下跌了0.8%。

截至周三收盘，美国标普500指数和纳斯达克指数均下跌0.22%，道琼斯工业平均指数则下跌0.66%。

Tiger Brokers 市场策略师 James Ooi 在周四评论美国市场时表示：“来自石油和债券市场的压力持续打压市场情绪。”

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“由于高企的油价使通胀担忧成为焦点，国债收益率在盘中早些时候走高。与此同时，投资者仍对长期债券的大量供应以及全球债券市场的普遍疲软保持敏感。”

至于本地银行股的下跌，他指出，在近期经历一轮强劲反弹后，投资者可能对盈利风险和负面催化剂变得更加敏感。

他说：“当市场预期已经很高时，任何轻微的负面消息都可能引发一些获利了结。话虽如此，大约一个月后即将到来的财报季，应能更清晰地揭示当前的担忧是否已在银行的财务报表中有所体现。”

他补充道：“市场可能也在重新评估‘新元利率走高必然对银行有利’这一假设。较高的利率虽能提升贷款和新配置资产的收益率，但同时也会推高银行在存款和其他融资方面的成本。”

“对银行而言，重要的不仅是利率的走向，还有资产收益率能否跟上融资成本的上涨速度，以捍卫其净息差。”

美联储已于9月份自2023年以来首次加息，投资者因此对未来进一步的加息感到不安，而油价驱动的通胀则继续令市场前景变得更加复杂。

此前有报道称，白宫要求五角大楼制定可能在中期选举前执行的对伊朗打击方案。受此影响，最新的布伦特原油价格上涨了1%，至每桶约101.20美元。

星展银行高级外汇策略师 Philip Wee 在周四的一份报告中表示：“尽管西德克萨斯中质原油价格尚未回到4月份的峰值，但汽油价格已回升至接近其2026年的高点，同时在馏分油供应异常紧张的背景下，柴油价格已飙升至新高。”