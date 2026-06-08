星展研究与大华继显看好新电信与Venture为六月首选股

新电信股价从三月高点下跌18%被视为“增持良机”，Venture的收入或因人工智能而获提振

大华继显的“阿尔法精选”投资组合五月份表现优于海峡时报指数(STI)，按价格加权计算回报率为3.3%，而该指数的涨幅为2.5%。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

【新加坡】星展集团研究部在周三（6月3日）的一份报告中表示，已将电信巨头 新电信（Singtel） 加入其蓝筹股精选类别。

此前，该股股价从三月高点回调了18%，该券商将其视为“增持良机”。

星展银行指出，印度即将上调的电信资费，以及其电信子公司Jio预计近期将提交招股说明书是关键的催化剂，并以每股4.34新元的价格增持了8,800股新电信股票。

除了新增这只蓝筹股外，星展银行还增持了其六月份的其他精选股。

扬子江船业（Yangzijiang Maritime） 被定位为航运业的首选股，在赢得新造船项目合同、增强盈利可见性后，星展银行以每股0.60新元的价格增持了10,000股。

星展银行表示：“经我们分析师核实，近期的股价下跌可能是由于更广泛的市场回调，而非公司特定（原因）。我们将近期从0.715新元高点回调16%视为增持的机会。”

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星展银行表示， 新翔集团（Sats） 第四季度的业绩“令人放心”，克服了美伊战争的干扰，因此该券商以每股3.37新元的价格增持了2,800股。

此外，该行还分别以每股8.77新元和8.07新元的价格，各增持了700股 奕丰集团（iFast） 和 城市发展有限公司（C DL） 的股票。

星展银行表示：“中国监管机构针对富途控股（Futu Holdings）、UP Fintech和Longbridge Securities等海外券商未经授权的跨境证券交易展开打击的消息，对奕丰集团（iFast）等合规的财富管理平台可能构成利好。”

随着Kwek Leng Peck从6月1日起回归担任副主席兼非执行董事，以及集团正在进行的战略评估，CDL仍然是一只价值释放的精选股。

与此同时，该行减持了 NTT数据中心房地产投资信托（NTT DC Reit） 和 UMS Integration 的股份。

新达房地产投资信托（Suntec Reit） 则被移出其股息精选类别。

该券商表示：“尽管从六个月的角度来看，我们看好新达房地产投资信托释放潜在的价值的策略，但油价高企背景下的通胀预期上升，可能会抑制该股的短期涨幅。”

大华继显买入Venture与Riverstone

与此同时，券商大华继显（UOBKH）也在周三发布的策略报告中更新了其月度阿尔法精选股名单，将科技巨头 Venture Corporation 和医用手套制造商 Riverstone Holdings 加入其包含14只股票的投资组合中。

此次增持的背景是，该券商的“阿尔法精选”投资组合在五月份表现优于基准的海峡时报指数（STI），按价格加权计算回报率为3.3%，按市值加权计算回报率为4.3%，而该指数的涨幅为2.5%。

然而，按等权重计算，该投资组合的回报率为1.9%，落后于海峡时报指数的涨幅。

该研究机构将Venture Corp列为首选股，理由是初步迹象显示，到2026年将出现一个由人工智能驱动的收入复苏周期。

分析师还强调了该集团“堡垒式”的资产负债表，其净现金头寸超过10亿新元，同时还有具吸引力的5%股息收益率。

Riverstone被纳入名单前，其评级刚被上调至“买入”。

该券商指出，地缘政治紧张局势导致的供应紧张推高了原材料成本。然而，大华继显表示，“管理层注意到，2026年第一季度的客户需求强于预期。”

分析师表示：“优先考虑供应可靠性而非价格的客户，使得Riverstone能够转嫁更高的平均售价，从而支持毛利率的复苏。”

在其更广泛的名单中，大华继显也对几只表现优异的股票保持积极立场。

丰隆亚洲（Hong Leong Asia） 是涨幅最大的股票之一，在以9070万新元现金收购建筑产品供应商Yong Tai Loong后，其股价在五月份环比上涨了17.9%。

与此同时， 精成科技（Valuetronics） 股价上涨14.7%，因其产业组合转型和强劲的资产负债表而获得重新评级。

因其在Asian Sealand Offshore and Marine整合方面取得进展， 明光海运（Beng Kuang Marine） 股价上涨了10.3%。

除此之外，大华继显还将CDL、 吉宝（Keppel） 、 和通环球（Huationg Global） 、 Oiltek 、 Food Empire 、 Ultragreen.ai 、 华侨银行（OCBC） 、 NTT数据中心房地产投资信托（NTT DC Reit） 和 中国航油（China Aviation Oil） 列为其六月的阿尔法精选股。

名单中没有移除任何现有股票。