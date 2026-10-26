DFI零售集团第三季度基本利润增长17%，并上调全年业绩指引

分析师看好中期业绩更新及星巴克交易

第三季度，DFI宣布将接管其餐饮联营公司美心在星巴克特许经营业务中的现有权益。 照片来源：路透社

[新加坡] DFI零售集团 (DFI Retail Group) 于周五（10月23日）宣布，在截至2026年9月30日的第三季度中，其持续经营业务的基本子公司利润同比增长了17%。

DFI零售集团在一份中期管理层声明中表示，该数据不包括餐饮联营公司美心 (Maxim's) 的贡献，利润增长主要归因于其健康与美容业务部门和家居用品业务部门的盈利能力提高，以及持续精简计划带来的行政开支下降。

虽然该公司未披露具体数据，但CGS国际 (CGS International, 简称CGSI) 的分析师在周五的一份报告中表示，他们估计不包括美心的第三季度基本利润约为7300万美元，前九个月累计约为1.74亿美元，占CGSI对2026财年预测的76%。

基于此业绩表现，DFI零售集团将其全年基本利润指引上调至2.95亿至3.05亿美元之间，该区间的下限高于此前指导的2.85亿美元。

3亿美元的指引中点，比市场普遍预测高出约2%。

该集团还承诺，将股息派发率从2026财年的70%提高到2027财年的80%。

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各业务部门利润率保持稳定

本季度，持续经营业务的基本销售额（不包括新加坡食品业务和中国大陆的万宁业务）同比增长4%，按同店销售（like-for-like, 简称LFL）基础计算则增长2%。

营收增长势头主要由健康与美容业务部门带动，万宁 (Mannings) 和Guardian的销售额增长了7%（同店销售增长5%）。由于利润率提高了40个基点，该部门的利润同比增长了12%。

Guardian的业绩主要得益于印度尼西亚（同店销售增长超过20%）和越南（同店销售增长9%）的销售增长，但部分增长被马来西亚激烈竞争的市场环境所抵消。

便利店业务部门的销售额同比增长5%，主要受即食食品和收藏品等高利润率品类持续增长的推动。

DFI零售集团表示：“在新加坡，随着客流量增加以及包括宝可梦集换式卡牌在内的差异化非食品类别的持续扩张，同店销售增长加速至11%。”

然而，由于前期的客户获取投资，该部门利润下滑了2%。

在食品业务部门，由于2025年9月台风来临前居民囤货造成的高比较基数，销售额与去年同期持平，整体数据表现平淡。不过，得益于采购效率的提高和成本控制的改善，部门利润微升4%。

与此同时，家居用品业务部门利润同比增长17%，同店销售增长为4%，部分原因是香港房地产市场交易持续复苏，带动了家居用品需求的增强。

至于集团持股50%的餐饮联营公司美心，得益于中秋节需求的提前释放以及旗下日本连锁餐厅的强劲表现，其基本利润和收入同比分别增长了14%和6%。但中餐厅和快餐店销售额的疲软部分抵消了这一增长。

分析师维持积极看法

多家研究机构对这份中期业绩更新反应积极，指出其稳健的利润率执行情况以及即将进行的美心与星巴克资产重组是亮点。

本季度，该集团宣布将接管美心在星巴克特许经营业务中的现有权益，此外还将获得约3.4亿美元的现金对价。

该交易是DFI零售集团与香港食品 (Hongkong Caterers) 之间长达40年的合资企业进行更广泛重组的一部分。

作为交易的一部分，美心还将回购DFI零售集团目前在该合资企业中间接持有的50%股权。

星展集团研究部 (DBS Group Research) 重申了对该股的“买入”评级，目标价维持在4.50美元不变。

星展银行分析师Chee Zheng Feng指出，早期的企业行动已为公司奠定了坚实的基础。

他表示：“随着美心交易的敲定，通过资产剥离实现的早期价值释放已基本完成，接下来是更具挑战的运营执行阶段。本次业绩结果，从其上调2026财年盈利指引和对各业务部门利润率的保证来看，增强了我们对管理层执行能力的信心。”

Chee补充道，健康与美容以及便利店业务部门稳定的利润率前景缓解了主要的不利因素，但下一个转折点仍在前方。

“要实现更有意义的重新评级，我们认为市场需要看到DFI零售集团能够成功扭转星巴克业务的证据，初步迹象最早可能在2027年下半年出现。鉴于管理层迄今的执行往绩，我们对其将星巴克转变为DFI零售集团新增长支柱的能力越来越有信心。”

CGSI维持对DFI零售集团的“增持”建议，目标价为5.50美元，其估值基准为2028财年预测市盈率的22.5倍。

CGSI分析师Meghana Kande和Lim Siew Khee强调，尽管市场波动，但公司的基本经营状况保持稳健。

分析师们表示：“我们认为，DFI零售集团今年以来的股价疲软，主要反映了在成本高企的环境下，市场资金从非必需消费品股流出的更广泛趋势，而非公司自身的问题。我们还认为，市场已基本消化了因剥离美心股权、同时收购星巴克业务而导致的2027年预期远期盈利稀释。”