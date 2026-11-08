董事增持 Aspial Lifestyle、Mi Material 及丰益国际股份

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19家主要上市公司进行股票回购，总额达1110万新元

在10月30日至11月5日的五个交易日中，机构投资者为净卖方，录得1.409亿新元的净流出。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】在10月30日至周四（11月5日）的五个交易日内，近40只主要上市股票提交了近80份有关董事权益和主要股权的申报文件。

董事或首席执行官共申报了21项收购和5项脱售，而主要股东则申报了7项收购，无脱售记录。

这些申报包括多家公司的首席执行官或董事进行的收购，涉及的公司有 ABR 、 All-Link Air & Sea 、 Aspial Lifestyle 、辉联集团 ( Frencken Group )、 Hyphens Pharma International 、 mDR 、Mi Material、Nera电讯 ( Nera Telecommunications )、网联宽频信托 ( NetLink NBN Trust )、 Sheffield Green 、 shopper360 、 UltraGreen.ai 及丰益国际 ( Wilmar International )。

在这五个交易日中，19家主要上市公司进行了股票回购，总代价为1110万新元。

从更广泛的层面来看，机构投资者在这五个交易日中为净卖方，录得1.409亿新元的资金净流出。房地产投资信托（Reits）、工业股、房地产（不含房产信托）和消费周期股则录得机构净买入。

凯德腾飞房产信托 ( CapitaLand Ascendas Reit ) 和凯德综合商业信托 ( CapitaLand Integrated Commercial Trust ) 在房地产投资信托中领涨，而工业股则由怡和控股 ( Jardine Matheson ) 和新加坡航空公司 ( Singapore Airlines ) 领涨。

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房地产股方面，城市发展 ( City Developments Ltd ) 和香港置地 ( Hongkong Land ) 领涨；消费周期股则由云顶新加坡 ( Genting Singapore ) 和怡和合发 ( Jardine Matheson Southeast Asia ) 领涨。

Aspial Lifestyle 主席增持股份，减持固定收益资产

10月30日至11月3日期间，Aspial Lifestyle 主席兼非执行董事 Koh Wee Seng 通过场内交易以56万2800新元收购了总计195万股股票，平均价格为每股0.289新元。

此次收购使其在这家消费生活方式和金融服务集团的直接权益从之前的10.53%增加至10.63%。他的总权益从76.2%增至76.3%。

另外，10月29日和11月4日提交的文件显示，Koh 在固定收益证券方面的持股和权益有所减少。

Mi Material 主席于上市后增持直接权益

10月30日和11月4日，Oh Kuang Eng 以42万零780新元收购了 Mi Material 的总计27万4268股股票，平均价格为每股1.53新元。Oh 是这家精密焊球制造商的非独立非执行主席，同时也是其母公司 Mi Technovation 的首席执行官兼执行董事。

首次收购发生在 Mi Material 以每股1.80新元的发行价在新加坡交易所（SGX）主板开始交易两天后。

此次收购使 Oh 的直接权益从1.63%增至1.69%，总权益从74.71%增至74.77%。他视为拥有的权益增加了1万零524股，达到3亿6174万零500股，持股比例保持在73.08%不变。

这些交易之前，Mi Material 于10月29日发布了业务更新，报告称其2026财年前九个月的收入为9150万美元，超过了2025整个财年录得的6530万美元。

调整后税后利润达到2570万美元，调整后利润率为28.1%，而2025财年为16.1%。

该公司预计，在没有不可预见的情况下，2026财年第四季度的收入将超过第三季度，第四季度的需求高峰将超过生产能力。

其优先事项包括优化生产和订单分配，将产品组合转向专有合金，并在推进客户资格认证的同时，于新的士乃工厂开始生产。士乃工厂预计将在第四季度投入生产。

丰益国际独立董事增持直接权益

11月4日，丰益国际的非执行兼独立董事 George Yeo 通过场内交易以29万7000新元购入10万股股票，每股价格为2.97新元。这使其在这家农业综合企业集团的直接权益从之前的90万6500股（占0.015%）增加至100万6500股（占0.016%）。

11月2日，该公司宣布已提交国家环境局烟霾通知中要求的第一批文件。

丰益国际还表示，已接受该法定机构的任命，由 Control Risks Group 担任评估方，Dentons Rodyk & Davidson 担任评估方的法律顾问，相关费用由公司自行承担。

辉联集团主席继续增持直接权益

10月26日，辉联集团主席兼非独立非执行董事 Gooi Soon Chai 通过场内交易以20万新元收购了10万股股票，每股价格为2新元。

此次交易使其在这家精密工程和技术解决方案公司的直接权益从1.74%增至1.76%。他的总权益从21.53%攀升至21.55%。

网联宽频信托董事于上半年业绩公布后增持单位

10月30日，网联宽频信托的信托管理人非执行兼独立董事 Nagaraj Sivaram 通过场内交易以9万2070新元收购了9万9000个单位，每个单位价格为0.93新元。

此次收购使其直接权益从之前的1000个单位增至10万个单位，占0.002%。

Sivaram 于4月1日加入信托管理人董事会，是审计委员会成员。他于2019年6月从新加坡安永会计师事务所退休，此前担任了35年的审计合伙人。他的经验包括上市公司和跨国公司的审计、财务尽职调查和技术会计。

另外，11月3日，网联宽频信托的信托管理人首席执行官兼执行董事 Tong Yew Heng 通过场内交易收购了10万个单位。

此次收购总价为9万3000新元，每个单位价格为0.93新元，使其直接权益从之前的130万个单位（占0.033%）增至140万个单位（占0.036%）。

这些交易发生在网联宽频信托于10月29日公布2027财年上半年业绩之后。

收入下降2.2%至2.026亿新元，而息税折旧及摊销前盈利（Ebitda）增长0.8%至1.447亿新元。Ebitda 利润率从69.3%提高到71.4%。

税后利润下降7%至4050万新元，主要原因是全国宽带网络升级以及业务和运营支持系统增强后，折旧和摊销费用增加。

每单位派息增长1.1%至0.0274新元。对于2027财年，网联宽频信托的重点是维持网络可用性和服务标准，整合其 Seletar 中心机房，以及加强和扩大其受监管资产基础。

它还计划投资其数字骨干网络，以支持新住房、智慧国应用、移动网络密集化和非楼宇地址点连接，同时保持债务空间并为下一次监管审查做准备。

UltraGreen.ai 首席执行官增持直接权益

医疗科技公司 UltraGreen.ai 的首席执行官兼执行董事 Ravinder Sajwan 于11月4日通过场内交易以9万9587美元购入25万股股票，平均价格为每股0.398美元。

此次收购使其直接权益从之前的0.20%增至0.22%，总权益从62.35%攀升至62.37%。

在 UltraGreen.ai 于10月29日举行的2026财年第三季度业绩发布会上，Sajwan 表示，在竞争加剧的情况下，集团仍专注于巩固其美国市场地位，同时加速其综合荧光引导手术平台在新临床应用和市场的推广。

2026财年前九个月，持续经营业务收入同比增长35%，达到1.318亿美元。管理层表示，目前不会为第四季度或全年提供修订后的收入预测，因为需要更多市场数据来评估近期美国市场定价和客户购买模式的变化。

Hyphens Pharma 主席兼首席执行官进一步增持直接权益

9月29日至10月29日期间，药品和消费医疗保健集团 Hyphens Pharma International 的主席、执行董事兼首席执行官 Lim See Wah 通过场内交易以6万8145新元收购了总计18万9500股股票，平均价格为每股0.36新元。

此次收购使其直接权益从0.339%增至0.4%。他通过全资拥有的 Inomed Holding 视为拥有的股权保持在1.4766亿股不变。

2026财年上半年，Hyphens Pharma 报告收入为8910万新元，同比下降0.5%，而税后利润增长132.5%至460万新元，毛利率从39.4%提高到42.3%。

归属于股东的利润增长158.8%至440万新元，经营现金流增长27.2%至920万新元。

Hyphens Pharma 正优先推动高利润率品牌的增长，实行严格的库存和应收账款管理，并进一步提高供应链效率。上半年自有品牌收入增长17.9%；Ceradan 和 Ocean Health 仍是战略支柱，Winlevi 的市场吸引力也持续增强。

ABR 董事总经理增持股份

10月5日和29日，ABR 董事总经理 Ang Yee Lim 通过场内交易以4万零700新元收购了总计10万股股票，平均价格为每股0.407新元。此次交易使其在这家餐饮和房地产投资公司的直接权益从之前的54.195%提升至54.244%。

ABR 公布2026财年上半年收入为6740万新元，较6910万新元下降2.5%。公司报告归属于股东的净亏损为183万新元，而去年同期则为净利润72万新元。

该集团表示，在充满挑战的经营环境和日益激烈的竞争中，部分门店的销售表现影响了收入。由于食品成本率上升，毛利率从39.1%下降至38%。

由于使用权资产折旧、员工成本以及广告和促销费用增加，销售、分销和门店费用增长了3.5%。由于员工成本增加，行政费用也攀升了2.7%。

ABR 表示，其优先事项是通过增收举措和严格的成本管理来改善财务表现。

这些措施包括优化菜单供应、改善客户体验、加强对采购、人力和其他运营费用的控制，以及评估表现不佳的业务。

其房地产部门在上半年继续取得进展，随着马来西亚的 Pavilion Square 建设和销售活动的推进，该项目开始做出贡献。同时，公司也通过一家持股10%的联营公司，开始规划其在新加坡的 Dairy Farm Walk 住宅项目。

作者是新加坡交易所的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问 sgx.com/research。