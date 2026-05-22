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BROKERS’ TAKE

业绩不及预期、下行风险令新电信股价承压，但兴业银行视其为“重新入市的机会”

该券商预计遗留股票的压力将消除，并押注该电信公司的人工智能和云计划

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Jermaine Fok

Published Fri, May 22, 2026 · 04:00 PM
    • 多家券商表示，新电信的第四季度业绩“略低于预期”。
    • 多家券商表示，新电信的第四季度业绩“略低于预期”。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】兴业银行（RHB）分析师于周五（5月22日）表示，尽管其他券商指出了该集团最近的业绩未达预期，但新电信股价的波动为投资者提供了“重新入市”该股的机会。

    兴业银行分析师表示，这种波动因与新电信遗留折价股相关的技术性抛售压力而加剧，并补充说，预计这种压力未来将恢复正常。

    他们预计，该电信公司的人工智能和云计划将取得“初步成功”，该计划通过一个初始的1兆瓦试点阶段，创造了2500万新元的收入。

    该试点项目标志着集团数据中心和人工智能计划的初步部署。新电信管理层计划明年进一步扩大这一容量，并由约6亿新元的专项增长资本支出提供支持。

    2026年早些时候，新电信与 KKR 合作，以近140亿新元收购 ST Telemedia Global Data Centres，预计交易将于今年下半年完成。

    兴业银行还指出，该电信公司的投资资本回报率已进入两位数领域，达到11.1%，同时2026财年的股息也创下历史新高。

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    该券商将其目标价从5.50新元下调约1.8%至5.40新元，以反映最新的市场估值，但这仍意味着较当前水平有约15%的上涨空间。

    该券商还维持了对新电信的“买入”评级。

    新电信的财务业绩

    周四，这家电信巨头公布了2026年第四季度的核心净利润为6.72亿新元，环比下降10%，但同比增长11.8%，使其全年核心净利润达到28亿新元。

    多家券商表示，业绩“略低于预期”。

    CGSI的Prem Jearajasingam表示，全年核心净利润符合其预期，不过他指出，每股0.185新元的股息低于预测。

    他补充说，2027财年息税前利润（Ebit）实现中低个位数增长的指引“过于保守”，并且远低于市场约18%的预期。

    花旗银行（Citi）分析师同样表示，新电信的基础利润略低于预期，原因是第四季度表现疲软，该季度由于新加坡业务疲软，经常性利润环比下降约10%。

    他们指出，新加坡业务的全年息税前利润下降5%，至7.95亿新元。同时，在消费领域持续竞争的背景下，第四季度息税折旧及摊销前利润（Ebitda）环比下降9%，同比下降11%。

    DBS分析师Sachin Mittal表示，新电信的核心净利润比市场普遍预期低约6%，原因是新加坡和澳大利亚的贡献“低于预期”，从而影响了运营公司的盈利。

    展望未来，该分析师预计 Optus 将实现“强劲复苏”，这可能为集团2027财年实现中个位数的息税前利润增长提供支持。

    新电信的澳大利亚子公司Optus此前一直面临压力，包括自2021财年以来的累计亏损以及运营中断，例如二月份的一次大规模断网就影响了约20万名客户。

    尽管如此，Optus已显示出一些复苏迹象，在截至3月31日的下半财年，其营业收入增长2.4%至43亿澳元（合39亿新元），而息税折旧及摊销前利润（Ebitda）则增长4.8%至12亿澳元。

    新电信正在探讨为Optus引入战略合作伙伴的可能性，这是其管理运营公司和联营公司投资组合的更广泛策略的一部分。

    未来风险

    券商普遍认为，能源价格仍然是一个主要的不利因素，尽管一些人认为新电信能够安然度过能源成本上涨的时期。

    CGSI的Jearajasingam指出了几个下行风险，包括能源市场的长期中断可能导致电信和IT支出减少；新加坡和澳大利亚的竞争加剧；进行大规模、高成本收购的风险；以及可能对现金流和盈利构成压力的潜在监管变化。

    DBS的Mittal表示，2027财年息税前利润实现中低个位数增长的指引低于超过12%的预期，这反映了行业面临的不利因素，包括新加坡市场整合的延迟、近期移动服务价格的下降，以及成本节约措施的逐步结束。

    他还强调了新加坡市场持续的竞争压力。

    与此同时，花旗银行分析师指出，外汇波动是拖累区域联营公司贡献的一个因素，同时，随着2027财年的增长从2026财年的两位数水平放缓，盈利势头也在减弱。

    兴业银行指出，其认为能源成本上涨的次级影响是“可控的”，这得益于投资资本回报率的改善以及NCS和Nxera等新增长引擎的规模扩张，后者在亚太地区运营着新电信支持人工智能的数据中心。

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