EGP Energy主板上市：以每股0.51新元发行100万股公开售股

首次公开募股（IPO）将于7月27日中午截止，股票预计于7月29日开始交易

EGP Energy执行主席兼首席执行官 Frankie Fan（右）与执行董事 Nicholas Fan，形容此次上市是集团“理所当然的下一步”。 图片来源：EGP ENERGY CORPORATION

【新加坡】电气基础设施解决方案与服务提供商 EGP Energy Corporation 于周二（7月21日）启动其首次公开募股（IPO），计划在新加坡交易所（SGX）主板上市前筹集约3060万新元的总收益。

此次启动IPO距离该公司提交初步IPO招股说明书约三周时间。

此次IPO包含1882万3500股献售股，每股定价0.51新元。其中，1782万3500股将通过国际配售方式，提供给新加坡的机构及其他投资者，以及美国以外的特定机构及其他投资者。剩余的100万股将向新加坡公众发售。

EGP Energy将成为今年第四家在新交所主板上市的公司，此前三家分别为Foundation Healthcare、JustCo和UI Boustead Reit。

大华银行 (United Overseas Bank) 和大华继显 (UOB Kay Hian) 是此次IPO的联席发行经理，大华继显同时也是独家账簿管理人和承销商。

与此同时，Amova Asset Management Asia、Avanda Investment Management、Ginko-AGT Global Growth Fund、Value Partners Hong Kong 和 Whitefield Capital Management 已分别与 EGP Energy 签订基石认购协议，以发行价总计认购4117万6500股新股。基石投资者部分预计将筹集约2100万新元的总收益。

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包括IPO和基石投资者部分在内，EGP Energy预计将筹集总收益约3060万新元，净收益约2740万新元。

该集团计划将募集资金主要用于扩大其产品组合和客户基础、加强其维护服务能力、投资于数字化和智能技术，并支持其向马来西亚和印度尼西亚的扩张。

EGP Energy执行主席兼首席执行官 Frankie Fan 形容此次上市是集团“理所当然的下一步”。

他表示：“所筹集的净收益将使我们能够巩固财务状况，深化在数字化和预测性维护方面的能力，并将我们的业务版图从新加坡扩展到区域内的新市场。”

此次IPO将于7月27日中午12时截止，EGP Energy的股票预计于7月29日在新交所开始交易。

发行后，EGP Energy的已发行股本将达到2亿2545万股，按发行价计算的隐含市值约为1.15亿新元。

虽然该集团没有正式的股息政策，但计划在2026和2027财年，建议并派发高达股东应占税后净利润40%的股息。

日益增长的电力需求

EGP Energy自1992年开始运营，是新加坡输配电项目的主要电气基础设施解决方案和服务提供商。其专长在于超高压和高压电力传输，以及中压配电网络项目。

该公司专注于为输配电项目提供工程、采购和施工管理服务，包括项目设计、电气设备安装和调试。

一份独立的市场研究报告指出，EGP Energy已在新加坡的超高压和高压输配电市场建立了稳固的地位，尤其是在开关设备和变压器领域。

该报告估计，2025年该集团在新加坡的超高压和高压开关设备及变压器市场中占据了24.9%的市场份额。

该行业前景依然乐观，预计从2025年到2030年，新加坡的电力需求将以每年2.8%至4.7%的速度增长。增长的主要驱动力预计将来自对先进制造业、数据中心和交通电气化领域的投资。

与此同时，新加坡电力网基础设施的很大一部分正接近其设计使用寿命的终点，这催生了资产更新计划。EGP Energy指出，诸如《未来电网能力路线图》等旨在使电力系统为应对更高复杂性和脱碳做好准备的倡议，预计将刺激整个输配电行业的采购活动。

这包括新建变电站、实施变压器更换计划，以及将智能监控系统与现有开关设备和电缆基础设施进行整合。

Fan表示：“随着新加坡的电网在数据中心、半导体制造业、电动汽车基础设施以及樟宜机场57号航站楼等重大项目的推动下进入一个显著扩张期，我们预计这种扩张和重大项目将为我们集团专长的输配电（T&D）技术带来新一波需求。”

在其最终IPO招股说明书中，EGP Energy也表示，其拥有“强大的财务状况来支持其增长和运营”。

EGP Energy的收入从2023财年的1630万新元增至2024财年的3790万新元，并在2025财年达到3890万新元。

其税后利润从2023财年的410万新元增至2024财年的850万新元，并在2025财年达到1030万新元。

该公司很大部分收入来自一个关键公用事业客户，该客户分别占2023财年、2024财年和2025财年总收入的约37.2%、47.1%和80.5%。

截至最后实际可行日期6月16日，EGP Energy的订单储备约为2.821亿新元，相关项目预计将持续至2031年陆续完成。

但该公司提醒，其业务是基于投标、项目驱动且本质上非经常性的，收入确认取决于项目的进展和完成情况。

因此，其收入和盈利能力可能会在不同报告期间出现波动。