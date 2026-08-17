黄金、白银、铂金和钯金：新加坡投资者应了解的贵金属知识
分析师称，每种金属的前景因市场状况而异
- 过去一年，贵金属价格波动剧烈。 照片来源：海峡时报
本文由AI辅助翻译
（新加坡）在利率预期转变和地缘政治不确定性的影响下，贵金属价格在2026年经历了剧烈波动。
然而，尽管黄金、白银、铂金和钯金通常被归为同一另类资产类别，但它们的投资特性可能有所不同。
分析师表示，每种金属的前景因市场状况而异。《海峡时报》将对每种类型进行深入探讨。
黄金和白银
过去一年金价波动剧烈，时而受到通胀担忧以及对美国联邦储备局（美联储）将采取更鹰派加息路径的预期所打压。
1月28日，黄金价格创下每盎司5589.38美元的历史新高，随后大幅回落，并在7月份跌破4000美元。
此后，金价有所回升。在一份弱于预期的美国就业报告降低了市场对美联储9月份加息的预期后，金价于8月12日触及4400美元。
Fastmarkets金属市场洞察总监William Adams预计，黄金和白银价格将再次上涨。他列举了多项长期趋势，包括去全球化、去美元化、西方经济体政府债务不断增长以及持续的地缘政治风险。
他说：“高科技股也存在回调的风险，这可能会增加市场对避险资产的需求。”
他补充说，尽管因伊朗冲突导致的油价上涨给一些货币带来了压力，促使一些中央银行出售黄金以支撑本国货币，但这些压力都是“暂时的”。
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他说：“一旦这些压力消退，黄金应会恢复上涨势头，白银也很可能随之上涨。”
投资管理公司William Blair的高级企业信贷和可持续发展分析师Alexandra Symeonidi认为，在贵金属中，黄金的上行潜力最大。
她说：“黄金的前景受到各国央行持续买入和投资者需求复苏的支撑。自2022年以来，央行购金已成为一个更具结构性的需求来源。”
近期流入黄金交易所交易基金 (ETF) 的资金也表明，投资者需求在经历了一段时期的疲软后开始复苏，而美元走弱也强化了“看涨黄金的论点”。
Symeonidi说：“黄金的最大驱动力将是美联储的前景以及投资者需求对此的反应……我们已经看到，今年早些时候，机构和散户投资者的需求是推动金价上涨的关键因素。”
白银价格也经历了逆转，在1月份飙升至每盎司118美元，随后在7月份暴跌53%至55美元左右，原因是美国利率预期的转变对贵金属构成了压力。此后，银价已回升至65美元左右。
交易平台eToro的亚太及中东地区首席分析师Josh Gilbert表示，白银具有部分黄金的避险吸引力，但由于约45%的需求来自太阳能板和电子产品等工业用途，因此其受经济周期的影响更大。
他表示，不过，从金银比来看，白银相对于黄金仍然较为便宜。该比率衡量购买一盎司黄金需要多少盎司的白银，目前约为81，高于约65的长期平均水平。
Gilbert补充道：“这表明与黄金相比，白银仍然相对便宜。”
华侨银行 (OCBC Bank) 财富咨询主管Chez Anbu表示，黄金仍然是对冲市场不确定性的主要工具，而白银由于同时受到投资和工业需求的影响，价格波动往往更大。
他补充说，华侨银行集团研究部预计，到2027年上半年，黄金和白银的交易价格将分别超过每盎司4600美元和60美元。
铂金和钯金
铂金和钯金同属铂族金属，它们都受益于黄金上涨的溢出效应，但其价格受工业需求和供应受限的影响更大。
这两种金属都广泛用于汽车尾气控制系统，其中铂金主要用于柴油车，而钯金则更常见于汽油车。
铂金的应用范围也更广，包括工业生产过程和氢燃料电池技术。
铂金已回吐了2026年早些时候的部分涨幅。该金属价格在1月份曾飙升至每盎司2860美元的创纪录高位，但此后已下跌约39%，至1750美元左右。
同样，钯金价格也从2026年初每盎司2000美元以上的水平回落了30%以上，至1334美元左右。
Gilbert指出，这两种金属的供应高度集中，俄罗斯和南非占全球产量的绝大部分，这使得价格容易受到任何一国供应中断的影响。
但它们的长期前景有所不同，尤其是在全球汽车行业转向电动汽车的背景下。
他指出：“钯金最大的客户正在慢慢消失，因为电动汽车不需要催化转换器，而铂金则在氢燃料电池领域迎来了新的发展机遇。”
Anbu表示，铂金有更大的上涨空间，理由是它可以替代钯金，并且有更广泛的工业用途。
他补充说，华侨银行预计到2027年上半年，铂金价格将超过每盎司2000美元，而同期钯金价格预计将升至1500美元以上。
持有多种贵金属的理由
在新加坡，散户投资者可以通过实物金条、ETF或矿业相关股票来投资贵金属。
例如，大华银行 (UOB) 提供实物黄金和白银，而华侨银行则允许客户通过其贵金属账户购买小额的数字黄金、白银、铂金和钯金。
此外，利安资金新加坡实物黄金ETF (LionGlobal Singapore Physical Gold ETF) 已于3月份在新加坡交易所 (SGX) 上市。
实物铂金和钯金也可以从金银交易商处购买，不过保费可能很高，钯金约为每盎司30%，铂金约为18%。
其他选择包括在美国上市的ETF和与这些金属相关的矿业股，新加坡投资者可以通过线上经纪账户进行投资。
据《海峡时报》了解，目前新交所没有上市任何提供铂金或钯金直接敞口的产品。
Anbu表示，有理由对这些金属进行多元化投资，因为在不同的市场条件下，每种金属都可能表现更佳。
他说，在风险规避时期，黄金往往表现更好，而当利率下降并伴随强韧的工业增长时，白银可能会受益。
当供应紧张且汽车或工业需求增强时，铂金可能表现出色，而钯金则可能从供应中断中受益。
Anbu说：“总的来说，黄金仍然是主要的投资组合对冲工具，而铂金则具有最强的相对价值优势。”
他补充说，白银对货币和工业主题都提供了“更高的贝塔敞口”——这意味着它对货币状况和工业需求的变化反应更为强烈——而钯金可能是四种金属中“最具战术性且波动最大”的。
但并非所有人都认为有必要持有这四种金属。
Saxo首席投资策略师Charu Chanana表示，同时持有黄金、白银、铂金和钯金的风险敞口可能有些过度。
她说：“黄金是最明确的投资组合多元化工具，而白银、铂金和钯金则逐渐增加了更多的工业和周期性敞口。”
她补充说，因此，投资者可以根据他们对经济的展望在这些金属之间进行选择，而不必全部持有。
Gilbert同样认为持有全部四种金属的好处不大，他指出，在过去五年中，它们的年回报率高度相关。
他说，特别是铂金和钯金，它们的走势几乎同步，这意味着同时拥有这两种金属可能无法提供太多额外的多元化效益。他补充说，尽管铂金和钯金被贴上了贵金属的标签，但它们“首先确实是工业金属”。
他说：“铂金和钯金确实稀有，但仅凭稀有性并不能使其成为避险资产，市场恐慌情绪或美联储政策对这两种金属的交易价格影响不大。”
“当投资者普遍寻求硬资产时，铂金会获得一些溢出效应，但钯金提供的这种保护作用微乎其微。”
Gilbert补充说，如果利率在更长时间内保持高位，这四种金属之间的重叠性可能会变得更加明显，因为它们都是非生息资产。
他补充道：“对于大多数投资组合而言，黄金和白银可以提供商品和金属的敞口……黄金在投资组合多元化方面发挥着主要作用，这种情况短期内不太可能改变。” 海峡时报
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