新加坡电价创历史新高，电力零售商纷纷推出折扣，但价格战或难上演

鉴于市场持续波动以及从2021年危机中的企业倒闭潮汲取了教训，预计各公司将保持谨慎。

Geneco 总裁 Lim Han Kwang 表示，固定价格配套“在当前市场不确定的情况下，为消费者的电费成本提供了保障”。 照片来源：GENECO

【新加坡】随着7月至9月的电价飙升17%，创下新加坡共和国历史新高，消费者开始寻求成本确定性。为此，新加坡的电力零售商正纷纷推出固定价格配套的促销活动以吸引新客户。

然而，分析师告诉《商业时报》，由于中东冲突带来的不确定性，零售商在管理能源价格风险敞口方面仍持谨慎态度，因此不太可能爆发价格战。此外，更完善的保障措施也降低了电力零售商像2021年全球天然气危机期间那样退出市场的可能性。

近几周，各大业者迅速推出促销活动，其价格比最新的管制定价——每千瓦时 (kWh) 0.3478新元（含消费税）——低了多达20%。