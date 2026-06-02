人工智能重塑招聘格局，但高管寻聘仍需猎头公司

该技术正帮助企业识别那些技能可能被忽视的“遗珠之才”候选人

在新加坡，猎头公司所从事的细致入微且依赖人际关系的工作，对于延揽顶尖领导人才而言仍然至关重要。 图片来源：商业时报资料照片

【新加坡】随着各机构采用人工智能驱动的工具来简化招聘流程并更有效地识别候选人，人工智能正在重塑新加坡的招聘格局。然而，对于高管职位，企业仍然依赖猎头公司的专业知识和人脉网络。

根据 LinkedIn Singapore 的数据，新加坡约七成的招聘人员计划在2026年增加使用AI进行初步筛选面试，同样比例的人预计AI将在寻找顶尖候选人方面发挥更大作用。

LinkedIn 亚太区人才解决方案副总裁 Ruchee Anand 表示，AI能够识别出那些技能可能被忽视的“遗珠之才”候选人。

Anand 补充道：“AI能将重复性任务自动化，使招聘人员审查的简历数量减少81%，每个职位平均节省1.5小时。”她指出，这使得招聘人员能够专注于“更高价值的工作，例如与候选人沟通和为招聘经理提供建议”。

银行业日益采用AI进行招聘

银行是将AI整合到其招聘流程中的机构之一。

UOB 集团人力资源主管 Dean Tong 表示，AI使人才招聘团队能够更直接地识别和接触候选人，从而提高了寻源效率。他补充说，预计AI将“日益增强”人才评估的方式。

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DBS 的一位发言人指出，生成式AI帮助该银行“分析候选人的技能、经验和潜力，并将其与职位要求相匹配”。

然而，AI的应用给一些传统的人力资源咨询公司带来了压力。这些公司主要通过为企业招聘各种职位的人才来提供支持，这与专注于高级领导层和C级别高管任命的猎头公司有所不同。

专注于公关和传播行业的国际人才咨询公司 Prospect Resourcing 最近关闭了其在亚洲的招聘服务部门，理由是区域招聘实践发生了变化。

Prospect 联合创始人兼亚洲区董事总经理 Emma Dale 表示，此举反映了许多企业现在正通过使用在线平台和AI驱动的工具直接进行招聘。

猎头服务对于高级职位仍然至关重要

尽管AI的能力日益增强，猎头公司在高管招聘方面仍然不可或缺。

Tong 指出，UOB 继续聘请猎头公司进行“关键岗位的招聘”，因为他们能提供直接招聘可能无法触及的人脉网络和候选人。

悉尼猎头公司 Ethos BeathChapman 的董事总经理 Shalynn Ler 表示，高管搜寻不仅仅是匹配纸面上的资历。Ler 解释说，高管搜寻关乎于理解领导力、公司政治、业务需求、继任计划以及公司的运作方式。她补充说，这些见解来自于多年的经验、人脉和市场知识，这是AI难以复制的。

Ethos BeathChapman 在亚洲各地设有办事处，包括新加坡，并于2025年在法律、银行与金融、保险和科技等多个行业成功安置了超过400名高管。

人的判断力仍然重要

对于高管级别的搜寻，重点在于评估候选人是否能够带领企业前进，并引导其进入下一阶段的增长或转型。Ler 说：“AI可以处理大量的基础工作，但最终的判断仍取决于人。”

领导力咨询公司 Heidrick & Struggles 强调了人的判断力的价值。

其新加坡办公室的主管合伙人 Wu Jiat-Hui 表示，客户继续聘请猎头公司，是看重他们的行业知识、高层领导人脉网络以及关于市场上顶尖人才样貌的“由外而内的视角”。

尽管AI减少了人工工作并简化了候选人寻源流程，但在延揽新加坡顶尖领导人才方面，猎头公司所从事的细致入微且依赖人际关系的工作仍然至关重要。