家族办公室乐见金管局取消贵金属持仓上限，但预计不会引发“淘金热”
业内人士称，增持实物贵金属可加速实现新加坡成为黄金枢纽的雄心。
- 一位市场人士指出，历史上家族办公室投资组合中的黄金配置比例通常在5%到10%之间。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》
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[新加坡] 今年一月，当金价创下每盎司约5500美元的历史新高时，一些家族办公室和基金经理为继续享受税务优惠而被迫减持贵金属。
自8月1日起，他们不再面临此类限制。
新加坡金融管理局 (金管局) 宣布，取消对根据第13O和13U条款税务豁免计划设立的投资基金和家族办公室的实物贵金属持仓5%的上限。
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