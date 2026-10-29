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远东酒店信托第三季度净房地产收入增长6.3%至2760万新元

营收同比增长7.2%至3260万新元，去年同期为3040万新元

Young Zhan Heng

Young Zhan Heng

Published Thu, Oct 29, 2026 · 08:43 AM
    • Four Points by Sheraton Nagoya 酒店的强劲表现推动了营收增长。
    • Four Points by Sheraton Nagoya 酒店的强劲表现推动了营收增长。 照片来源：远东酒店信托

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】 远东酒店信托 (Far East Hospitality Trust, FEHT) 于周四（10月29日）公布，其第三季度净房地产收入 (NPI) 为2760万新元。这比去年同期的2590万新元增长了6.3%。

    该合订集团将此增长归因于总营收的增加。其第三季度总营收为3260万新元，较2025年同期的3040万新元增长了7.2%。

    营收增长主要由 Four Points by Sheraton Nagoya 酒店的强劲表现所推动，这得益于2026年亚洲运动会带来的需求。Four Points by Sheraton Nagoya 是该赛事的签约酒店之一。

    远东酒店信托的酒店业务组合总营收同比增长9.2%，从2290万新元增至2500万新元。

    在其酒店业务组合中，日本酒店的营收在2026年第三季度增长71.7%至460万新元，高于去年同期的270万新元。

    其日本酒店业务组合的每间可用客房收入增长了48.7%，从2025年第三季度的8409日元增至1万2502日元（约合79美元）。

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    新加坡酒店的营收增长0.9%，从去年同期的2020万新元增至2040万新元。

    该合订集团的管理人指出：“新加坡的旅游需求在2026年第三季度依然疲软，入境旅客人数和旅客逗留天数同比分别下降了1.8%和5.1%。”

    新加坡业务组合的每间可用客房收入为148新元，与去年持平。

    服务式公寓业务组合的第三季度营收增长5%，从去年同期的290万新元增至300万新元。

    与此同时，来自商业物业和其他收入的营收微跌1.2%，从之前的460万新元降至450万新元。

    财务费用同比下降16%，主要原因是平均债务成本降低。

    截至9月30日，平均债务成本为2.3%，低于一年前的3.2%。

    净房地产收入的增长以及财务费用的降低，共同促使可供分配收入增长6.3%，从去年同期的1900万新元增至2020万新元。

    截至9月底，总杠杆率为33.2%，总债务为7亿8150万新元。

    管理人预计，远东酒店信托的投资组合将受益于商务差旅、会议、奖励旅游、大会和展览，以及各类活动的增加。

    管理人重点提到了一些活动，包括最近结束的F1新加坡大奖赛，以及即将在12月举行的BTS世界巡回演唱会。

    他们指出：“在当前地缘政治不确定的背景下，新加坡作为一个稳定且值得信赖的基地，持续吸引着各大公司。”

    远东酒店信托的合订证券周三收盘报0.50新元，上涨1%或0.005新元。

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