金光农业资源第三季度利润因种植园产量增加而升至1.62亿美元

毛棕榈油价格上涨，推动营收增至35亿美元

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[新加坡] 金光农业资源 (Golden Agri-Resources) (GAR) 公布，其截至9月30日的第三季度净利润为1.62亿美元，较上一季度的1.23亿美元增长了32%。

该公司未提供第三季度的同比增长数据，但在2025年，其报告的同期净利润为1.24亿美元。

公司在周四（11月12日）发布的季度业务更新报告中表示，净利润的增长主要得益于2026年第三季度种植园产量的增加和投资收益的增长。

2026年前九个月，其净利润为3.3亿美元，较去年同期的2.84亿美元增长16%。

第三季度营收环比增长3%，至35亿美元；2026年前九个月营收同比增长6%，至101亿美元。

金光农业资源表示，此增长得益于毛棕榈油（Crude Palm Oil，简称CPO）价格的上涨。2026年前九个月，勿加泗离岸价毛棕榈油的平均价格升至每吨1192美元，而去年同期为1094美元。

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第三季度的上游棕榈产品（包括CPO）产量从第二季度的72.4万吨增至80.8万吨，增幅为12%。

2026年前九个月的总产量从之前的200万吨扩大到210万吨。金光农业资源将此归因于第三季度鲜果串（Fresh Fruit Bunch，简称FFB）产量的“强劲反弹”，以及油脂拔牙率的提高和第三方FFB采购量的增加。

公司表示，“尽管全球市场持续动荡”，第三季度下游销量仍环比增长1%，从之前的29.1亿吨增至29.4亿吨。

本季度毛利润为6.69亿美元，较第二季度的5.84亿美元增长15%。

息税折旧及摊销前利润（Ebitda）同样实现环比增长，从3.15亿美元增至4.14亿美元，增幅为32%。

金光农业资源表示，由于厄尔尼诺现象引发的干旱，近几个月的重新种植活动有所放缓。公司正与相关方合作，以预防、监控和管理其种植园周围的火灾。

公司补充说，预计该情况不会对其运营或财务表现产生任何重大影响。

截至9月30日，金光农业资源的杠杆比率为0.6倍，其净负债与Ebitda比率为0.3倍。

与此同时，总负债为58亿美元，较2025年12月31日的49亿美元增长了18%。总资产为118亿美元，较同期的107亿美元增长了10%。

截至9月30日，总股本为59亿美元，较12月31日的57亿新元增长4%。

截至9月底，带息债务为36亿美元，较12月份的32亿美元增长10%。

金光农业资源指出，短期内棕榈油的消费主要受持续的地缘政治紧张局势、竞争性植物油的供应情况等因素影响，这些因素会影响能源价格并扰乱物流。

公司还表示，厄尔尼诺现象预计将对2027年的产量产生影响。并补充道，印度尼西亚和马来西亚的树龄老化问题仍是该行业产量增长的主要制约因素。

金光农业资源表示：“这些情况应能为棕榈油和其他植物油价格提供良好支撑。然而，主要由天气状况、地缘政治发展、全球贸易政策变化和能源市场动态驱动的价格波动，在短期内可能仍会持续。”

该公司股价周四收盘上涨1.9%或0.005新元，报0.27新元。