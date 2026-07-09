分析师：黄金市场重心正转向亚洲，区域需求支撑金价

预计下半年金价将在每盎司4100美元附近交易，除非出现美元走弱等新因素将其推向5000美元

世界黄金协会（WGC）的一份报告称，2026年上半年，亚洲引领了全球黄金ETF的资金流入。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT

[新加坡] 随着新加坡和香港加强其黄金交易基础设施，亚洲正成为全球黄金市场新的重心，强韧的区域需求为金价提供了支撑。

尽管金价已从1月份创下的每盎司5500美元的历史高点回落了约25%，但这一转变仍在发生。截至周三（7月8日）晚上9点45分，黄金交易价格为每盎司4078.56美元，年初至今下跌了约5%。

分析师表示，尽管在中东冲突期间，投资者为筹集流动资金而抛售黄金，导致金价承压，但亚洲的需求支撑了价格。

实物支持的黄金交易所交易基金（ETF）是衡量这一趋势的指标之一。根据世界黄金协会（WGC）周三发布的报告，今年上半年，亚洲引领了全球黄金ETF的资金流入。

该时期内，亚洲地区录得创纪录的120亿美元资金流入，欧洲为32亿美元。北美则录得77亿美元的ETF资金流出，这是自2013年上半年以来最疲弱的上半年表现。

亚洲市场日益增长的重要性

近几个月，新加坡和香港均推出了深化其在交易、金库存储、清算和托管方面黄金基础设施的措施。

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行业观察人士告诉《商业时报》（The Business Times），鉴于这些举措的长期性以及该地区强韧的黄金需求，近期的金价下跌不太可能影响这些宏伟计划。

Standard Chartered大宗商品研究全球主管Suki Cooper表示：“区域发展举措的部分驱动力来自亚洲日益增长的实物需求，以及对及时价格发现的需求，而非创纪录的高价。”

OCBC贵金属策略师Christopher Wong对此表示赞同，他指出，近期的金价走低“不应被视为”新加坡或香港打造黄金中心雄心的“一次挫折”。

他补充说：“这些举措并非为某一个价格周期而建，而是围绕亚洲在黄金所有权、托管、交易和国库多元化方面的长期角色而进行的基础设施布局。”

WGC亚太区高级研究主管Marissa Salim表示：“较低的价格有利于根据金库容量目标建立实物库存。而官方部门的金库存储决策则相对不受价格影响。

“两大黄金中心的多年期基础设施建设计划不太可能因价格回调而改变方向，因为建设黄金中心的承诺是基于黄金重心向亚洲结构性转移的趋势。”

State Street Investment Management亚太区黄金策略师Robin Tsui表示：“成功与否更多地取决于流动性和市场参与度，而非金价水平。今年迄今亚洲对黄金的强韧需求持续为这些举措提供支持。”

亚洲的价格发现

WGC在其《2026年黄金年中展望》报告中表示，根据日内交易分析，黄金的价格反弹通常发生在亚洲交易时段。

报告指出：“这进一步凸显了亚洲投资者（和消费者）在价格发现和方向决定方面日益重要的作用。”

WGC的Salim表示，官方部门的购买和投资相关需求仍然是亚洲需求的主要驱动力。她补充说，该地区的私人财富领域也是一个日益增长的贡献者。

为顺应该地区日益增长的影响力，伦敦金银市场协会（LBMA）在6月的亚太贵金属会议上宣布，将考虑提早其上午的拍卖时间，以更好地配合亚洲的交易活动。

金价未来走势如何？

State Street的Tsui指出，亚洲散户投资者和新兴市场央行“应仍是黄金需求的主要来源”。

Tsui表示：“金价在4000美元上方的韧性反映了亚洲强劲的购买力；任何重返5000美元的走势都可能由美元走弱、实际收益率下降以及西方需求复苏所驱动。”

他补充说，鉴于其对黄金的长期战略配置，即使在价格更高的情况下，亚洲投资者和央行预计仍将是净买家，2026年第一季度的情况就是如此。

WGC指出，如果当前状况没有重大变化，今年下半年金价可能会在每盎司4100美元的5%区间内交易。

WGC表示，黄金需要一个“明确的催化剂”才能恢复其上升趋势。能够再次为黄金提供动力的催化剂包括经济或地缘政治状况恶化、利率预期逆转以及长期投资者重新参与市场。

Standard Chartered的Cooper表示，战术性阻力在未来几个月可能会有所缓解，但价格水平和波动性可能在决定零售需求复苏的时机方面发挥更大作用。

她补充说：“我们继续预计金价在短期内将探底，但在年底前会重获上涨动力。”

HSBC Private Bank and Premier Wealth的投资策略师Abhilash Narayan表示，鉴于黄金作为对冲通胀、地缘政治风险加剧以及美元可能再度走弱的工具，该银行对黄金保持“战术性增持”评级。

Narayan说：“油价下跌和外汇国库压力减轻，应会提振新兴市场央行在未来几个季度对黄金的需求，再加上散户投资者的持续多元化，这应会在未来六到十二个月内支撑金价。”