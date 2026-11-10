Grab、软银和Petros计划对马来西亚人工智能基础设施进行19亿美元的初始投资

该计划是马来西亚多年期人工智能能力发展计划的一部分

项目还将寻求更多投资者和超大规模云服务客户，以支持其发展和扩张。 图片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

（新加坡）Grab和软银 (SoftBank) 已与砂拉越石油公司（Petroleum Sarawak，简称Petros）达成协议，将在马来西亚发展人工智能基础设施，拟议的初始种子资本为18.5亿美元。

根据周二（11月10日）宣布的协议，软银将投资10亿美元，Grab将投入7.5亿美元，Petros则出资1亿美元。

这笔投资将“在达成关键开发和客户合同里程碑后分阶段部署”。

Grab、软银和Petros表示，他们还将寻求更多投资者和超大规模云服务客户，以支持该项目的发展和扩张。

软银董事长兼首席执行官Masayoshi Son表示，这项合伙业务将“建立所需的能力，以支持马来西亚的数字雄心，并加速整个东南亚的人工智能创新”。

在此之前，三方已于周一就砂拉越的发展项目达成了另一项单独协议。

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针对砂拉越项目的拟议初始投资预计为10亿美元，其中软银出资8亿美元，Grab和Petros各出资1亿美元。

Grab的联合创始人兼首席执行官Anthony Tan预计将监督这两个项目的开发，并任命团队负责日常运营。Grab的董事会“已审查并批准了他与这些项目的关联”。

作为协议的一部分，软银已原则上同意对其持有的Grab股份实行五年锁定期。

这些项目将与马来西亚国家人工智能行动计划以及砂拉越在《2030年发展战略》下的长期发展愿景保持一致。该行动计划旨在将马来西亚定位为一个可持续的人工智能国家。

这些设施的运营将符合马来西亚的可再生能源使用准则，其设计旨在减少用水量和对当地电网的依赖。

这些投资是一项多年期计划的一部分，旨在发展砂拉越和马来西亚半岛的人工智能能力，长期目标是达到5吉瓦或以上。

未来还将探索其他感兴趣的领域，包括马来西亚的先进制造业。

花旗银行分析师Alicia Yap在周二的一份报告中表示，这可能是一次向高投资回报率计算资产领域的扩张。

她指出，未来的资本部署将分阶段进行，并由第三方股权和无追索权项目级融资支持，这表明公司对资产负债表风险敞口有所考量。

她补充说，在区域性人工智能应用和长期商业化变现方面，Grab处于有利地位。随着代理式人工智能（Agentic AI）在东南亚加速普及，这些资产因其低延迟、成本效益优势和支持性政策，对美国前沿实验室和超大规模云服务提供商应具有吸引力。

“重要的是，这家合资企业加深了与软银的关系，并确保了软银所持约10%的Grab股份将有五年的锁定期。”