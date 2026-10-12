陷入僵局还是迎来增长？亚细安电网计划面临关键机遇窗口

POWERING ASEAN’S FUTURE

在标准和协议上缺乏进展，可能会抑制商界的乐观情绪

近期的事件为区域清洁能源贸易提供了强有力的商业理由。 图片：TEOH YI CHIE,《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 亚细安电网计划 (Asean Power Grid, 简称APG) 作为区域增长的催化剂，具有巨大潜力，但该集团正面临一个关键的机遇窗口，需要就能够将愿景转化为实际行动的标准和框架达成一致。

亚细安电网计划的概念最早于1997年在《亚细安2020年愿景》蓝图中提出，该蓝图将连接成员国的电网视为加强能源安全和经济一体化的途径。

虽然这一愿景多年来停滞不前，但2026年已成为一个转折点。2月份爆发的美伊战争，加上东南亚飙升的能源需求和脱碳必要性，为区域清洁能源贸易创造了强有力的商业理由。

根据《商业时报》于周一（10月12日）发布的《商业时报洞察：为亚细安的未来提供动力2026》一份对514名区域商业领袖进行的民意调查显示，许多人看好亚细安电网计划作为增长催化剂的前景。

超过70%的受访者表示，亚细安电网计划若取得实质性进展，将增强他们在区域内投资和扩张的意愿。

这种乐观情绪在印度尼西亚商界中最为强烈，比例高达84%，其次是菲律宾和马来西亚的公司，均为70%。

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然而，亚细安电网计划仍然缺乏使项目具备融资可行性的监管清晰度。

例如，尽管新加坡已向六个从印度尼西亚进口清洁电力的项目颁发了有条件许可证，但监管障碍已导致项目延误。

具体而言，雅加达的许可规定要求电力出口商每五年更新一次许可证——这个更新周期过于紧凑，无法为银行和投资者提供为这些项目融资所需的信心。

根据新加坡可持续金融协会9月份的一份报告，其他需要弥补的差距还包括：政府间缺乏可强制执行的电力贸易协定，以及可再生能源证书如何跨境认证的不确定性。

Wood Mackenzie最近的一份报告预测，尽管新加坡已向多个项目授予有条件批准和许可证，但该国将无法实现到2035年进口6吉瓦低碳电力的目标。

速度至关重要

为未来项目奠定基础的区域性协议至关重要，而速度必须是优先考量。

能源智库Ember表示，亚细安电网计划在2035年之后每延迟一年，将给该地区造成26亿美元的损失。

话虽如此，各国政府仍需在出口清洁能源的能力与本国人民获得可靠且负担得起的电力的能力之间取得平衡。

例如，老挝就面临着一种矛盾：一方面其有雄心成为“东南亚的电池”并出口水电，另一方面其本国人民却面临频繁停电的现实。

区域媒体报道指出，出于对此类风险的警惕，印度尼西亚在9月份表示，在条款达成“双赢”之前，将暂停达成亚细安电网计划协议。

能源智库Ember发现，亚细安电网计划在2035年之后每延迟一年，将给该地区造成26亿美元的损失。 图片来源：路透社

值得注意的是，即使两国就电力贸易达成协议，它们仍需获得电力传输所经过的任何第三方国家的同意。

这一点在老挝-泰国-马来西亚-新加坡电力一体化项目（Laos-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project, 简称LTMS-PIP）中有所体现。

该项目于2022年启动，涉及从老挝向新加坡出口水电。但其在2024年的续签事宜因泰国和马来西亚就电力传输方式存在分歧而陷入僵局，这些分歧直到今年1月才得以解决。

小步前进

对于亚细安电网计划的近期前景，市场情绪好坏参半。

在《商业时报洞察》的调查中，80%的越南企业预计未来三到五年内会有实质性进展，但菲律宾和马来西亚的公司则更为谨慎，比例仅为54%。

一些业内人士认识到达成区域共识的挑战，并呼吁采取小步前进的方式。

例如，华侨银行 (OCBC) 集团首席可持续发展官Mike Ng认为双边协议是一块垫脚石。

他告诉《商业时报》：“随着我们一个项目接一个项目、一条走廊接一条走廊地重复这个过程，我个人相信亚细安电网计划将自然而然地形成。”

Rystad Energy的可再生能源与电力研究分析师Nevi Cahya Winofa将新加坡的电力进口项目视为近期的关键机遇。

她以文莱-印度尼西亚-马来西亚-菲律宾电力一体化项目（Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines PIP）为例说：“项目的成功交付可以建立投资者信心，并为未来的跨境项目提供一个范本。”

亚细安电网计划所提供的清洁能源渠道，也将在人工智能竞赛中成为一项优势。

正如安永-博智隆 (EY-Parthenon) 的亚细安及新加坡能源业务负责人Sanjeev Gupta所指出的：“人工智能的赢家不仅是那些拥有最佳平台或技术的公司，还将是那些能够获得高效、可靠且日益清洁的能源的公司。”

在人工智能需求和全球能源危机的紧迫推动下，东南亚正处于趁热打铁、达成更多亚细安电网计划协议的绝佳时机。但如果错失这个窗口期，亚细安电网计划恐将继续停滞不前。