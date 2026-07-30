港交所拟取消午间休市；新交所经验表明交易员对此兴趣不大

新加坡交易所曾在2011年为提高市场便利性而取消了一小时的午间休市，但因不受欢迎而在六年后恢复。

香港交易及结算所有限公司正考虑将开市时间提前半小时至上午9点，并取消一小时的午间休市。 照片来源：路透社

【新加坡】香港证券交易所正提议取消午间休市，而这正是新加坡交易所 (SGX) 曾经尝试过的举措。

新加坡交易所在2011年曾为提高市场便利性而取消了一小时的休市，但在收到市场参与者的反馈后，于六年后恢复了该安排。

新交所目前的交易时间为上午9点至下午5点，午间休市时间为中午12点至下午1点。

而在香港交易及结算所有限公司 (HKEX) 这边，正酝酿将开市时间提前半小时至上午9点，与新交所的开市时间同步，并取消一小时的午间休市。

港交所的交易日将在下午4点结束，仍早于新交所的下午5点。

香港的这项提议可能是延长交易时间的全球趋势的一部分。

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伦敦正计划在2027年上半年推出 LSE 24，一个为其部分交易所交易产品提供服务的夜间交易平台。

其交易时间为下午5点至次日上午7点59分，补充了伦敦证券交易所上午8点至下午4点30分的正常交易时段，为投资者提供了更大的灵活性。

至于纳斯达克 (Nasdaq)，其目前的工作日交易时间为上午9点30分至下午4点，但从今年12月6日起，交易将从周日晚上9点开始，至周五晚上8点结束。周一至周四，晚上8点至9点将有一小时的系统处理休市时间。

市场参与者表示，对新加坡而言，单单延长交易时间不太可能改变一个交易所的吸引力。他们认为，投资者往往更看重投资机会、交易便利性和市场流动性。

在线交易平台 eToro 的市场分析师 Zavier Wong 表示：“新加坡自身的经验告诉我们，仅仅增加一小时的交易时间不一定会创造新的资本或增强投资者的信心，但这并不意味着这是错误的方向。”

曾亲身经历新交所长达六年试验的 PhillipCapital 投资专家 Dan Chang 表示，在额外的午间交易时段，交易通常很清淡，缺乏流动性。

他告诉《商业时报》：“这甚至影响到了‘正常交易时间’，因为更长的交易时间削弱了一些市场的热情和活力。”

新加坡国立大学商学院治理与永续发展中心主任 Lawrence Loh 教授对此表示赞同，他将交易时间描述为金融市场的“保健因素”，而非关键的差异化因素。

新交所一位发言人告诉《商业时报》，任何延长交易时间的举措都需要整个市场生态系统进行重大变革，并且必须为市场参与者带来明确的好处。

该发言人表示：“证券市场检讨小组的建议包含改善市场结构的措施，包括改善做市商生态系统、减小每手股数以及实现交易后托管模式的现代化。”

时间更长不等于交易更多

许多人告诫称，延长交易时间并不自动等同于更高的交易量、更强的流动性或更多的上市公司。

Moomoo 新加坡的首席执行官 Jeyson Ng 表示，“整体交易体验不仅仅取决于市场开放时间。”

他指出，在线交易平台提供的全天候访问和跨市场覆盖范围相结合，在解决时区障碍方面，可能比延长任何单一市场的交易时间更为有效。

辉立证券 (Phillip Securities) 全球市场部副主管 Lee Yong Heng 指出，延长交易时间还会带来运营挑战，包括对交易处理和结算系统进行调整。

Loh 教授补充说，还应考虑对市场参与者福祉的影响，因为延长工作时间可能会增加成本并给小公司带来压力。

对于长期投资者而言，延长交易时间不太可能显著改变投资结果。

新加坡证券投资者协会 (Sias) 的创始人兼首席执行官 David Gerald 说：“成功的投资仍然是关于持有优质企业、以合理的估值买入并妥善管理风险。”

“无论市场是在下午5点还是晚上9点收市，这一点都不会改变。”

延长交易时间对新加坡的好处

然而，对于活跃的市场参与者来说，延长交易时间可以提供更大的灵活性和市场准入机会。

银河-联昌证券（新加坡）(CGS International Securities Singapore) 首席执行官 Malcolm Koo 表示：“延长的交易窗口也可能促进跨境投资活动，并为机构投资者提供更多机会来管理风险和执行交易，而不受市场开放时间的限制。”

辉立证券的 Lee 补充说，延长交易时间可以为机构投资者、做市商和自营交易员创造更多机会来执行交易和支持流动性，特别是对于在主要市场交叉交易的多地上市证券及相关工具。

新加坡证券投资者协会的 Gerald 表示，延长交易时间的举措反映了更广泛的全球趋势。

他说：“随着交易主要已电子化和自主化，交易所重新审视其交易时间是否仍能满足投资者需求是合乎情理的。”

Gerald 补充说，自新交所上次评估交易时间以来，市场状况可能已经发生变化，因此值得再次进行评估。

他表示，随着即将推出的环球上市板，将交易时间的评估作为对市场更广泛评估的一部分是合理的。

其他地区的趋势

Lee 指出，虽然各市场试图通过延长交易时间来提高市场便利性和竞争力，但“规模较小、流动性较差的市场并不总是有足够的需求来支持这样做”。

他表示，在全球范围内，“随着移动交易成为常态，持续的市场准入正逐渐成为一种期望而非便利，尤其是在出现重大新闻时。”

就香港而言，这个金融中心一直在逐步延长交易时间。2011年，尽管遭到了股票经纪人和餐厅员工的抗议，港交所仍将其午休时间从两小时缩短至一小时。

Lee 认为，目前的提议旨在巩固香港作为区域金融中心的地位，特别是通过支持与中国大陆相关的资本流动。

通过沪深港通机制，香港市场有大量中国大陆投资者参与，该机制允许他们投资符合条件的香港股票（南向通）。

PhillipCapital 的 Chang 指出，据报道，2025年南向通的交易额占了香港股票总成交额的约五分之一。

他补充说：“在其他区域市场休市或午休期间，更长的港股交易时段可能会吸引更多订单流。”

更广泛地看，市场观察人士认为，香港的提议不太可能对新交所的地位产生实质性影响，也不会促使新加坡在短期内跟进。

Lee 预计对新交所的影响将是有限的，因为两家交易所服务于不同的细分市场，并且只是部分替代关系。

他表示，新交所以房地产投资信托、亚细安股票和大宗商品闻名，这些领域与港交所的重叠有限。

Lee 表示，仅延长交易时间不太可能改变新加坡的竞争地位，但“随着投资者日益期望更高的便利性和灵活性，这确实提高了该地区交易所的基准”。