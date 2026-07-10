社会企业如何在关键矿产开采中发挥关键作用

可追溯性、负责任采购以及当地经济发展均是其带来的益处

随着对绿色能源解决方案需求的增长，对关键矿产的需求也将随之增加。 图片来源：路透社

【新加坡】在当今社会，手机和其他消费电子产品无处不在，而随着高耗能的人工智能的崛起，其中大部分产品仍在不断发展演变。

加剧电力需求的还有电动汽车（EV），它们大多使用锂离子电池。虽然风力涡轮机和太阳能发电场能够产生清洁能源，但与它们所取代的化石燃料系统相比，这些设施和电动汽车一样，都属于矿产密集型产业。

摩根大通全球研究部发现，全球对关键矿产锂的需求预计将在2026年同比增长16%，其中58%的需求来自电动汽车，30%来自能源储存系统。到2030年，锂的需求预计将再增长36%。

该报告指出，随着对绿色能源解决方案需求的增长，对关键矿产的需求也将随之增加。这可能导致市场短缺及其他问题。

随着关键矿产的拔牙活动持续进行，我们必须思考它们是在何种条件下被开采的，以及由谁来决定这些条件。例如，由企业经营的矿场附近的社区可能会因其运营而遭受各种问题。

虽然风力涡轮机和太阳能发电场能够产生清洁能源，但与它们所取代的化石燃料系统相比，这些设施和电动汽车一样，都属于矿产密集型产业。 图片来源：路透社

Dalberg Advisors 的负责人 Jeffrey Berger 指出，在菲律宾巴拉望省，因协商过程存在缺陷而获批的镍矿项目，最终动员了社区力量，他们的行动促成了一项长达50年的新采矿许可暂停令。

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在智利的阿塔卡马，关键盐滩地区附近的道路被封锁。在一个大型公私合营的锂矿合伙业务中，感觉被边缘化的社区扰乱了合作进程，并使最终审批流程变得复杂。

谁是决策者？

大多数参与关键矿产拔牙的公司都是营利性实体。其中包括澳大利亚的 BHP Group，其市值为3045亿澳元（合2115亿美元）；以及瑞士的 Glencore，截至6月23日，其在伦敦证券交易所的市值为626亿英镑（合842亿美元）。

在中国等一些国家，这些参与者是国有企业。

但 Berger 指出，无论这些企业是政府控股还是私人公司，其中涉及的利害关系都非常重大。

他表示：“其逻辑在于，谁控制了关键矿产供应链，谁就将掌控21世纪的经济。但在这场争夺战的背后，隐藏着一个不容忽视的真相：全球对矿产安全的追求，正再次将社会和环境风险转移到世界上一些最脆弱的地区。”

“而这场追逐的规则，主要由运营商、贸易商以及他们背后的资本提供者所制定。”

他补充说，虽然许多公司在更审慎地开采关键矿产方面取得了进展，但最具吸引力的短期激励措施仍然倾向于速度、成本控制和为投资者进行风险管理，而不必然关注社区福祉或长期可持续性。

Berger 说：“这造成了一个缺口。在许多矿区，特别是在政府能力有限、法规执行不力的国家，社区期望的增长速度超过了现有用于与他们沟通、分享利益以及管理社会和环境风险的体系。”

随着关键矿产的拔牙活动持续进行，我们必须思考它们是在何种条件下被开采的，以及由谁来决定这些条件。 图片来源：路透社

“社区信任和‘社会运营许可’仍然是核心商业风险，然而支持这些领域的生态系统依然薄弱。”

但他补充说，注重社会影响力的参与者（如社会企业）处于有利位置，可以填补这一缺口。他们可以帮助围绕社区互动、利益共享和环境绩效制定更强有力的规范，而不是被动地等待问题出现再去解决。

Dalberg Advisors 全球运营合伙人 Shyam Sundaram 表示：“我们面临的挑战在于，如何在满足需求的同时，将损害降至最低，并实现长期价值最大化。尽管我们应该不断反思‘如何减少开采？’，但更关键的问题是‘如何更好地开采？’”

注重社会影响力的参与者能带来什么贡献

咨询集团 Rata Ventures 的董事总经理 Donna Kitsos 指出，认识到社会影响力参与者能够在哪些领域帮助推动关键矿产项目、降低风险并创建一种有人愿意为之买单的模式，是至关重要的。

她说：“关键矿产如今与人们依赖的几乎所有事物都息息相关，但采矿过程却常常被过度简化。它被简化为勘探或拔牙，而更困难的部分是将一个项目从资源阶段推进到储量阶段，再到融资资产，最终成为一个运营中的矿山。”

她补充说，这个过程需要多年时间，且每个阶段的风险都在变化，具体取决于矿物种类、矿体和加工路线等因素。不同的矿物、地理位置以及运营处于产业链的上游、中游还是下游，如果处理不当，都会有不同的风险状况和后果。

注重社会影响力的参与者还能提供本地化的实用视角，并为政府提供支持。

例如，BHP 与非营利企业 C-Res 合作，在澳大利亚管理其“本地采购计划”。C-Res 负责管理所有交易活动，同时为注册的本地供应商提供持续的支持、互动和指导。

Kitsos 表示，该计划使本地小企业能够通过竞争性招标流程向 BHP 供应商品和服务，并享受更短的付款周期。

Berger 对此表示赞同，并补充说，社会影响力参与者能够为关键矿产开采的决策提供见解，原因如下：

● 如果没有价值观一致的参与者参与决策，治理模式将默认由运营商主导，他们会追求最低成本，而这通常伴随着薄弱的劳工、环境和社区标准。

● 社会企业可以将社区利益共享、本地采购和土地权益保护等确立为运营规范，而不是事后弥补的措施。

在津巴布韦等治理最薄弱、当地民众最脆弱的脆弱或低收入环境中，这一问题尤为尖锐。

Berger 指出，注重社会影响力的组织还可以在以下几个领域创造价值：

● 社区参与和建立信任。扎根于本地的组织可以作为可信的中间人，设计社区真正信任的协商流程、申诉机制和监督体系。

● 利益共享和当地经济发展。他们可以帮助项目从一次性补偿模式，转向更持久的模式，例如本地采购、劳动力发展以及创建能够带来长期价值的社区关联企业。

● 可追溯性与负责任采购。随着供应链面临更严格的审查，对环境和劳工状况进行可信的实地核查的需求日益增长。与远程审计模式相比，扎根于产区的组织通常更能胜任这项工作。

● 矿山关闭和闭矿后转型。关闭矿山在很大程度上仍被视为一项合规性任务。注重社会影响力的参与者可以帮助将其转变为一个促进土地恢复和经济转型的平台。

因此，Sundaram 表示，随着世界经济为适应人工智能、清洁能源、先进机器人技术和制造业产业群而进行重塑，锂、钴、镍等矿产已成为新的“石油”——具有战略性、稀缺性，并充满地缘政治色彩。

他补充说：“因此，对于注重社会影响力的参与者（如社会企业）而言，在关键矿产开采等问题上发挥重要作用，比以往任何时候都更加重要。”