麦格理将怡和东南亚评级下调至“表现不佳”；该股收盘下跌7.7%

BROKERS’ TAKE

该研究机构将其12个月目标价从26新元下调10%至23.50新元

【新加坡】 怡和东南亚 (Jardine Matheson Southeast Asia, 简称JMSEA) 周三（10月7日）收盘下跌7.7%或2.27新元，至27.03新元，回吐了周二涨幅的大部分收益。

麦格理股票研究部在周三发布的一份报告中，将该股评级从“中性”下调至“表现不佳”，并将其12个月目标价从26新元下调10%至23.50新元。

麦格理表示，此前的上涨主要是由追逐股息的投资者推动的，因为怡和东南亚的除息日即将来临。该公司本周刚由怡和合发 (Jardine Cycle & Carriage) 更名。

周二，该股上涨约10%，收于29.30新元。

此次评级下调的背景是，该股目前的交易价格已接近其历史最高的31%净资产值 (NAV) 保费，而该研究机构认为这一估值并不合理。

麦格理估计，考虑到影响其子公司Astra股息和管理费用的印尼预扣税，该股的估值应至少有8%的净资产值折价。

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该研究机构指出，该股通常存在“20%至25%的企业集团折让，这与其母公司怡和控股的长期水平一致”。

怡和东南亚股价上涨的原因

麦格理表示，近期该公司股价飙升，是由于投资者为获得一笔特别股息进行布局。按当前价格计算，该股息约合每股0.70美元，收益率为3.1%。

该特别股息包括每股0.37美元的现金，以及公司以实物方式向股东派发的其所持有的Toyota Motor股票。

结合10月5日已派发的每股0.28美元普通中期股息，股东在2026年下半年的总收益率可达4.4%。

然而，麦格理表示，由于该股将于周四进行除息交易，这可能成为怡和东南亚股价走势逆转的催化剂。

在公司层面，考虑到怡和东南亚出售其Cycle & Carriage业务（预计将于2027年第一季度完成）以及派发所持有的0.5%的Toyota Motor股份，该券商将公司2027年和2028年的净盈利预测分别下调了7%和8%。

关于集团的企业品牌重塑，麦格理澄清说，此次更名“并不意味着即将出现现金收购要约”。

该券商表示：“我们认为支付大额的净资产值保费将对怡和控股的股东不利。”该券商还指出，为了“简化”业务，怡和东南亚也有可能以实物方式向其股东派发投资组合中的其他部分资产。

麦格理指出，由于盈利前景黯淡，预计2028财年的盈利将比2025财年的水平低约20%，因此它更看好其母公司 怡和控股 (Jardine Matheson) ，并给予其“跑赢大盘”评级，目标价为80美元。