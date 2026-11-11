吉宝基础设施信托拟以高达1亿1160万新元收购发电厂70%股权

该收购预计将使KIT的每单位派息增加约5.1%至0.0414新元

圣诺哥垃圾焚烧发电厂，为吉宝基础设施信托旗下一设施。 照片：吉宝基础设施信托

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】 吉宝基础设施信托 (Keppel Infrastructure Trust, 简称KIT) 提议以高达1亿1160万新元收购Keppel Sakra Cogen (简称KSC) 70%的股权。KSC是一家兼容氢气的联合循环发电厂。

KIT的信托管理人于周三（11月11日）表示，KSC是新加坡首座兼容氢气的联合循环发电厂。此次收购的卖方为吉宝亚洲基础设施基金 (Keppel Asia Infrastructure Fund) 和一位联合投资者，预计将提升每单位派息 (distribution per unit, 简称DPU)。

根据2025财年的备考数据，在KSC的再融资债务开始按计划偿还本金之前，该收购将使KIT的DPU从0.0394新元增加约5.1%至0.0414新元。

在这些还款开始后，该收购仍将使DPU提升约2.8%，将其推高至0.0405新元。

这项70%股权的收购对价包括1亿零500万新元的基础价格，以及一笔最高可达660万新元的额外付款，前提是交易在2027年3月10日或之前完成。

若计入再融资后的预计净债务，该交易意味着KSC的100%企业价值超过7亿8000万新元。

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KIT计划通过内部资金、外部借款或两者结合的方式为此次收购提供资金。吉宝的基础设施部门将保留剩余的30%股权。

这座位于裕廊岛 (Jurong Island)、发电量为600兆瓦的发电厂于2026年5月开始商业运营。它目前以天然气为燃料，但可掺烧高达30%的氢气。

KSC与吉宝电力 (Keppel Electric) 签订了一份为期30年的容量收费协议。根据该协议，KSC将获得基于发电厂可用性和容量的固定付款，而非根据现行的电力市场价格。

加上已在KIT投资组合中的吉宝万里马热电厂 (Keppel Merlimau Cogen)，这两家设施的总发电量将达到1900兆瓦，可满足新加坡约20%的电力需求。

信托管理人的首席执行官Kevin Neo表示，此次收购将加强该信托在新加坡关键能源基础设施领域的投资。

该拟议交易有待监管部门的批准，以及KIT单位持有人在特别大会上表决通过。相关通函将在适当时候发布。

吉宝基础设施信托的单位价格周二收盘持平于0.49新元。