吉宝计划将印尼太阳能项目与裕廊岛发电厂连接，着眼于数据中心客户

该公司也在研究进口源自棕榈油废料或其他来源的生物甲烷

吉宝基础设施部门电力与可再生能源董事总经理Janice Bong指出，吉宝万里望热电联产厂毗邻即将建成的裕廊岛数据中心园区。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡资产管理公司吉宝计划将其印度尼西亚的太阳能发电项目，与位于裕廊岛即将建成的数据中心园区旁的吉宝万里望热电联产厂 (KMC) 连接。

吉宝基础设施部门电力与可再生能源董事总经理Janice Bong表示，KMC发电厂将通过一条登陆裕廊岛的海底输电电缆，与廖内群岛的2吉瓦 (GW) 太阳能发电厂相连。

吉宝及其旗下的一只私人基金正在开发这个印尼太阳能项目，该项目集成了公用事业规模的电池能源储存系统，同时也包括海底电缆的建设。

该公司此前已获得新加坡能源市场管理局 (能源局) 颁发的有条件许可证，可从印度尼西亚进口300兆瓦的低碳电力。

Bong在周五 (9月18日) 的公司裕廊岛设施媒体参观活动上告诉记者，鉴于KMC发电厂邻近数据中心园区，数据中心可以承购该项目的绿色电力。

新加坡最近向包括吉宝在内的四家运营商批准了200兆瓦 (MW) 的新增数据中心容量。吉宝计划在裕廊岛投资超过10亿新元，建设一个支持人工智能的数据中心。

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Bong说，将KMC发电厂与印尼太阳能项目连接，能让吉宝利用“我们在裕廊岛已有的电力基础设施，为客户创造额外价值”。

吉宝在一份情况说明书中表示，该计划须获得“详细的开发和监管批准”。

生物甲烷与氢能潜力

除了电力进口，吉宝也正专注于采购生物甲烷。这是一种可再生燃料，可在发电厂中与天然气互换使用。它源自沼气，而沼气又是由农业废料等有机物质产生的。

Bong说，吉宝已确定可以从棕榈油厂废水 (POME) 及其他来源获取生物甲烷，并将其引进新加坡。

鉴于马来西亚和印度尼西亚拥有庞大的棕榈油产业，POME可以从这两个国家采购。

新加坡经济发展局去年宣布了一个生物甲烷沙盒计划，以促进供应链发展并推动主要行业参与者采用。Bong表示，吉宝已参与该沙盒计划。

为了满足新加坡的要求，即裕廊岛的新数据中心必须至少有50%的电力来自“合格的绿色能源途径”，生物甲烷是可供选择的方案之一。

Bong说，另外，吉宝也在研究能源局最近向私营部门发出的号召，即建设新的可使用氢气的燃气发电机组。

吉宝是该领域的早期进入者。其位于裕廊岛的吉宝沙克拉热电联产厂是新加坡首个可兼容氢气的联合循环发电厂。

这座600兆瓦的发电厂于5月开始运营，在初期可将高达30%的氢气与天然气混合燃烧。

然而，沙克拉发电厂尚未使用氢气。对发电厂运营商而言，这种燃料仍然昂贵，且全球供应链尚不成熟，特别是使用可再生能源生产的“绿氢”。

当被问及新加坡何时能利用氢能时，Bong表示，这“确实取决于能否形成规模经济来实际降低成本”。

推动亚细安电网计划

吉宝的努力契合了新加坡能源来源多元化和脱碳的更广泛努力。

在电力进口方面，新加坡的目标是到2035年进口约6吉瓦的低碳电力。

吉宝是被能源局授予有条件许可证的六家公司之一，这六家公司将总共从印度尼西亚进口3吉瓦的清洁能源。

然而，这些项目可能面临监管不确定性，因为印度尼西亚要求清洁能源出口商每五年更新一次许可证。这个频繁的更新周期已被潜在投资者和承购商视为一个担忧。

另外，能源局已向另外七家公司授予有条件批准——这是获得有条件许可证的前一个步骤——以进口6.25吉瓦的清洁能源。这其中包括吉宝提议的从柬埔寨进口1吉瓦电力的项目。

这些项目可能有助于亚细安电网计划 (APG) 的更广泛发展。该计划是一个数十年来旨在连接区域电力系统以进行清洁电力贸易的愿景。

吉宝也参与了一个早期项目，即通过泰国和马来西亚将绿色电力从老挝输送至新加坡，该项目重新激发了人们对亚细安电网计划的兴趣。

Bong指出，在中东战争之后，亚细安电网计划可以提供“更强的抵御外部冲击的能力”。