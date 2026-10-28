吉宝房地产信托首九个月可分配收入上升24.4%至1亿7990万新元

净房地产收入同比增长12.7%至1亿8180万新元

吉宝房地产信托的房地产收入增长，主要归功于Top Ryde City Shopping Centre的贡献。 照片：KEPPEL

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 吉宝房地产信托 (Keppel Reit) 报告，在投资组合表现强劲以及收购项目贡献的驱动下，其截至9月30日的九个月营运可分配收入从去年同期的1亿4460万新元增长24.4%，至1亿7990万新元。

在计入1500万新元的周年纪念派息后，该期间的可分配收入从前一年的1亿5960万新元增长22.1%，达到1亿9490万新元。

该房地产投资信托（Reit）的管理人于周三（10月28日）表示，若不计近期收购项目，营运可分配收入将增长3.6%，这反映了投资组合的积极内生增长。

其近期的收购项目包括澳大利亚零售物业Top Ryde City Shopping Centre以及滨海湾金融中心（MBFC）第三大厦的三分之一权益。

该房托管理人表示，在近期脱售资产后，将以三个半年为期，向单位持有人额外派发1500万新元的资本收益。这笔派息将在截至2027年6月30日的半年期周年纪念派息结束后，从2027财年下半年开始。其近期脱售的资产包括日本的KR Ginza II和韩国的T Tower等永久地契办公楼。

管理人表示，该房托计划使用高达2500万新元的脱售所得净收益，在公开市场上回购单位。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

在这九个月期间，净房地产收入同比增长12.7%至1亿8180万新元，高于去年同期的1亿6130万新元。

与此同时，房地产收入从之前的2亿零450万新元增长16.5%，至2亿3820万新元。这两项数据的增长均归功于Top Ryde City Shopping Centre的贡献。

该房托的应占合资企业业绩同比增长33.3%，主要得益于增持滨海湾金融中心第三大厦三分之一权益所带来的贡献，以及更高的租金和更低的借贷成本。

投资组合的出租率为96%，租金调升率为12%。

在债务方面，该房托的总杠杆率为40.5%，截至9月30日，其总借款中有64%为固定利率。

管理人补充说，其债务到期状况保持“良好分散”，加权平均到期年限为2.5年。

加权平均债务成本为每年3.32%，利息覆盖率为2.8倍。

截至9月30日，吉宝房地产信托的总投资组合价值为117亿新元。按备考基础计算，假设完成脱售T Tower和收购Keppel South Central，吉宝房地产信托的投资组合价值将增至121亿新元。

吉宝房地产信托的单位价格周二收盘下跌1.2%或0.01新元，报0.805新元。