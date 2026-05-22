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M1与Simba交易告吹后，Keppel股价收盘上涨4.7%

消息传出后，分析师对该股看法不一

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Therese Soh

Therese Soh

Published Fri, May 22, 2026 · 10:23 AM
    • 本周早些时候，因IMDA称Simba可能使用了未分配给其的无线电频段来提供移动服务，Keppel股价一度下跌。
    • 本周早些时候，因IMDA称Simba可能使用了未分配给其的无线电频段来提供移动服务，Keppel股价一度下跌。 照片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】在资产管理公司 Keppel 确认其向 Simba Telecom 出售 M1 电信业务的拟议交易已终止后，其股价于周五（5月22日）上涨。

    该股在开盘仅四分钟后便攀升6.1%（即0.64新元），达到11.06新元的盘中高点，成交量为932,800股。随后股价在日内回落，最终收于10.91新元，全天上涨4.7%（即0.49新元），成交量达660万股。

    周五上午，Simba 的母公司 Tuas Ltd 和 Keppel 在各自的声明中宣布，最初于2025年8月宣布的 M1 交易已经告吹。

    此前，Keppel 未能在延长后的最终截止日期5月21日前，获得信息通信媒体发展局（IMDA）的相关批准。

    IMDA于周一宣布，在得知 Simba 可能违反新加坡《电信法》后，该局已暂停了对 M1 与 Simba 拟议合并案的评估

    在该监管机构发布公告后，Keppel 股价周一一度下跌高达5%；在澳大利亚证券交易所上市的 Tuas Ltd 股价则暴跌超过60%。

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    IMDA 表示，Simba 可能使用了未分配给其的无线电频段来提供移动服务。

    另外，Keppel 于周三表示，公司在《2026年标普全球可持续发展年鉴》的工业综合企业类别中名列前1%。该年鉴旨在表彰在企业可持续发展方面表现出众的公司。

    这使其成为唯一一家在其所属行业中排名前10%的新加坡公司。

    Keppel 还连续第四年被纳入道琼斯同类最佳世界指数和亚太指数，成为其成分股。

    分析师反应不一

    JPMorgan 于周四将 Keppel 的评级从“中性”上调至“增持”；该行预测其2026财年将派发0.08新元的特别股息，总股息为0.42新元。

    同样，大华继显（UOBKH）于周二维持对 Keppel 的“买入”评级，目标价为13.23新元。该券商指出，这家资产管理公司变现20亿至30亿新元非核心资产的目标保持不变。

    大华继显分析师 Adrian Loh 周二表示，暂停 M1 与 Simba 的合并是为了改善 M1 的财务状况，并实现一个“稳健的未来退出估值”。

    在此背景下，Keppel 转向其“B计划”——一项为期90天的计划，旨在调整和重组 M1 的业务，其近中期目标是提高息税折旧摊销前利润（EBITDA）的常态化水平。

    与此同时，在合并延迟的消息传出后，银河-联昌国际（CGSI）于周一将 Keppel 的评级从此前的“增持”下调至“持有”。

    CGSI 将 Keppel 的目标价从13.52新元下调14.9%至11.50新元，并指出这一“不利”的延迟可能会减缓其资产变现的步伐。

    CGSI 分析师 Lim Siew Khee 和 Meghana Kande 表示：“鉴于最新的进展，我们保守地将每股股息（DPS）的预期从0.48新元下调至0.45新元，其中包括0.28新元的普通股息和0.16新元的特别股息。”

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