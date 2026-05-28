Keppel首席执行官：公司有望“远早于”2050年实现关键减排目标
但由于天然气销量增加以及对印度一项资产剥离的一次性会计处理，其范围3（即价值链相关）排放量有所上升。
- Keppel首席执行官Loh Chin Hua表示，能源安全挑战分散了许多政府和公司的注意力。 图片来源：KEPPEL
本文由AI辅助翻译
【新加坡】资产管理公司Keppel首席执行官Loh Chin Hua在该公司周四（5月28日）发布的最新可持续发展报告中表示，公司有望“远早于”2050年的最后期限，实现一项关键的碳排放目标。
与2020年的基准相比，截至2025年底，该公司的范围1和范围2排放量已下降87.6%。该目标于五年前设定，旨在到2050年实现这两个范围的净零排放。
范围1排放指公司拥有或控制的来源（如车辆燃料使用）直接释放的温室气体。范围2排放则间接产生于外购的电力、热力和制冷。
从2020年到2025年，Keppel的范围1排放量下降了97%，而范围2排放量则下降了85%。
这些改善得益于Keppel加大了绿色能源的使用力度。2025年，该公司使用的电力中有60.8%来自可再生能源，高于上一年的40.7%。其最终目标是到2030年实现100%使用可再生能源电力。
Keppel还将其可再生能源项目组合扩大至4.7吉瓦（GW），高于截至2024年底的3.8吉瓦。其目标是到2030年达到7吉瓦。
Loh在报告中指出，许多国家正在增加对清洁能源和电动汽车的投资，并努力利用私人资本来支持碳市场和脱碳进程。
范围3排放量上升
然而，Keppel的范围3排放量录得11.1%的增幅，截至2025年底达到670万吨二氧化碳当量，高于上一年的603万吨。范围3排放产生于公司价值链中的活动，如供应商设施或员工通勤。
此次增长主要是由于天然气销量增加，以及对剥离印度一处办公大楼资产进行的一次性会计处理。
Keppel的大部分范围3排放与天然气的销售和使用有关。这尤其考虑到新加坡95%的发电燃料组合依赖于天然气。
Keppel在报告中表示：“随着新加坡电网的脱碳，我们预计这些范围3排放量将相应减少。”
该公司正在通过开发新加坡首个可兼容氢气的燃气发电厂，并参与从该区域进口清洁电力的项目，来支持新加坡的能源转型。
Keppel还强调，公司在2025年实现了112万吨的避免排放量。这得益于卡塔尔的垃圾焚烧发电厂以及新加坡吉宝万里马（Keppel Merlimau）发电厂的升级等项目。
这些绿色努力是在充满挑战的背景下进行的，中东战争推高了能源价格，迫使各国政府专注于保障燃料供应。新加坡投资公司Temasek最近宣布，其可能无法实现其2030年的气候目标。
Loh在报告中指出，能源安全挑战“已将许多政府和公司的注意力从可持续发展问题上转移开”。
他补充说，尽管如此，Keppel认为可持续发展“不仅仅是风险管理、合规或信息披露的问题，更是我们创造价值的关键所在”。
其其他关键的可持续发展项目包括：为裕廊岛上的新加坡首个低碳氨发电和燃料加注解决方案进行研究，以及开发新加坡首个浮动数据中心。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Tiger Brokers, Moomoo, Longbridge Singapore units ‘financially independent’ amid China crackdown: MAS
Yeo’s, Tiger Beer and now Gardenia – flight of food manufacturing from Singapore might be just as planned
Johor property old hand KSL readies family handover amid market boom
As India and China surge ahead with nuclear energy, all eyes on Asean’s next move