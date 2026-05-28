Keppel首席执行官：公司有望“远早于”2050年实现关键减排目标

但由于天然气销量增加以及对印度一项资产剥离的一次性会计处理，其范围3（即价值链相关）排放量有所上升。

Keppel首席执行官Loh Chin Hua表示，能源安全挑战分散了许多政府和公司的注意力。 图片来源：KEPPEL

【新加坡】资产管理公司Keppel首席执行官Loh Chin Hua在该公司周四（5月28日）发布的最新可持续发展报告中表示，公司有望“远早于”2050年的最后期限，实现一项关键的碳排放目标。

与2020年的基准相比，截至2025年底，该公司的范围1和范围2排放量已下降87.6%。该目标于五年前设定，旨在到2050年实现这两个范围的净零排放。

范围1排放指公司拥有或控制的来源（如车辆燃料使用）直接释放的温室气体。范围2排放则间接产生于外购的电力、热力和制冷。

从2020年到2025年，Keppel的范围1排放量下降了97%，而范围2排放量则下降了85%。

这些改善得益于Keppel加大了绿色能源的使用力度。2025年，该公司使用的电力中有60.8%来自可再生能源，高于上一年的40.7%。其最终目标是到2030年实现100%使用可再生能源电力。

Keppel还将其可再生能源项目组合扩大至4.7吉瓦（GW），高于截至2024年底的3.8吉瓦。其目标是到2030年达到7吉瓦。

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Loh在报告中指出，许多国家正在增加对清洁能源和电动汽车的投资，并努力利用私人资本来支持碳市场和脱碳进程。

范围3排放量上升

然而，Keppel的范围3排放量录得11.1%的增幅，截至2025年底达到670万吨二氧化碳当量，高于上一年的603万吨。范围3排放产生于公司价值链中的活动，如供应商设施或员工通勤。

此次增长主要是由于天然气销量增加，以及对剥离印度一处办公大楼资产进行的一次性会计处理。

Keppel的大部分范围3排放与天然气的销售和使用有关。这尤其考虑到新加坡95%的发电燃料组合依赖于天然气。

Keppel在报告中表示：“随着新加坡电网的脱碳，我们预计这些范围3排放量将相应减少。”

该公司正在通过开发新加坡首个可兼容氢气的燃气发电厂，并参与从该区域进口清洁电力的项目，来支持新加坡的能源转型。

Keppel还强调，公司在2025年实现了112万吨的避免排放量。这得益于卡塔尔的垃圾焚烧发电厂以及新加坡吉宝万里马（Keppel Merlimau）发电厂的升级等项目。

这些绿色努力是在充满挑战的背景下进行的，中东战争推高了能源价格，迫使各国政府专注于保障燃料供应。新加坡投资公司Temasek最近宣布，其可能无法 实现其2030年的气候目标 。

Loh在报告中指出，能源安全挑战“已将许多政府和公司的注意力从可持续发展问题上转移开”。

他补充说，尽管如此，Keppel认为可持续发展“不仅仅是风险管理、合规或信息披露的问题，更是我们创造价值的关键所在”。

其其他关键的可持续发展项目包括：为裕廊岛上的新加坡首个低碳氨发电和燃料加注解决方案进行研究，以及开发新加坡首个浮动数据中心。